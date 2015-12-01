Что можно построить на основе сарая

На homify мы очень любим счастливые истории о том, как старые или заброшенные дома становятся стильными резиденциями. Но этот проект – особенное исключение, ведь за основу взят не настоящий жилой дом, а простой хозяйственный сарай, который в итоге стал очень интересным домом для одной семьи. Здание, построенное еще в довоенное время, пережило много нелегких лет и последние несколько десятилетий было в полнейшем запустении.

Реконструкцией и дизайном интерьера занимались специалисты из фирмы KREA Koncept. Сама конструкция здания была полностью изменена, дом получил новые, залитые бетоном полы, новую кровлю, а во многих частях дома даже новые стены. Реконструкция основных стен происходила в несколько этапов: в первую очередь оценка существующего ущерба, во вторую – ремонт тех перегородок, которые уже существовали. Затем специалисты провели утепление стен, а дизайнером был подготовлен проект, который очень удачно обыгрывал атмосферу старой постройки, делая ее достоинством, а не недостатком, как было прежде.