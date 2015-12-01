Что можно построить на основе сарая

На homify мы очень любим счастливые истории о том, как старые или заброшенные дома становятся стильными резиденциями. Но этот проект – особенное исключение, ведь за основу взят не настоящий жилой дом, а простой хозяйственный сарай, который в итоге стал очень интересным домом для одной семьи. Здание, построенное еще в довоенное время, пережило много нелегких лет и последние несколько десятилетий было в полнейшем запустении.
Реконструкцией и дизайном интерьера занимались специалисты из фирмы KREA Koncept. Сама конструкция здания была полностью изменена, дом получил новые, залитые бетоном полы, новую кровлю, а во многих частях дома даже новые стены. Реконструкция основных стен происходила в несколько этапов: в первую очередь оценка существующего ущерба, во вторую – ремонт тех перегородок, которые уже существовали. Затем специалисты провели утепление стен, а дизайнером был подготовлен проект, который очень удачно обыгрывал атмосферу старой постройки, делая ее достоинством, а не недостатком, как было прежде.
Как мы видим, достаточно капитальное строительство самих стен выглядит заманчиво для начала реконструкции. В принципе, основа оказалась цела, и ее лишь отчасти нужно было перестроить, а также утеплить и украсить. Все коммуникации были заведены в дом на этапе капитального ремонта, а кровля полностью обновлена.
Интерьер, оформленный в стиле английского винтажа, выглядит очень характерно – диван и пианино с потертостями, камин с отделкой из черного натурального камня и антикварные мелочи создают здесь правильное настроение.
Владелец – любитель истории, поэтому он выбрал сохранить здание и создать на его основе интерьер, близкий по духу ко времени его строительства. Конечно же, такой вариант оказался еще и дешевле по стоимости, чем сооружение коттеджа с нуля, но на самом деле на такие авантюры обычно идут из принципа. Заметим, что некоторые декоративные приемы, использованные как в дизайне экстерьера, так в интерьере нового дома, тоже имитируют старинную постройку.
Внешне дом оформлен в средиземноморском стиле – яркий винный оттенок марсала украшает фасады здания, а рыжая традиционная черепица выглядит очень привлекательно в таком контексте. Для многих дополнительных декоративных элементов был выбран бледный черный оттенок, который контрастирует с экстерьером и очень гармонично вписывается в общий облик здания.
Некоторые окна и проходы удалось оставить на прежнем месте – так они получили новую жизнь за счет современного остекления. Другие пришлось создавать дополнительно для достаточного солнечного освещения в доме. Декоративные деревянные элементы здесь так же, как и садовая мебель, покрашены в черный и выглядят, как этнические элементы декора.
Большие ворота, ранее ведущие из одного сарая в другой, стали аркой между гостиной и кухней. А открытая планировка в общественной зоне помогла использовать солнечный свет в доме по максимуму.
Очень оригинальная спальня – идея сына владельца дома, который хотел сделать свою приватную комнату отражением своих творческих взглядов.
Более современная комната, оформленная в стиле ретро-модерна, является спальней хозяев дома. Она сильно отличается по декору от общественной зоны, которая призвана в первую очередь сохранить аутентичность необычного места. Здесь же – пространство спокойствия и расслабления, небесно-голубого оттенка и мягчайшего текстиля.
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