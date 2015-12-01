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Что можно построить на основе сарая

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept Дома в эклектичном стиле
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На homify мы очень любим счастливые истории о том, как старые или заброшенные дома становятся стильными резиденциями. Но этот проект – особенное исключение, ведь за основу взят не настоящий жилой дом, а простой хозяйственный сарай, который в итоге стал очень интересным домом для одной семьи. Здание, построенное еще в довоенное время, пережило много нелегких лет и последние несколько десятилетий было в полнейшем запустении.

Реконструкцией и дизайном интерьера занимались специалисты из фирмы KREA Koncept. Сама конструкция здания была полностью изменена, дом получил новые, залитые бетоном полы, новую кровлю, а во многих частях дома даже новые стены. Реконструкция основных стен происходила в несколько этапов: в первую очередь оценка существующего ущерба, во вторую – ремонт тех перегородок, которые уже существовали. Затем специалисты провели утепление стен, а дизайнером был подготовлен проект, который очень удачно обыгрывал атмосферу старой постройки, делая ее достоинством, а не недостатком, как было прежде.

Сарай до реконструкции

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept Дома в эклектичном стиле
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

Как мы видим, достаточно капитальное строительство самих стен выглядит заманчиво для начала реконструкции. В принципе, основа оказалась цела, и ее лишь отчасти нужно было перестроить, а также утеплить и украсить. Все коммуникации были заведены в дом на этапе капитального ремонта, а кровля полностью обновлена.

Гостиная после ремонта

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept Гостиные в эклектичном стиле
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

Интерьер, оформленный в стиле английского винтажа, выглядит очень характерно – диван и пианино с потертостями, камин с отделкой из черного натурального камня и антикварные мелочи создают здесь правильное настроение.

Декоративные приемы

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept Гостиные в эклектичном стиле
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

Владелец – любитель истории, поэтому он выбрал сохранить здание и создать на его основе интерьер, близкий по духу ко времени его строительства. Конечно же, такой вариант оказался еще и дешевле по стоимости, чем сооружение коттеджа с нуля, но на самом деле на такие авантюры обычно идут из принципа. Заметим, что некоторые декоративные приемы, использованные как в дизайне экстерьера, так в интерьере нового дома, тоже имитируют старинную постройку.

Экстерьер

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept Балконы и веранды в эклектичном стиле
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

Внешне дом оформлен в средиземноморском стиле – яркий винный оттенок марсала украшает фасады здания, а рыжая традиционная черепица выглядит очень привлекательно в таком контексте. Для многих дополнительных декоративных элементов был выбран бледный черный оттенок, который контрастирует с экстерьером и очень гармонично вписывается в общий облик здания.

Оформление окон

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept Дома в эклектичном стиле
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

Некоторые окна и проходы удалось оставить на прежнем месте – так они получили новую жизнь за счет современного остекления. Другие пришлось создавать дополнительно для достаточного солнечного освещения в доме. Декоративные деревянные элементы здесь так же, как и садовая мебель, покрашены в черный и выглядят, как этнические элементы декора.

Открытая планировка

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept Столовая комната в эклектичном стиле
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

Большие ворота, ранее ведущие из одного сарая в другой, стали аркой между гостиной и кухней. А открытая планировка в общественной зоне помогла использовать солнечный свет в доме по максимуму.

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Спальня сына

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept Спальня в эклектичном стиле
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

Очень оригинальная спальня – идея сына владельца дома, который хотел сделать свою приватную комнату отражением своих творческих взглядов.

Спальня родителей

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept Спальня в эклектичном стиле
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

Более современная комната, оформленная в стиле ретро-модерна, является спальней хозяев дома. Она сильно отличается по декору от общественной зоны, которая призвана в первую очередь сохранить аутентичность необычного места. Здесь же – пространство спокойствия и расслабления, небесно-голубого оттенка и мягчайшего текстиля.

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