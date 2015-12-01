8 вдохновляющих фото маленького домика для семьи

Симпатичный проект коттеджа в современном стиле порадует вас простым и доступным, но при этом профессиональным дизайном и милыми декоративными бонусами. Выполненный архитектурной студией FingerHaus GmbH он является частью целой линейки подобных проектов, созданных для комфортной семейной жизни в современном немецком стиле. Посмотреть на этот проект вы можете ниже, а взглянуть на другие – щелкнув на название студии и открыв портфолио.
Созданный на основе традиционного силуэта, но при этом по-современному приватный фасад этого дома выкрашен в молочный цвет, а его геометричность подчеркнута черными окнами, дверьми, колоннами и кровлей. Такой прием позволяет сделать небольшой домик более ярко выраженным, акцентировать внимание на современном остеклении и изысканной парадной двери.
Небольшой палисадник оформлен в стиле минимализм – симпатичные кустики под обрезку буквально ведут вас по дорожке к дому. Похожие на них вы найдете и в других частях палисадника – возле ворот гаража и рядом с парадным входом. Здесь же, под почтовым ящиком, стоит трендовый металлический подсвечник, романтично освещающий парадный вход для вечерних гостей и главы семейства, возвращающегося с работы. В палисаднике посажено и одно крупное растение, которое в самые короткие сроки (5-6 лет) станет высоким, мощным деревом с пышной кроной.
Интерьер гостиной, оформленной в нежно-кремовых тонах, изобилует белой мебелью. Особенно стильный дизайнерский кофейный столик с глянцевыми и деревянными поверхностями является еще одним трендом сезона в этом проекте.
Кухня и столовая, выполненные в стиле модерн с легким налетом ар-деко, очень элегантны. Металлические ножки стульев и их высокие спинки, классическая французская люстра делают столовую парадной. Возле кухонного острова мы можем заметить популярное зеркало StarBurst, а на другой стене слева – милые постеры с капкейками и капучино.
Плавно переходящая в лестничный холл прихожая оформлена в традициях модерна, а сама лестница здесь просто великолепна. Особенный материал для ступенек (древесина цвета виски) очень красиво контрастирует с металлической конструкцией.
Наверху мы найдем ванную комнату с дополнительной сауной, которая разместилась за полноценной перегородкой. Туда ведет стеклянная дверь, а сама сауна оформлена в традиционном стиле с помощью светлой древесины. Обратите внимание, что раковина расположена на стене возле окна, а ее коммуникации спрятаны за элегантным выступом с отделкой бежевой керамической плиткой. Между плитками – стильные металлические полоски, как и на тумбочке под раковиной, что делает ванную в стиле модерн более минималистичной.
Удивительным сюрпризом является большой плавательный бассейн на заднем дворике. Он является потрясающим способом подарить детям хорошее и солнечное детство и вовсю использовать прелести даже столь короткого в этих широтах лета.
Также на участке мы найдем террасу со столовой группой и зонтиком, в уголке – грильницу, остальная же часть участка замощена мелким камнем и выглядит очень аккуратно.
Такой коттедж для семьи – идеальное решение, если вы любите стиль модерн и хотите сделать дом практичным и при этом подходящим для детей. А такие прекрасные дополнения, как сауна и бассейн, станут отрадой ваших выходных и центром внимания на всех праздниках!
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