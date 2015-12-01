8 вдохновляющих фото маленького домика для семьи

Созданный на основе традиционного силуэта, но при этом по-современному приватный фасад этого дома выкрашен в молочный цвет, а его геометричность подчеркнута черными окнами, дверьми, колоннами и кровлей. Такой прием позволяет сделать небольшой домик более ярко выраженным, акцентировать внимание на современном остеклении и изысканной парадной двери.

Небольшой палисадник оформлен в стиле минимализм – симпатичные кустики под обрезку буквально ведут вас по дорожке к дому. Похожие на них вы найдете и в других частях палисадника – возле ворот гаража и рядом с парадным входом. Здесь же, под почтовым ящиком, стоит трендовый металлический подсвечник, романтично освещающий парадный вход для вечерних гостей и главы семейства, возвращающегося с работы. В палисаднике посажено и одно крупное растение, которое в самые короткие сроки (5-6 лет) станет высоким, мощным деревом с пышной кроной.