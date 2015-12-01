Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

8 вдохновляющих фото маленького домика для семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома на одну семью
Loading admin actions …

Симпатичный проект коттеджа в современном стиле порадует вас простым и доступным, но при этом профессиональным дизайном и милыми декоративными бонусами. Выполненный архитектурной студией FingerHaus GmbH он является частью целой линейки подобных проектов, созданных для комфортной семейной жизни в современном немецком стиле. Посмотреть на этот проект вы можете ниже, а взглянуть на другие – щелкнув на название студии и открыв портфолио.

Аккуратный фасад

homify Сборные дома
homify

homify
homify
homify

Созданный на основе традиционного силуэта, но при этом по-современному приватный фасад этого дома выкрашен в молочный цвет, а его геометричность подчеркнута черными окнами, дверьми, колоннами и кровлей. Такой прием позволяет сделать небольшой домик более ярко выраженным, акцентировать внимание на современном остеклении и изысканной парадной двери.

Небольшой палисадник оформлен в стиле минимализм – симпатичные кустики под обрезку буквально ведут вас по дорожке к дому. Похожие на них вы найдете и в других частях палисадника – возле ворот гаража и рядом с парадным входом. Здесь же, под почтовым ящиком, стоит трендовый металлический подсвечник, романтично освещающий парадный вход для вечерних гостей и главы семейства, возвращающегося с работы. В палисаднике посажено и одно крупное растение, которое в самые короткие сроки (5-6 лет) станет высоким, мощным деревом с пышной кроной.

Гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Интерьер гостиной, оформленной в нежно-кремовых тонах, изобилует белой мебелью. Особенно стильный дизайнерский кофейный столик с глянцевыми и деревянными поверхностями является еще одним трендом сезона в этом проекте.

Кухня и столовая

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Кухня и столовая, выполненные в стиле модерн с легким налетом ар-деко, очень элегантны. Металлические ножки стульев и их высокие спинки, классическая французская люстра делают столовую парадной. Возле кухонного острова мы можем заметить популярное зеркало StarBurst, а на другой стене слева – милые постеры с капкейками и капучино.

Лестница

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Плавно переходящая в лестничный холл прихожая оформлена в традициях модерна, а сама лестница здесь просто великолепна. Особенный материал для ступенек (древесина цвета виски) очень красиво контрастирует с металлической конструкцией.

Ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Наверху мы найдем ванную комнату с дополнительной сауной, которая разместилась за полноценной перегородкой. Туда ведет стеклянная дверь, а сама сауна оформлена в традиционном стиле с помощью светлой древесины. Обратите внимание, что раковина расположена на стене возле окна, а ее коммуникации спрятаны за элегантным выступом с отделкой бежевой керамической плиткой. Между плитками – стильные металлические полоски, как и на тумбочке под раковиной, что делает ванную в стиле модерн более минималистичной.

Сюрприз на заднем дворике

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

Удивительным сюрпризом является большой плавательный бассейн на заднем дворике. Он является потрясающим способом подарить детям хорошее и солнечное детство и вовсю использовать прелести даже столь короткого в этих широтах лета.

Также на участке мы найдем террасу со столовой группой и зонтиком, в уголке – грильницу, остальная же часть участка замощена мелким камнем и выглядит очень аккуратно.

Такой коттедж для семьи – идеальное решение, если вы любите стиль модерн и хотите сделать дом практичным и при этом подходящим для детей. А такие прекрасные дополнения, как сауна и бассейн, станут отрадой ваших выходных и центром внимания на всех праздниках!

Специально для вас на homify:

Белоснежный семейный коттедж;

Красивые ванные комнаты.

Как сэкономить на отоплении: секреты и хитрости
А вы бы хотели жить в таком?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо