Идиллический пригород, каким мы его себе представляем – картинка, обычно взятая из американской традиции. Он представляется нам светлыми аккуратными коттеджами с идеальными газонами и маленькими заборчиками, но в последние годы здесь произошли изменения. Новая эпоха пригорода началась не сегодня, но именно сейчас становится действительно заметной – минималистичные коттеджи, выполненные в строгих формах и с глянцевым декором, являются удивительным смешением различных культур, которое вышло на мировую арену.
Теперь дома – это настоящие комплексы, высокотехнологичные и многофункциональные, с полноценными местами для отдыха на свежем воздухе и даже местом для прогулок. Такие дома, если хотите, могут стать единственным местом обитания, потому что в них не просто удовлетворяются все базовые потребности, но и создается особое ощущение самодостаточного мира.
Интересно, что в таких комплексных домах живут как раз активные люди – с эффектной карьерой, массой хобби и увлечений, которые не проводят внутри дома слишком много времени и при этом успевают обзавестиcь традиционной семьей (с двумя или тремя детьми). Такой новый пригород, созданный на основе семей, построенных по новым правилам, ждет нас уже за следующим поворотом, а пока мы посмотрим на один замечательный проект от студии JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia из Португалии, которая на берегу Атлантики уже начала воплощать этот образ в реальности.
Декоративные панели вкупе с эффектными оштукатуренными линиями выглядит безумно стильно – здесь есть очарование пляжного образа жизни и Манхэттена вместе взятых. Привлекательный оттенок какао смотрится по-разному – при ясном небе он отливает голубым, а в пасмурную погоду выглядит, почти как благородное темное дерево.
На заднем дворике (там, где расположен бассейн на уровне цокольного этажа) мы видим совсем другой тип оформления фасадов. Окна здесь взяты в рамку, декорированную аналогичными панелями, но при этом главный фасад все-таки остается оштукатуренным.
На цокольном есть бассейн, террасы и патио, внутри – сауна и комната отдыха. Кроме того, здесь мы найдем и гостевую спальню с видом на бассейн с собственной ванной комнатой.
Минималистично оформленные интерьеры лестничного холла и других вспомогательных помещений выглядят очень стильно – в них есть и изысканность, и футуристичный налет современного образа жизни.
Лестница между вторым и третьим уровнями, ведущая из гостиной в спальни, оформлена с использованием мирового тренда – декоративных экранов из металлических реек, которые крепятся прямо к ступеням.
На втором уровне мы найдем и еще один очень интересный дизайнерский прием – камин, оформленный декоративным камнем, будто парящий в воздухе.
Модная кухня с кухонным островом, который вместил только шикарную глянцевую варочную панель, выглядит очень современно. Оформленная в серой цветовой гамме она идеально подходит под парадный экстерьер здания.
Полноценные зоны отдыха при этом коттедже показывают новый подход к жизни, где изобилие приходит не из экономии, а из желания принимать красоту и наслаждаться таким образом жизни. Хорошо отдохнув, ты продуктивнее работаешь, а чем эффективнее работаешь, тем больше у тебя возможностей для того, чтобы улучшить свою жизнь и добиться успеха.
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— Белоснежный семейный коттедж;