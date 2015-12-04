Идиллический пригород, каким мы его себе представляем – картинка, обычно взятая из американской традиции. Он представляется нам светлыми аккуратными коттеджами с идеальными газонами и маленькими заборчиками, но в последние годы здесь произошли изменения. Новая эпоха пригорода началась не сегодня, но именно сейчас становится действительно заметной – минималистичные коттеджи, выполненные в строгих формах и с глянцевым декором, являются удивительным смешением различных культур, которое вышло на мировую арену.

Теперь дома – это настоящие комплексы, высокотехнологичные и многофункциональные, с полноценными местами для отдыха на свежем воздухе и даже местом для прогулок. Такие дома, если хотите, могут стать единственным местом обитания, потому что в них не просто удовлетворяются все базовые потребности, но и создается особое ощущение самодостаточного мира.