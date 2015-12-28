Дом с открытой планировкой

Этот проект минималистичного дома с открытой планировкой покажет нам ее возможности, которые мы можем получить, приближаясь к инновациям и модным трендам. Выполненный в стиле азиатского минимализма он выглядит очень современно – в нем есть большое количество окон и, как вы узнаете ниже, выходящих не только на традиционные четыре стороны света!

Архитектурная студия CC Arquitectos выполнила этот проект для молодой семьи, которая любит стиль минимализм и хочет сделать свой дом светлым, просторным и современным. На их участке, окруженном крупными старыми деревьями, нашлась полянка достаточного размера, чтобы разместить главное здание и просторный задний дворик, который полностью засажен газоном. А между самим домом и двориком мы найдем особенную зону под навесом – около 50 квадратных метров мощеных керамической плиткой террас, которые включают в себя зону мангала, столовой группы, патио и места для игр детей.