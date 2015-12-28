Дом с открытой планировкой

Этот проект минималистичного дома с открытой планировкой покажет нам ее возможности, которые мы можем получить, приближаясь к инновациям и модным трендам. Выполненный в стиле азиатского минимализма он выглядит очень современно – в нем есть большое количество окон и, как вы узнаете ниже, выходящих не только на традиционные четыре стороны света!
Архитектурная студия CC Arquitectos выполнила этот проект для молодой семьи, которая любит стиль минимализм и хочет сделать свой дом светлым, просторным и современным. На их участке, окруженном крупными старыми деревьями, нашлась полянка достаточного размера, чтобы разместить главное здание и просторный задний дворик, который полностью засажен газоном. А между самим домом и двориком мы найдем особенную зону под навесом – около 50 квадратных метров мощеных керамической плиткой террас, которые включают в себя зону мангала, столовой группы, патио и места для игр детей.
Стильный и очень простой экстерьер дома основан на светло-коричневом оттенке и черных акцентах в виде окон, колонны, дымохода и крыши навеса. Плоская крыша помогает сделать проект на вид более минималистичным, а панорамное остекление является одним из главных бонусов выбора данного типа дизайна.
Панорамное остекление мы найдем и со стороны улицы. Здесь отделка фасадов подразумевает и окраску в оттенок какао, а простой, мощеный мелким камнем подъезд, очень симпатичен и по-провинциальному привлекателен. Особое ощущение близости природы существует благодаря большим деревьем и отсутствию геометричных дорожек или клумб, что позволяет назвать такой дом новым образцом современного кантри. Сам коттедж создан для проживания небольшой семьи.
В проекте предусмотрена большая общественная зона для принятия гостей и открытого образа жизни, но при этом есть и небольшие приватные помещения. Также следует отметить, что дом рассчитан на семейное проживание с маленькими детьми, поэтому выбор материалов отделки, мебели и декора тоже происходил в определенных рамках.
Среди приятных сюрпризов в этом доме мы хотим выделить внутренний дворик, созданный по типу японского сада камней. Крупная галька и три тропических растения, расставленные по углам, выглядят очень живописно через панорамное остекление. Еще один фокус в том, что в этом доме находится две столовых комнаты, одну из которых вы видите на снимке сверху, а другую – снизу. В обеих вы найдете плетеные этнические абажуры для люстры, но первая оформлена в якркой цветовой гамме с азиатскими акцентами, а другая – в строгом японском стиле.
Еще один секрет этого дома – камин с дизайнерской нишей для дровницы – расположен в столовой и очень привлекателен. Здесь столовая группа в азиатском стиле состоит из нетрадиционной комбинации – трех стульев, стола и небольшой софы, создающей здесь особенно расслабляющую обстановку.
Кухня оформлена в стиле азиатского минимализма. Очень простая и лаконичная она имеет белые фасады и отделку ножек гарнитура керамической плиткой (той же, что используется для отделки пола). Очень удобное окно возле раковины и главной рабочей поверхности круглый год поднимает настроение хозяйке, показывая ей красивый вид из окна и одаривая солнечным светом.
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