13 красивых, практичных и доступных домов

Что определяет практичность дома? Его удобство, комфорт в уборке и энергоэффективность. Если это так, то почему многие дома кажутся и презентуются практичными, когда на самом деле имеют достаточно слабые эксплуатационные характеристики? И что значит – «доступный дом»? Даже словосочетание «доступный среднему классу» настолько размыто, что не представляется возможным понять, сколько же он стоит и сможет ли кто-то реально его купить.

На самом деле практичный и доступный дом – это просто «золотая середина» между виллой и мини-домом на колесах, который, по понятным причинам, не может устраивать всех и каждого. В таком доме мы найдем две или три спальни – для родителей и детей, гостиную и кухню-столовую, а также место для автомобиля и маленький садик. Он оформлен просто, но достаточно модно, чтобы считаться современным коттеджем, а в его отделке и дизайне интерьеров не предусмотрены дорогостоящие элементы. Проекты именно таких домов, типовых для обычного пригорода, мы и покажем вам в этой статье, но их практичность и доступность каждый должен проверять, исходя из собственных интересов.