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13 красивых, практичных и доступных домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн
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Что определяет практичность дома? Его удобство, комфорт в уборке и энергоэффективность. Если это так, то почему многие дома кажутся и презентуются практичными, когда на самом деле имеют достаточно слабые эксплуатационные характеристики? И что значит – «доступный дом»?  Даже словосочетание «доступный среднему классу» настолько размыто, что не представляется возможным понять, сколько же он стоит и сможет ли кто-то реально его купить.

На самом деле практичный и доступный дом – это просто «золотая середина» между виллой и мини-домом на колесах, который, по понятным причинам, не может устраивать всех и каждого. В таком доме мы найдем две или три спальни – для родителей и детей, гостиную и кухню-столовую, а также место для автомобиля и маленький садик. Он оформлен просто, но достаточно модно, чтобы считаться современным коттеджем, а в его отделке и дизайне интерьеров не предусмотрены  дорогостоящие элементы. Проекты именно таких домов, типовых для обычного пригорода, мы и покажем вам в этой статье, но их практичность и доступность каждый должен проверять, исходя из собственных интересов.

Азиатский коттедж

こがねの家, 株式会社山口工務店 株式会社山口工務店 Дома в стиле модерн
株式会社山口工務店

株式会社山口工務店
株式会社山口工務店
株式会社山口工務店

Простой и очень симпатичный азиатский коттедж может стать для кого-то прекрасным способом переехать в пригород, ведь именно восточная культура отводит достаточно места для детских и игровых даже в самых бюджетных проектах.

Английский коттедж

Фасад загородного дома, Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья Дома в классическом стиле
Гурьянова Наталья

Фасад загородного дома

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

Маленький коттедж с небольшими окнами, остроконечной крышей, с отделкой натуральным камнем и красивым садиком относится к английскому стилю в архитектуре. Вышедший из готики, он производит впечатление слегка острого здания, но выглядит из-за декора невероятно мило.

Немецкий коттедж в стиле модерн

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Традиционный коттедж в стиле модерн выглядит более современно, а в его отделке мы найдем обилие керамической напольной плитки и обычно светлые стены. Такой дом тоже отлично подходит для семейного проживания.

Американский колониальный коттедж

OPEN HOUSE, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh Дома в стиле кантри
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

Первые дома колонистов выглядели примерно так, только были меньшими по размеру и располагались, в основном, в северо-восточных штатах. Здесь мы найдем традиционную отделку белым, серым или светло-голубым сайдингом, белые окна с расстекловкой и серые остроконечные крыши. Кроме того, было популярно строительство жилого мансардного этажа для небольших по размеру спален и ванных комнат.

Американский георгианский коттедж

JAMES NR, THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh Дома в классическом стиле
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh
THE WHITE HOUSE american dream homes gmbh

Пришедший в США из английской традиции еще несколько веков назад георгианский стиль в Новом Свете приобрел больший размах – как по площади, так и по размеру окон. Сейчас американский георгианский коттедж копируют по всему миру, в основном благодаря его популярности в голливудских кинофильмах, и делают это очень даже хорошо.

Европейский современный коттедж

Ein Haus für die ganze Familie, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Дома в классическом стиле
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Чуть более сложный, чем коттеджи в стиле модерн, современный европейский коттедж может иметь менее геометричную форму, отделку натуральным камнем и быть покрашенным в темные, глубокие оттенки, а не только светлые.

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Скандинавский коттедж

13 homify Дома в стиле минимализм
homify

13

homify
homify
homify

Современная вариация каркасного скандинавского коттеджа выглядит более эффектно, чем традиционная. Здесь мы найдем панорамное остекление, иногда даже двусветное в гостиной, просторные комнаты и обычно белую или светлую отделку экстерьера.

Коттедж в римском стиле

Загородный дом , Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья Дома в классическом стиле
Гурьянова Наталья

Загородный дом

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

Коттедж в стиле римском стиле может быть очень традиционным и небольшим, но при этом иметь классические перила, отделку углов фасадов камнем, а также диски или похожие украшения (в виде, например, оливковой ветви) над окнами или парадным входом.

Коттедж в греческом стиле

Дом в классическом стиле Architoria 3D Дома в классическом стиле
Architoria 3D

Дом в классическом стиле

Architoria 3D
Architoria 3D
Architoria 3D

Наличие колонн и классических приемов декора в экстерьере чаще всего указывает на тяготение к греческому стилю, который в современном варианте называется Греческое Возрождение. Каждая страна по-разному трактует традицонные греческие постройки – например, в США мы найдем исключительно белоснежные дома в данном стиле.

Коттедж в средиземноморском стиле

Коттедж на мысе Сарыч, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Дома в средиземноморском стиле
Дизайн – студия Пейковых

Коттедж на мысе Сарыч

Дизайн - студия Пейковых
Дизайн – студия Пейковых
Дизайн - студия Пейковых

Теплые, охристые оттенки в отделке экстерьера, черепица, а также использование деревянных окон и ковки сразу дает понять, что мы смотрим на коттедж в средиземноморском стиле. Изысканность в мощении дворика разноцветной плиткой и установка окон с полукруглыми сводами делает такой дом еще более колоритным.

Современный каркасный дом

ENERGOHOUSE, ZROBYM architects ZROBYM architects Дома в стиле минимализм
ZROBYM architects

ENERGOHOUSE

ZROBYM architects
ZROBYM architects
ZROBYM architects

Отделка декоративными панелями, сравнительно бюджетная возможность возведения и современный внешний вид – главные признаки, а также достоинства современного каркасного коттеджа.

Традиционный кирпичный дом

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

Традиционный кирпичный коттедж в слегка новой вариации – с более удобной планировкой и большими окнами – никогда не выходит из моды.

Небольшой коттедж в стиле минимализм

homify Бунгало
homify

homify
homify
homify

Лаконичные линии, простая комбинированная геометричная отделка и панорамное остекления – все, что нужно для создания стильного минималистичного коттеджа.

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