13 красивых, практичных и доступных домов

Что определяет практичность дома? Его удобство, комфорт в уборке и энергоэффективность. Если это так, то почему многие дома кажутся и презентуются практичными, когда на самом деле имеют достаточно слабые эксплуатационные характеристики? И что значит – «доступный дом»? Даже словосочетание «доступный среднему классу» настолько размыто, что не представляется возможным понять, сколько же он стоит и сможет ли кто-то реально его купить.
На самом деле практичный и доступный дом – это просто «золотая середина» между виллой и мини-домом на колесах, который, по понятным причинам, не может устраивать всех и каждого. В таком доме мы найдем две или три спальни – для родителей и детей, гостиную и кухню-столовую, а также место для автомобиля и маленький садик. Он оформлен просто, но достаточно модно, чтобы считаться современным коттеджем, а в его отделке и дизайне интерьеров не предусмотрены дорогостоящие элементы. Проекты именно таких домов, типовых для обычного пригорода, мы и покажем вам в этой статье, но их практичность и доступность каждый должен проверять, исходя из собственных интересов.
Простой и очень симпатичный азиатский коттедж может стать для кого-то прекрасным способом переехать в пригород, ведь именно восточная культура отводит достаточно места для детских и игровых даже в самых бюджетных проектах.
Маленький коттедж с небольшими окнами, остроконечной крышей, с отделкой натуральным камнем и красивым садиком относится к английскому стилю в архитектуре. Вышедший из готики, он производит впечатление слегка острого здания, но выглядит из-за декора невероятно мило.
Традиционный коттедж в стиле модерн выглядит более современно, а в его отделке мы найдем обилие керамической напольной плитки и обычно светлые стены. Такой дом тоже отлично подходит для семейного проживания.
Первые дома колонистов выглядели примерно так, только были меньшими по размеру и располагались, в основном, в северо-восточных штатах. Здесь мы найдем традиционную отделку белым, серым или светло-голубым сайдингом, белые окна с расстекловкой и серые остроконечные крыши. Кроме того, было популярно строительство жилого мансардного этажа для небольших по размеру спален и ванных комнат.
Пришедший в США из английской традиции еще несколько веков назад георгианский стиль в Новом Свете приобрел больший размах – как по площади, так и по размеру окон. Сейчас американский георгианский коттедж копируют по всему миру, в основном благодаря его популярности в голливудских кинофильмах, и делают это очень даже хорошо.
Чуть более сложный, чем коттеджи в стиле модерн, современный европейский коттедж может иметь менее геометричную форму, отделку натуральным камнем и быть покрашенным в темные, глубокие оттенки, а не только светлые.
Современная вариация каркасного скандинавского коттеджа выглядит более эффектно, чем традиционная. Здесь мы найдем панорамное остекление, иногда даже двусветное в гостиной, просторные комнаты и обычно белую или светлую отделку экстерьера.
Коттедж в стиле римском стиле может быть очень традиционным и небольшим, но при этом иметь классические перила, отделку углов фасадов камнем, а также диски или похожие украшения (в виде, например, оливковой ветви) над окнами или парадным входом.
Наличие колонн и классических приемов декора в экстерьере чаще всего указывает на тяготение к греческому стилю, который в современном варианте называется Греческое Возрождение. Каждая страна по-разному трактует традицонные греческие постройки – например, в США мы найдем исключительно белоснежные дома в данном стиле.
Теплые, охристые оттенки в отделке экстерьера, черепица, а также использование деревянных окон и ковки сразу дает понять, что мы смотрим на коттедж в средиземноморском стиле. Изысканность в мощении дворика разноцветной плиткой и установка окон с полукруглыми сводами делает такой дом еще более колоритным.
Отделка декоративными панелями, сравнительно бюджетная возможность возведения и современный внешний вид – главные признаки, а также достоинства современного каркасного коттеджа.
Традиционный кирпичный коттедж в слегка новой вариации – с более удобной планировкой и большими окнами – никогда не выходит из моды.
Лаконичные линии, простая комбинированная геометричная отделка и панорамное остекления – все, что нужно для создания стильного минималистичного коттеджа.
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