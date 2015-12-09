Декоративное оформление фасадов

Новые тренды, яркие решения и интересные идеи – это то, что ждет вас в нашей статье о том, как красиво решить вопрос оформления фасада загородного дома.

Многие современные идеи не только потрясающе выглядят, но и делают наши жизни гораздо комфортнее. Но глядя на изобилие возможностей, сложно определиться, что именно вам нужно и что стоит использовать в реальном проекте.

Если вашей главной целью является создать модный экстерьер, то любой тренд заслуживает воплощения, а решать проблемы со слишком большим количеством солнечного света, приватностью и другими нюансами стоит точечно и аккуратно.

Если же вас интересуют оригинальные эклектичные вариации, подумайте о таких американских и викторианских стилях, как конч (Conch style), шотган (Bracket Shotgun), итальянте (Italianate victorian), Второй Империи (Second Empire), истлейк (Eastlake) и об эдвардианских (Edwardian style) коттеджах Сан-Франциско.