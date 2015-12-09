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Декоративное оформление фасадов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Hotel EME in Seville, Spain, Donaire Arquitectos Donaire Arquitectos Балконы и веранды в эклектичном стиле
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Новые тренды, яркие решения и интересные идеи – это то, что ждет вас в нашей статье о том, как красиво решить вопрос оформления фасада загородного дома.

Многие современные идеи не только потрясающе выглядят, но и делают наши жизни гораздо комфортнее. Но глядя на изобилие возможностей, сложно определиться, что именно вам нужно и что стоит использовать в реальном проекте.

Если вашей главной целью является создать модный экстерьер, то любой тренд заслуживает воплощения, а решать проблемы со слишком большим количеством солнечного света, приватностью и другими нюансами стоит точечно и аккуратно.

Если же вас интересуют оригинальные эклектичные вариации, подумайте о таких американских и викторианских стилях, как конч (Conch style), шотган (Bracket Shotgun), итальянте (Italianate victorian), Второй Империи (Second Empire), истлейк (Eastlake) и об эдвардианских (Edwardian style) коттеджах Сан-Франциско.

Деревянные рейки и жалюзи

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Дома в стиле модерн
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Комбинированную отделку, чаще всего подразумевающая штукатурку фасадов и какой-то контрастный прием, можно очень легко проапгрейдить – деревянные рейки, жалюзи, экраны или перила на балконе отлично подходят для такой роли.

Декоративные панели

ML House, JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia Дома в стиле модерн
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia

JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia

Очень современно и стильно выглядят в отделке экстерьера частного дома декоративные панели. Обычно они имеют квадратную или прямоугольную форму. Иногда их стыки видны, иногда – нет, а в некоторых случаях между панелями даже проложена подсветка или просто контрастного цвета декоративная линия. В любом случае, декоративные панели – отличный вариант для оформления современного дома. Натуральное дерево, металл и панели с глянцевыми фасадами смотрятся роскошнее всего.

Модульное оформление

CASA :AV, M+M CONSTRUCCIONES MARIN M+M CONSTRUCCIONES MARIN Дома в стиле модерн
M+M CONSTRUCCIONES MARIN

M+M CONSTRUCCIONES MARIN
M+M CONSTRUCCIONES MARIN
M+M CONSTRUCCIONES MARIN

Приватный парадный фасад этого дома оформлен модульно. Зона входа, например, имеет отделку деревом, зона автомобильной стоянки – камнем, традиционная зона для окон на втором этаже – декоративными панелями. Таким образом, приватный фасад становится более разнообразным, но при этом сохраняет свой традиционный облик.

Оформление орнаментами

Hotel EME in Seville, Spain, Donaire Arquitectos Donaire Arquitectos Балконы и веранды в эклектичном стиле
Donaire Arquitectos

Hotel EME in Seville, Spain

Donaire Arquitectos
Donaire Arquitectos
Donaire Arquitectos

Особенный тренд следующего года – оформление уже существующей конструкции, остекления или просто создание дополнительного экрана в виде орнамента. Такой декор подходит как для обеспечения приватности, так и для разнообразия слишком простого фасада.

Традиционное оформление

Линии Ар Деко Bu_design Дома в стиле модерн Камень Бежевый
Bu_design

Линии Ар Деко

Bu_design
Bu_design
Bu_design

Поклонникам традиционного дизайна мы всегда рекомендуем оформление натуральным камнем разных оттенков и форм, использование ковки в дизайне экстерьера и натурального дерева. Более разнообразным и трендовым такой проект может сделать, как в этом особняке от студии BU_DESIGN, интересное оформление или расстекловка окон и нестандартная кровля.

Классическое оформление

Победы 5, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Дома в классическом стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Победы 5

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Классические фасады, напоминающие дома на лучших улочках Парижа, Мадрида и Лондона, всегда оформлены с шиком и размахом. Повторить такой эффект вам помогут колонны, декоративный окрашеный камень, скульптуры и изысканная подсветка.

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Европейский традиционный стиль

G&TA residence 2, Didenkül+Partners Didenkül+Partners Дома в эклектичном стиле
Didenkül+Partners

G&TA residence 2

Didenkül+Partners
Didenkül+Partners
Didenkül+Partners

Эта вилла, подобную которой вы легко могли бы встретить на юге Франции, в Провансе или в итальянской Тоскане, выглядит, как старинный особняк. Здесь мы видим узкие и высокие распашные окна с коваными балкончиками на втором этаже, ставни, отделку натуральным камнем и черепицу. В данном проекте такой стиль скомбинирован с современным, но в другом крыле здания, где мы найдем стильные зеркальные фасады под единого стиля кровлей.

Отделка дома в стиле фахверк

Дом в немецком стиле Студия Ксении Седой Дома в скандинавском стиле
Студия Ксении Седой

Дом в немецком стиле

Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой

Небольшие коттеджи с традицинной европейской отделкой фахверк выглядят, как исторические поместья. Построены они могут быть из любого материала, но для создания нужной атмосферы лучше всего выбрать кирпич или дерево. В экстерьере такого дома также используется натуральный камень (цоколь, дымоходы), декоративные кронштейны под крышей, квадратная расстекловка на окнах и красивые контейнеры с цветами под окнами.

Эклектика

homify Балкон и терраса в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

В этом турецком проекте, который во многом копирует французские дизайнерские приемы, мы также найдем декоративные резные деревянные кронштейны, изысканные ставни и контрастный по отношению к декору цвет самого фасада здания. Такой вариант по праву может назваться эклектичным, ведь в нем есть проблески как французской, так и арабской традиции.

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