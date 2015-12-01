Современные деревенские домики

Современный дизайн часто дает нам приятные возможности, например, жить в традиционном коттедже и работать в мегаполисе в престижной компании. При этом деревянные дома хорошеют с каждым годом – становятся более сложными, стильным и модными.

Среди таких домов мы можем выделить несколько стилей: альпийское шале, рустик, скандинавский, традиционный сруб и другие, тогда как многие дизайнерские элементы могут быть заимствованы из модерна, минимализма и даже футуризма. Площадь таких домов и современная планировка тоже совершенствуются – двусветные гостиные, открытые планы и такие дополнения, как гардеробные, прачечные и даже закрытые бассейны, делают жизнь вне города очень комфортной.

В этой статье мы покажем вам несколько проектов современных «деревенских домиков», которые в каждом конкретном случае помогли создать потрясающий мир для одной семьи. Именно такой, какой они хотели.