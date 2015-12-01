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Современные деревенские домики

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Безмятежное, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Дома в стиле модерн Дерево
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Современный дизайн часто дает нам приятные возможности, например, жить  в традиционном коттедже и работать в мегаполисе в престижной компании. При этом деревянные дома хорошеют с каждым годом – становятся более сложными, стильным и модными.

Среди таких домов мы можем выделить несколько стилей: альпийское шале, рустик, скандинавский, традиционный сруб и другие, тогда как многие дизайнерские элементы могут быть заимствованы из модерна, минимализма и даже футуризма. Площадь таких домов и современная планировка тоже совершенствуются – двусветные гостиные, открытые планы и такие дополнения, как гардеробные, прачечные и даже закрытые бассейны, делают жизнь вне города очень комфортной.

В этой статье мы покажем вам несколько проектов современных «деревенских домиков», которые в каждом конкретном случае помогли создать потрясающий мир для одной семьи. Именно такой, какой они хотели.

​ Новый образ жизни

Коттедж в Венгрии Eugene Chekhov Дома в стиле минимализм
Eugene Chekhov

Коттедж в Венгрии

Eugene Chekhov
Eugene Chekhov
Eugene Chekhov

В этом небольшом минималистичном коттедже с отделкой из натурального дерева, кажется, время идет гораздо быстрее, а стиль жизни уже приближается к аналогу 22-ого века. Прекрасный вариант нового дизайна выглядит очень привлекательно

Шикарный деревянный дом

Безмятежное, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Дома в стиле модерн Дерево
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Безмятежное

Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина

Особняк, построенный на стыке американского стиля истлейк, шале и традиционного сруба, выглядит просто потрясающе! Это просто идеальное место для жизни большой и дружной традиционной семьи.

Минималистичное шале

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Дома в эклектичном стиле
Pavelchik Design

Банный дом

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Еще один вариант современного и при этом деревянного дома – этот прекрасный банный комплекс, построенный из оцилиндрованного бруса и эклектично сочетающий в себе стили шале и минимализм.

Современный деревянный коттедж

Проект дома в классическом стиле Way-Project Architecture & Design Дома в классическом стиле Дерево Белый Проект дома в классическом стиле
Way-Project Architecture &amp; Design

Проект дома в классическом стиле

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Еще один проект из оцилиндрованного бруса выглядит очень изысканно, почти по-французски и может быть идеальным starter-home для вашей семьи!

Урбанизм на природе

ЧАСТНЫЙ ДОМ DWELL HOUSE, IK-architects IK-architects Дома в стиле минимализм Кирпичи Коричневый
IK-architects

ЧАСТНЫЙ ДОМ DWELL HOUSE

IK-architects
IK-architects
IK-architects

Этот удивительный и экстраординарный проект коттеджа выглядит очень брутально, но при этом отлично подходит как раз для загородной жизни или даже вдали от цивилизации. Рассчитанный на панорамные пейзажи и достаточно большой участок земли он может стать отличным вариантом для семейной жизни по новым правилам.

​Традиционный сруб

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Дома в рустикальном стиле
Смарт Вуд

Дом в Пушкино

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Домик, как из сказки про Лапландию, но с современными комфортными условиями, высокими потолками, окнами и открытой планировкой подойдет для тех, кто хочет жить как можно ближе к природе и не хочет идти ни на какие компромиссы.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Современное шале

​ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ПОДМОСКОВЬЕ, OwnHome OwnHome Дома в рустикальном стиле
OwnHome

​ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ПОДМОСКОВЬЕ

OwnHome
OwnHome
OwnHome

Более изысканный стиль (чем традиционный сруб) – альпийское шале подойдет эстетическим натурам, ценящим лоск и глянец не меньше удивительных рельефов натуральной древесины. Здесь есть и очарование Европы, и горный брутализм, а вместе они выглядят прекрасно в любой ситуации.

Традиционный славянский коттедж

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Срубы
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Небольшой домик, дополнительное загородное место жительства построен из сруба и декорирован в традиционном стиле. Внутри вы увидите очаровательные интерьеры в стиле кантри. Просто щелкните на фотографию и пройдите по ссылке справа на страницу проекта.

Модульный дом

ДубльДом зимой BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov Дома в скандинавском стиле
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

ДубльДом зимой

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

Простой и быстрый вариант начала жизни на природе – маленькие модульный дом, который не только быстро доставляется и устанавливается на вашем участке, но еще и выглядит очень модным и стильным.

Традиционный европейский коттедж

HultaHaus Pollak, BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus Дома в эклектичном стиле
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus

BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH &amp; Co. KG – HultaHaus
BayernBlock Holzbau GmbH & Co. KG - HultaHaus

Европейский коттедж, идеально подходящий для жизни в тихом зеленом пригороде, уже испытан миллионами семей и до сих пор может считаться одним из самых лучших вариантов для семейной жизни.

Азиатский стиль

La Province, 風建築工房 風建築工房 Дома в скандинавском стиле
風建築工房

風建築工房
風建築工房
風建築工房

Проекты в японском или китайском стиле могут быть интересной альтернативой европейскому коттеджу, особенно, если они совмещают все плюсы восточной и западной культур.

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