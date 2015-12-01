Современные деревенские домики

Современный дизайн часто дает нам приятные возможности, например, жить в традиционном коттедже и работать в мегаполисе в престижной компании. При этом деревянные дома хорошеют с каждым годом – становятся более сложными, стильным и модными.
Среди таких домов мы можем выделить несколько стилей: альпийское шале, рустик, скандинавский, традиционный сруб и другие, тогда как многие дизайнерские элементы могут быть заимствованы из модерна, минимализма и даже футуризма. Площадь таких домов и современная планировка тоже совершенствуются – двусветные гостиные, открытые планы и такие дополнения, как гардеробные, прачечные и даже закрытые бассейны, делают жизнь вне города очень комфортной.
В этой статье мы покажем вам несколько проектов современных «деревенских домиков», которые в каждом конкретном случае помогли создать потрясающий мир для одной семьи. Именно такой, какой они хотели.
В этом небольшом минималистичном коттедже с отделкой из натурального дерева, кажется, время идет гораздо быстрее, а стиль жизни уже приближается к аналогу 22-ого века. Прекрасный вариант нового дизайна выглядит очень привлекательно
Особняк, построенный на стыке американского стиля истлейк, шале и традиционного сруба, выглядит просто потрясающе! Это просто идеальное место для жизни большой и дружной традиционной семьи.
Еще один вариант современного и при этом деревянного дома – этот прекрасный банный комплекс, построенный из оцилиндрованного бруса и эклектично сочетающий в себе стили шале и минимализм.
Еще один проект из оцилиндрованного бруса выглядит очень изысканно, почти по-французски и может быть идеальным starter-home для вашей семьи!
Этот удивительный и экстраординарный проект коттеджа выглядит очень брутально, но при этом отлично подходит как раз для загородной жизни или даже вдали от цивилизации. Рассчитанный на панорамные пейзажи и достаточно большой участок земли он может стать отличным вариантом для семейной жизни по новым правилам.
Домик, как из сказки про Лапландию, но с современными комфортными условиями, высокими потолками, окнами и открытой планировкой подойдет для тех, кто хочет жить как можно ближе к природе и не хочет идти ни на какие компромиссы.
Более изысканный стиль (чем традиционный сруб) – альпийское шале подойдет эстетическим натурам, ценящим лоск и глянец не меньше удивительных рельефов натуральной древесины. Здесь есть и очарование Европы, и горный брутализм, а вместе они выглядят прекрасно в любой ситуации.
Небольшой домик, дополнительное загородное место жительства построен из сруба и декорирован в традиционном стиле. Внутри вы увидите очаровательные интерьеры в стиле кантри. Просто щелкните на фотографию и пройдите по ссылке справа на страницу проекта.
Простой и быстрый вариант начала жизни на природе – маленькие модульный дом, который не только быстро доставляется и устанавливается на вашем участке, но еще и выглядит очень модным и стильным.
Европейский коттедж, идеально подходящий для жизни в тихом зеленом пригороде, уже испытан миллионами семей и до сих пор может считаться одним из самых лучших вариантов для семейной жизни.
Проекты в японском или китайском стиле могут быть интересной альтернативой европейскому коттеджу, особенно, если они совмещают все плюсы восточной и западной культур.
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