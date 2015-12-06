10 роскошных и дорогих домов

Эта вилла в Бодруме, построенная на холме с видом на живописные бухты, выглядит, как пентхаус в американском небоскребе. Особенно шикарное и крупноформатное остекление делает этот проект сфокусированным в первую очередь на панорамах, где дизайн выполняет вспомогательную функцию и позволяет наслаждаться эгейским образом жизни с современным комфортом.

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