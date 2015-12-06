10 роскошных и дорогих домов

Блеск и глянец, красота и роскошные интерьеры – кажется, в этих домах есть все, что только захочется! Посмотреть и вдохновиться шикарными решениями в частной архитектуре и дизайне интерьеров вы сможете с нашей статьей об этим потрясающих проектах.
Шикарный минимализм в глянце выполнен архитектурной студией LEE+MIR и буквально поражает нас размахом своего великолепия. Просторные комнаты с эксклюзивной схемой остекления выглядят при вечерней подсветке просто волшебно. Интересно, что верхний сьют нависает над террасой на улице, создавая тем самым защиту от солнца или дождя. Ландшафтный дизайн учитывает склон и использует данную особенность участка, чтобы создать эффектное ограждение из натурального камня, идеально вписанное в ландшафт. Но самое больше внимание привлекает лестница со стеклянными экранами, будто трап частного самолета поднимающая вас в мир лоска и люксовой эстетики.
Светлая солнечная вилла выглядит, как райский курорт на любой случай. Чувствуется, что нега и богемное настроение витают здесь круглый год. Панорамные окна на первом этаже могут открываться таким образом, что образовывают примерно 8-метровый проход, создающий плавный переход между гостиной и террасами.
Эта потрясающая вилла в Калифорнии спроектирована и оформлена в голливудском стиле – с элементами ар-деко и американским размахом. Расположенная на холме с видом на центр Лос-Анджелеса она имеет потрясающие закатные панорамы и вдохновляющие виды в течение всего дня.
А эта колоритная вилла оформлена в тропическом стиле с использованием мягкого персикового оттенка для окраски экстерьера и большого количества натуральной древесины. Например, на террасе второго этажа мы видим деревянный потолок и колонну, придающие такому интерьеру особенное тропическое настроение.
Еще одна роскошная вилла в нашей подборке спроектирована в стиле модерн и является прекрасным доказательством того, как данный стиль подходит и для частной люксовой архитектуры. Здесь мы найдем просторные зоны для отдыха на свежем воздухе, местечко для кухни и барбекю, бассейн с мостиком и террасы с шезлонгами. Собственный курортный отель высшего качества!
Плавные изгибы, эффектные повороты, глянцевые отражения и роскошная подсветка – все элементы стиля ар-деко мы найдем в этом потрясающем проекте! Ощущение праздника или милой коктейльной вечеринки здесь не пропадает даже днем – качественные материалы отделки, мебели и изысканный декор знают, что делают.
Современная реконструкция английского дома с многочисленными пристройками со стороны заднего дворика выглядит очень роскошно и современно. Благодаря им площадь получилоcь значительно увеличить, а сам дом стал целым комплексом с террасами, бассейном и зонами отдыха.
Еще один британский проект – этот классический особняк. Во время редизайна он был окрашен в белоснежный оттенок и как приятный бонус получил стильный дизайнерский ландшафтный проект, включающий место для проведения обедов.
Арочные проходы, полукруглые своды окон и бугенвиллея, украшающая экстерьер этой виллы в средиземноморском стиле, отлично смотрятся в этом новом проекте. Кажется, что этому дому уже достаточно много лет, ведь его архитектура и озеленение выглядят настолько гармонично, что кажется, что они уже давно являются частью единого целого.
Этот изысканный проект в Индии унаследовал лучшее из двух культур – европейскую сдержанность и аристократичность и колорит солнечной страны, позволяющий на основе классического дизайна создать эффектный и жизнерадостный проект.
Эта вилла в Бодруме, построенная на холме с видом на живописные бухты, выглядит, как пентхаус в американском небоскребе. Особенно шикарное и крупноформатное остекление делает этот проект сфокусированным в первую очередь на панорамах, где дизайн выполняет вспомогательную функцию и позволяет наслаждаться эгейским образом жизни с современным комфортом.
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