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10 роскошных и дорогих домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
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Блеск и глянец, красота и роскошные интерьеры – кажется, в этих домах есть все, что только захочется! Посмотреть и вдохновиться шикарными решениями в частной архитектуре и дизайне интерьеров вы сможете с нашей статьей об этим потрясающих проектах.

Глянцевый минимализм

VILLA HOLLYWOOD, LEE+MIR LEE+MIR Дома в стиле модерн
LEE+MIR

LEE+MIR
LEE+MIR
LEE+MIR

Шикарный минимализм в глянце выполнен архитектурной студией LEE+MIR и буквально поражает нас размахом своего великолепия. Просторные комнаты с эксклюзивной схемой остекления выглядят при вечерней подсветке просто волшебно. Интересно, что верхний сьют нависает над террасой на улице, создавая тем самым защиту от солнца или дождя. Ландшафтный дизайн учитывает склон и использует данную особенность участка, чтобы создать эффектное ограждение из натурального камня, идеально вписанное в ландшафт. Но самое больше внимание привлекает лестница со стеклянными экранами, будто трап частного самолета поднимающая вас в мир лоска и люксовой эстетики.

Пляжный модерн

Rum Point, Tye Architects Tye Architects Дома в стиле модерн
Tye Architects

Rum Point

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Светлая солнечная вилла выглядит, как райский курорт на любой случай. Чувствуется, что нега и богемное настроение витают здесь круглый год. Панорамные окна на первом этаже могут открываться таким образом, что образовывают примерно 8-метровый проход, создающий плавный переход между гостиной и террасами.

Калифорнийская мечта

SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

SUNSET STRIP RESIDENCE

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Эта потрясающая вилла в Калифорнии спроектирована и оформлена в голливудском стиле – с элементами ар-деко и американским размахом. Расположенная на холме с видом на центр Лос-Анджелеса она имеет потрясающие закатные панорамы и вдохновляющие виды в течение всего дня.

Тропический рай

Villa de lujo en Málaga con toques tropicales, Per Hansen Per Hansen Дома в тропическом стиле
Per Hansen

Per Hansen
Per Hansen
Per Hansen

А эта колоритная вилла оформлена в тропическом стиле с использованием мягкого персикового оттенка для окраски экстерьера и большого количества натуральной древесины. Например, на террасе второго этажа мы видим деревянный потолок и колонну, придающие такому интерьеру особенное тропическое настроение.

Современный модерн

Casa Guaecá , Conrado Ceravolo Arquitetos Conrado Ceravolo Arquitetos Дома в стиле модерн
Conrado Ceravolo Arquitetos

Conrado Ceravolo Arquitetos
Conrado Ceravolo Arquitetos
Conrado Ceravolo Arquitetos

Еще одна роскошная вилла в нашей подборке спроектирована в стиле модерн и является прекрасным доказательством того, как данный стиль подходит и для частной люксовой архитектуры. Здесь мы найдем просторные зоны для отдыха на свежем воздухе, местечко для кухни и барбекю, бассейн с мостиком и террасы с шезлонгами. Собственный курортный отель высшего качества!

Вилла в стиле ар-деко

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Плавные изгибы, эффектные повороты, глянцевые отражения и роскошная подсветка – все элементы стиля ар-деко мы найдем в этом потрясающем проекте! Ощущение праздника или милой коктейльной вечеринки здесь не пропадает даже днем – качественные материалы отделки, мебели и изысканный декор знают, что делают.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Английское поместье

KSR Architects | Compton Avenue | Exterior homify Дома в стиле модерн
homify

KSR Architects | Compton Avenue | Exterior

homify
homify
homify

Современная реконструкция английского дома с многочисленными пристройками со стороны заднего дворика выглядит очень роскошно и современно. Благодаря им площадь получилоcь значительно увеличить, а сам дом стал целым комплексом с террасами, бассейном и зонами отдыха.

Классический особняк

KSR Architects | Two Houses | Rear facade homify Дома в классическом стиле
homify

KSR Architects | Two Houses | Rear facade

homify
homify
homify

Еще один британский проект – этот классический особняк. Во время редизайна он был окрашен в белоснежный оттенок и как приятный бонус получил стильный дизайнерский ландшафтный проект, включающий место для проведения обедов.

Вилла в средиземноморском стиле

JARDIN - SAINT-TROPEZ, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON Бассейн в средиземноморском стиле
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

Арочные проходы, полукруглые своды окон и бугенвиллея, украшающая экстерьер этой виллы в средиземноморском стиле, отлично смотрятся в этом новом проекте. Кажется, что этому дому уже достаточно много лет, ведь его архитектура и озеленение выглядят настолько гармонично, что кажется, что они уже давно являются частью единого целого.

Индийская сказка

Exteriors & Façades ARK Reza Kabul Architects Pvt. Ltd. Дома в стиле минимализм
ARK Reza Kabul Architects Pvt. Ltd.

Exteriors & Façades

ARK Reza Kabul Architects Pvt. Ltd.
ARK Reza Kabul Architects Pvt. Ltd.
ARK Reza Kabul Architects Pvt. Ltd.

Этот изысканный проект в Индии унаследовал лучшее из двух культур – европейскую сдержанность и аристократичность и колорит солнечной страны, позволяющий на основе классического дизайна создать эффектный и жизнерадостный проект.

Турецкий минимализм

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Эта вилла в Бодруме, построенная на холме с видом на живописные бухты, выглядит, как пентхаус в американском небоскребе. Особенно шикарное и крупноформатное остекление делает этот проект сфокусированным в первую очередь на панорамах, где дизайн выполняет вспомогательную функцию и позволяет наслаждаться эгейским образом жизни с современным комфортом.

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