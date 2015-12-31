10 проектов необычных домов

Передовые дизайнерские приемы, нестандартный подход к задачам и просто чистое творчество – в новых проектах необычных домов от архитекторов homify. Присматриваясь к ним, не забудьте, что частная архитектура не стоит на месте, и многие из этих идей уже в скором будущем могут стать нашим самым обычным настоящим.

Кроме того, что дома становятся просторнее, красивее и умнее, они еще и меняют форму остекления, кровли, имеют необычные планировочные решения. А могут и вовсе не напоминать жилое строение, и даже быть похожими на космический корабль!

Между тем, некоторые из них научились плавать, другие, кажется, вот-вот взлетят ввысь, а третьи лишь притворяются традиционными, когда внутри приготовили для нас множество креативных сюрпризов. Посмотреть на такие дома и удивиться изобретательности мы и предлагаем в нашей новой подборке необычных проектов.