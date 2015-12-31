10 проектов необычных домов

Передовые дизайнерские приемы, нестандартный подход к задачам и просто чистое творчество – в новых проектах необычных домов от архитекторов homify. Присматриваясь к ним, не забудьте, что частная архитектура не стоит на месте, и многие из этих идей уже в скором будущем могут стать нашим самым обычным настоящим.
Кроме того, что дома становятся просторнее, красивее и умнее, они еще и меняют форму остекления, кровли, имеют необычные планировочные решения. А могут и вовсе не напоминать жилое строение, и даже быть похожими на космический корабль!
Между тем, некоторые из них научились плавать, другие, кажется, вот-вот взлетят ввысь, а третьи лишь притворяются традиционными, когда внутри приготовили для нас множество креативных сюрпризов. Посмотреть на такие дома и удивиться изобретательности мы и предлагаем в нашей новой подборке необычных проектов.
В этом проекте много всего необычного – от балкончика, который может быть закрыт с помощью окон, легко складывающихся полуавтоматически, до нестандартного остекления, вписанного в белую раму. А отделка фасада горизонтальным сайдингом имеет дополнительные отверстия с интересным узором – они пропускают свет и делают это весьма оригинально.
Уникальный дом, который можно «построить» прямо посреди водоема (правда, на мелководье) выглядит очень футуристично! В окружении воды наверняка хорошо отдыхать и читать, а в дождь за окном происходит целое шоу!
Для холодных условий порой разрабатываются очень интересные проекты – с использованием нестандартных дизайнерских приемов. Например, здесь треугольный модуль на уровне свай так же декорирован деревом, как и жилой уровень, но является просто местом подвода коммуникаций.
Этот дом, будто наклоненный набок, выглядит еще более интересно! Комбинированная отделка его фасадов, подразумевающая железо и штукатурку, с помощью узоров делает визуальный облик здания еще более нетрадиционным.
Очень узкий дом, ширина фасада которого составляет всего лишь 5,5 метров, выглядит достаточно изящно! Идеально подходящий для такого участка и имеющий третий (самый узкий) модуль шириной всего лишь в 4 метра, он наверняка понравится поклонникам азиатской архитектуры.
Потрясающий проект здания с просторным внутренним двориком реализован на достаточно маленьком для такого масштаба участке, но выглядит очень органично.
Стильные и строгие фасады этого дома (подстать суровому климату) отлично компенсируют свой брутальный вид панорамными видами из огромных окон, а также модной комбинированной отделкой с использованием декоративных панелей.
Еще один интересный проект – дом, который производится на фабрике и лишь устанавливается на участке в очень короткий срок, мы нашли в портфолио у архитектора Александра Жидкова. Современная планировка, рассчитанная на проживание одного или двух человек, выглядит очень стильно в дизайнерском оформлении.
Очень нестандартный проект дома с оригинальной крышей в виде шатра выглядит смело и футуристично. Возможно, что-то подобное мы будет считать типичным уже через сотню лет.
Этот интересный дом не является трансформером в обычном смысле слова, но производит впечатление трансформера из одноименного блокбастера и кажется, что он вот-вот начнет видоизменятся и станет чем-то еще более эффектным!
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