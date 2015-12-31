Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 проектов необычных домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Bridge Over Water, HYLA Architects HYLA Architects Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Передовые дизайнерские приемы, нестандартный подход к задачам и просто чистое творчество – в новых проектах необычных домов от архитекторов homify. Присматриваясь к ним, не забудьте, что частная архитектура не стоит на месте, и многие из этих идей уже в скором будущем могут стать нашим самым обычным настоящим.

Кроме того, что дома становятся просторнее, красивее и умнее, они еще и меняют форму остекления, кровли, имеют необычные планировочные решения. А могут и вовсе не напоминать жилое строение, и даже быть похожими на космический корабль!

Между тем, некоторые из них научились плавать, другие, кажется, вот-вот взлетят ввысь, а третьи лишь притворяются традиционными, когда внутри приготовили для нас множество креативных сюрпризов. Посмотреть на такие дома и удивиться изобретательности мы и предлагаем в нашей новой подборке необычных проектов.

Мини-домик

Haus S34, msm D.Schneck msm D.Schneck Дома в стиле модерн
msm D.Schneck

msm D.Schneck
msm D.Schneck
msm D.Schneck

В этом проекте много всего необычного – от балкончика, который может быть закрыт с помощью окон, легко складывающихся полуавтоматически, до нестандартного остекления, вписанного в белую раму. А отделка фасада горизонтальным сайдингом имеет дополнительные отверстия с интересным узором – они пропускают свет и делают это весьма оригинально.

Дом-лайнер

FloatWing, Friday, Ciência e Engenharia do Lazer, SA Friday, Ciência e Engenharia do Lazer, SA Дома в эклектичном стиле
Friday, Ciência e Engenharia do Lazer, SA

Friday, Ciência e Engenharia do Lazer, SA
Friday, Ciência e Engenharia do Lazer, SA
Friday, Ciência e Engenharia do Lazer, SA

Уникальный дом, который можно «построить» прямо посреди водоема (правда, на мелководье) выглядит очень футуристично! В окружении воды наверняка хорошо отдыхать и читать, а в дождь за окном происходит целое шоу!

Дом-полюс

Observatório, Polys Polys
Polys

Polys
Polys
Polys

Для холодных условий порой разрабатываются очень интересные проекты – с использованием нестандартных дизайнерских приемов. Например, здесь треугольный модуль на уровне свай так же декорирован деревом, как и жилой уровень, но является просто местом подвода коммуникаций.

В другой реальности

Leaning House, PRAUD PRAUD Дома в стиле модерн
PRAUD

PRAUD
PRAUD
PRAUD

Этот дом, будто наклоненный набок, выглядит еще более интересно! Комбинированная отделка его фасадов, подразумевающая железо и штукатурку, с помощью узоров делает визуальный облик здания еще более нетрадиционным.

Супер-узкий дом

Bridge Over Water, HYLA Architects HYLA Architects Дома в стиле модерн
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

Очень узкий дом, ширина фасада которого составляет всего лишь 5,5 метров, выглядит достаточно изящно! Идеально подходящий для такого участка и имеющий третий (самый узкий) модуль шириной всего лишь в 4 метра, он наверняка понравится поклонникам азиатской архитектуры.

Внутренний дворик

INDRA HIRA, INNERSPACE INNERSPACE Дома в стиле модерн
INNERSPACE

INNERSPACE
INNERSPACE
INNERSPACE

Потрясающий проект здания с просторным внутренним двориком реализован на достаточно маленьком для такого масштаба участке, но выглядит очень органично.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Дом на крутом склоне

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стильные и строгие фасады этого дома (подстать суровому климату) отлично компенсируют свой брутальный вид панорамными видами из огромных окон, а также модной комбинированной отделкой с использованием декоративных панелей.

Мини-дом на двоих

Prefabricated House, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Prefabricated House

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Еще один интересный проект – дом, который производится на фабрике и лишь устанавливается на участке в очень короткий срок, мы нашли в портфолио у архитектора Александра Жидкова. Современная планировка, рассчитанная на проживание одного или двух человек, выглядит очень стильно в дизайнерском оформлении.

Дом-шатер

КОНЦЕПТ ВИЛЛЫ / АЛМАТЫ, Lenz Architects Lenz Architects Дома в стиле модерн
Lenz Architects

КОНЦЕПТ ВИЛЛЫ / АЛМАТЫ

Lenz Architects
Lenz Architects
Lenz Architects

Очень нестандартный проект дома с оригинальной крышей в виде шатра выглядит смело и футуристично. Возможно, что-то подобное мы будет считать типичным уже через сотню лет.

Дом-трансформер

​Дом в Масандре ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

​Дом в Масандре

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Этот интересный дом не является трансформером в обычном смысле слова, но производит впечатление трансформера из одноименного блокбастера и кажется, что он вот-вот начнет видоизменятся и станет чем-то еще более эффектным!

Специально для вас на homify:

Когда минимализм становится искусством;

— Интересные идеи для дизайна спальни.

Как отпраздновать Новый год со вкусом
А вы за что любите необычные проекты?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо