После прочтения этих советов, вы не станете допускать прежних ошибок при чистке стекол

Нам приходится прибегать к самым разным способам очистки стекол, чтобы добиться их чистоты и настоящей прозрачности. Ведь именно за эту легкость и блеск мы и ценим стеклянные элементы декора в интерьер, широкие окна и просторные остекленные двери. Чтобы очистка стекол была действительно эффективной, можно воспользоваться несколькими советами, позволяющими быстро убрать грязь и сделать поверхность стекла кристально-чистой, блестящей и прозрачной, без пятен, мутных полос и потертостей.
Сделать окна и стеклянные поверхности в доме чистыми и свежими были свежими можно довольно просто, главное соблюдать последовательность в несколько базовых шагов.
Все начинается с предварительного этапа удаления мусора и пыли, который накапливается в оконных рамах. Прежде, чем приниматься за чистоту стекол, очистите рамы и оконные петли с помощью щетки, можно также использовать пылесос со специальной небольшой насадкой. После этого уже можете промыть стекло губкой, смоченной смесью воды и уксуса или моющего средства для стекол. И далее останется закончить работу, полируя стекло сухой тряпочкой для придания блеска.
Как вы уже видите, ничего сложного в процессе очищения окон нет, главное соблюдать последовательность шагов, начиная с удаления наиболее сложных загрязнений и после этого приступая к мойке стекла и полировке поверхностей. Если проводить такую работу более менее регулярно, то окна всегда будут чистыми и вам не придется тратить на уборку много времени.
Если окна в вашем доме слишком высокие и вы не можете достать до верхнего края стекла, используйте щетки на длинных, выдвижных ручках, смачивая их также средством со стеклоочистителем. После того, как уголки окна стали чистыми, можно на эту же щетку прикрепить сухую тряпку и придать стеклу яркий блеск.
Чтобы эффективно мыть окна, начинайте сверху, проводя губкой вниз по стеклу. Таким образом грязная вода будет стекать сама вниз, унося с собой весь мусор. Проводите по стеклу губкой в одном направлении, чтобы не приходилось заново убирать с чистой поверхности грязные разводы.
Еще один совет – лучше мыть окна в пасмурную погоду, потому что под яркими солнечными лучами стекло будет слишком быстро высыхать и придется мыть несколько раз, чтобы добиться идеальной чистоты. Не жалейте воды и жидких средств для мыть окон, чтобы не размазывать грязь, а смывать ее со стекол. По окончании уборки грязи просто протрите стекло насухо чистой хлопковой тканью и натрите до блеска ворсистой тряпочкой.
Не стоит забывать и о таких традиционных средствах для мойки стекол, как уксус. Это легкий и экономичный способ придать стеклянным поверхностям идеальную чистоту. Смешайте ложку уксуса со стаканом воды, можете залить эту смесь во флакон с пульвелизатором и привычным способом мыть стекла, разбрызгивая воду на поверхности.
Если окна веранды с наружной стороны после зимнего сезона оказались слишком загрязненными и обычные средства не помогают, стоит прибегнуть к помощи потоков горячей воды. Обильно смочите стекла, подождите несколько минут и повторите процедуру. Также в горячую воду можно добавить уксус и активные моющие средства.
Мыть окна лучше всего мягкими хлопковыми тканями, которые хорошо впитывают воду и собирают мусор со стекла. Для того, чтобы стекло стало идеально прозрачным используйте ворсистые ткани, только не слишком жесткие, иначе на поверхности окон могут остаться царапины.
И, конечно, делать такую очистку нужно регулярно, тогда этот процесс будет намного проще и быстрее.