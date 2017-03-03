После прочтения этих советов, вы не станете допускать прежних ошибок при чистке стекол

Сделать окна и стеклянные поверхности в доме чистыми и свежими были свежими можно довольно просто, главное соблюдать последовательность в несколько базовых шагов.

Все начинается с предварительного этапа удаления мусора и пыли, который накапливается в оконных рамах. Прежде, чем приниматься за чистоту стекол, очистите рамы и оконные петли с помощью щетки, можно также использовать пылесос со специальной небольшой насадкой. После этого уже можете промыть стекло губкой, смоченной смесью воды и уксуса или моющего средства для стекол. И далее останется закончить работу, полируя стекло сухой тряпочкой для придания блеска.