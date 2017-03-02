10 видов отделки для оригинального фасада дома

Существует множество вариантов отделки, чтобы преобразить обычные формы архитектуры дома и придать особенный стиль. В первую очередь, это, конечно же, такие натуральные материалы, как дерево и камень, но и современные альтернативы в виде серого бетона или текстурной плитки – тоже вполне эффектны. В этом обзоре мы представляет 10 типов отделки для фасадов, разнообразных по своему стилю и характеру.
Простое, но эффектное решение – отделка фасада деревянными рейками. Теплота натурального цвета и ритмичность вертикального рисунка придают фасаду дома уют и четкость геометрии.
Хотя бетон обычно воспринимается как материал для строительства основы стен и фундамента дома, но не с точки зрения декоративного оформления, его элегантный серый цвет и текстура вполне могут быть использованы и для отделки фасада. Важное значение имеет придание поверхности бетона заданной фактуры и рисунка. Для этого можно использовать геометрическое деление стены на модули, квадратные и прямоугольные, создание индустриальной стилистики отделки фасада с грубоватой поверхностью.
Натуральный камень, конечно, красив и сам по себе, но гладкая полировка придает его поверхности еще больше элегантности, подчеркивая тонкие прожилки текстуры и переливы оттенков. Облицовка фасада плитками полированного камня создаст на поверхности неяркий рисунок, динамичную игру тени и света.
Отличный контраст светлому и гладкому фасаду создаст отделка части дома темными каменными плитами, создающими четкий геометрический рисунок. Стиль такого фасада получится элегантный и респектабельный, подчеркивая линии архитектуры.
Интересный рисунок на фасаде образуется игрой оттенков древесины и горизонтальных полос реек. Светлое дерево делает фасад легким и естественным, не теряя элегантности.
Рельефный камень – очень красивый материал, который выглядит естественно и в то же время фешенебельно, особенно при точечной отделке элементов: высокая колонна в центре фасада и угловые части дома, широкая полоса в нижней части под окнами. Можно использовать также имитацию натурального камня со сходной текстурой, этот материал столь же практичен и устойчив.
Тонкие горизонтальные рейки из темного дерева сделают облик любого фасада современным и ярким. Горизонтальный рисунок придает ощущение объема, делая нижнюю часть фасада визуально более устойчивой, придавая облику дома теплоту и основательность.
Экстравагантно смелый и яркий материал для отделки фасада – алюминиевые листы. Эмалированный алюминий имеет много преимуществ: он дает хорошую изоляцию, легкий и гибкий, выглядит современно и очень долговечен.
Достоинством керамической плитки для отделки фасадов является бесконечное разнообразие текстур, цветов и узоров, с помощью которых вы сможете придать дому неповторимую индивидуальность стиля. Форма плитки также может быть весьма креативной: от прямоугольников, квадратов до шестигранников, которые складываются в оригинальную мозаику.
Необработанная, текстурная поверхность натурального камня, естественный цвет и рисунок, ощущение монолитности и массивности материала – такие свойства выделят фасад дома, его отдельные элементы конструкций. Такая отделка превосходно акцентирует входную зону дома, колонны в углах дома, ступени крыльца.