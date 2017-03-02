10 видов отделки для оригинального фасада дома

Хотя бетон обычно воспринимается как материал для строительства основы стен и фундамента дома, но не с точки зрения декоративного оформления, его элегантный серый цвет и текстура вполне могут быть использованы и для отделки фасада. Важное значение имеет придание поверхности бетона заданной фактуры и рисунка. Для этого можно использовать геометрическое деление стены на модули, квадратные и прямоугольные, создание индустриальной стилистики отделки фасада с грубоватой поверхностью.