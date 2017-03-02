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10 видов отделки для оригинального фасада дома

Перла Вереника Перла Вереника
Residencia El Coto, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Дома в стиле минимализм
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Существует множество вариантов отделки, чтобы преобразить обычные формы архитектуры дома и придать особенный стиль. В первую очередь, это, конечно же, такие натуральные материалы, как дерево и камень, но и современные альтернативы в виде серого бетона или текстурной плитки – тоже вполне эффектны. В этом обзоре мы представляет 10 типов отделки для фасадов, разнообразных по своему стилю и характеру. 

2. Деревянные рейки

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos Дома в скандинавском стиле Эффект древесины
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

Простое, но эффектное решение – отделка фасада деревянными рейками. Теплота натурального цвета и ритмичность вертикального рисунка придают фасаду дома уют и четкость геометрии. 

3. Текстурированный бетон

House of Respect and Happiness, studio_GAON studio_GAON Дома
studio_GAON

House of Respect and Happiness

studio_GAON
studio_GAON
studio_GAON

Хотя бетон обычно воспринимается как материал для строительства основы стен и фундамента дома, но не с точки зрения декоративного оформления, его элегантный серый цвет и текстура вполне могут быть использованы и для отделки фасада. Важное значение имеет придание поверхности бетона заданной фактуры и рисунка. Для этого можно использовать геометрическое деление  стены на модули, квадратные и прямоугольные, создание индустриальной стилистики отделки фасада с грубоватой поверхностью. 

4. Полированный камень

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Дома в стиле модерн
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Натуральный камень, конечно, красив и сам по себе, но гладкая полировка придает его поверхности еще больше элегантности, подчеркивая тонкие прожилки текстуры и переливы оттенков. Облицовка фасада плитками полированного камня создаст на поверхности неяркий рисунок, динамичную игру тени и света.

1. Камень темный и текстурированный

Casa SL, Elias Braun Architecture Elias Braun Architecture Дома в стиле модерн
Elias Braun Architecture

Elias Braun Architecture
Elias Braun Architecture
Elias Braun Architecture

Отличный контраст светлому и гладкому фасаду создаст отделка части дома темными каменными плитами, создающими четкий геометрический рисунок. Стиль такого фасада получится элегантный и респектабельный, подчеркивая линии архитектуры. 

5. Отделка фасада фанерой

Obra Rnacho Contento, Guadalajara Jalisco, amieva cristalum amieva cristalum Ванная комната в стиле модерн Пластик Белый
amieva cristalum

amieva cristalum
amieva cristalum
amieva cristalum

Интересный рисунок на фасаде образуется игрой оттенков древесины и горизонтальных полос реек. Светлое дерево делает фасад легким и естественным, не теряя элегантности.

6. Рельефный камень

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto Дома в стиле модерн
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

Рельефный камень – очень красивый материал, который выглядит естественно и в то же время фешенебельно, особенно при точечной отделке элементов: высокая колонна в центре фасада и угловые части дома, широкая полоса в нижней части под окнами. Можно использовать также имитацию натурального камня со сходной текстурой, этот материал столь же практичен и устойчив.

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7. Отделка фасада темным деревом

FF HOUSE, Hernandez Silva Arquitectos Hernandez Silva Arquitectos Дома в стиле модерн
Hernandez Silva Arquitectos

Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos

Тонкие горизонтальные рейки из темного дерева сделают облик любого фасада современным и ярким. Горизонтальный рисунок придает ощущение объема, делая нижнюю часть фасада визуально более устойчивой, придавая облику дома теплоту и основательность. 

8. Алюминиевая отделка

CASA C+G, PLASTIK ARQUITECTOS PLASTIK ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
PLASTIK ARQUITECTOS

PLASTIK ARQUITECTOS
PLASTIK ARQUITECTOS
PLASTIK ARQUITECTOS

Экстравагантно смелый и яркий материал для отделки фасада – алюминиевые листы. Эмалированный алюминий имеет много преимуществ: он дает хорошую изоляцию, легкий и гибкий, выглядит современно и очень долговечен. 

9. Керамическая плитка для фасадов

Residencia El Coto, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Дома в стиле минимализм
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Достоинством керамической плитки для отделки фасадов является бесконечное разнообразие текстур, цветов и узоров, с помощью которых вы сможете придать дому неповторимую индивидуальность стиля. Форма плитки также может быть весьма креативной: от прямоугольников, квадратов до шестигранников, которые складываются в оригинальную мозаику.

10. Массивные необработанный камень

Casa Real de las Lomas 3, Boué Arquitectos Boué Arquitectos Дома в стиле модерн
Boué Arquitectos

Boué Arquitectos
Boué Arquitectos
Boué Arquitectos

Необработанная, текстурная поверхность натурального камня, естественный цвет и рисунок, ощущение монолитности и массивности материала – такие свойства выделят фасад дома, его отдельные элементы конструкций. Такая отделка превосходно акцентирует входную зону дома, колонны в углах дома, ступени крыльца. 

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