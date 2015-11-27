Пол с подогревом – роскошь или необходимость?

Существует мнение, что общая система централизованного отопления отживает свое.
Действительно, капитальный ремонт трубопроводов не проводился несколько десятков лет. Трубы старые, их постоянно прорывает под давлением пара и горячей воды. А тепло, которое так ждут в домах, уходит на обогрев земли.
Более того, потери тепла неминуемы даже при условии нового трубопровода, ведь от теплопунктов до домов приличное расстояние. Учитывая растущие цены на газ и уголь, сжигать топливо в таких котельнях — это действительно неблагодарное дело.
Поэтому, все больше на передний план выходят технологии эффективного сбережения тепла и экономного отопления.
Пол с подогревом — новое слово в технологиях отопления жилья, которая все больше набирает популярность. Даже, несмотря на то, что ее установка сравнительно не дешева. В то же время он с лихвой окупится через несколько лет. Ведь если уже и платить за тепло, то за качественное, а не за холодные или еле теплые батареи, которые предлагают коммунальщики. Кроме того, приятно ведь находиться в теплом помещении с теплым полом, а не вздрагивать от холода при каждом касании стопы.
При расчете расходов на пол с подогревом учитывают не всю его площадь в помещении. Следует отступить на 8-10 см от стен. Также нельзя его класть под тяжелую мебель без ножек. Это необходимо во избежания перегрева поверхности под мебелью, а также повреждения самой системы отопления.
Также следует учитывать, что при окончательном монтаже системы такой пол заберет до 8 см от высоты помещения, а это может быть существенным исходя из высоты потолков в конкретно взятом жилье.
Существует два типа пола с подогревом для вашего комфорта:
Электрический. Это классический и наиболее универсальный способ подогрева, так как его можно установить в любом жилье. Подразумевают прокладку под напольным покрытием электрических кабелей или альтернативных ему нагревательных элементов. С их помощью и происходит обогрев.
Водяной. При этом типе подогрева пол нагревается при помощи циркуляции горячей воды по трубам, которые также прокладываются под напольным покрытием. Однако, очень проблематично установить такой пол в квартире в многоквартирном доме. И громоздко, и технологически сложно учитывая, что домовая система отопления на него не рассчитана. Кроме того, в случае прорыва труб существует опасность затопить соседей снизу. В частном доме может рассматриваться как самый приемлемый вариант.
В случае укладки пола с подогревом обычным материалом уже не обойтись.
Во-первых, не стоит укладывать теплоизолирующий материал. В таком случае тепло останется замкнутым под покрытием и не даст нужного эффекта. Кроме того, будет приводить к перегреву самой системы. А вот для укладки под низ системы отопления такие материалы будут, наоборот, кстати.
Во-вторых, некоторые недорогие материалы не рассчитаны на нагрев, в связи с чем в воздух могут выделяться вредные для здоровья соединения.
В-третьих, капризным к такому отоплению являются деревянные полы. Поэтому паркет на него не положишь. Если покрыть ламинатом, то, в зависимости от его типа, он также не терпит очень высокой температуры. Кроме того, дерево само по себе плохо проводит тепло.
Идеальным напольным покрытием будет керамическая плитка, которая хорошо нагревается и проводит тепло.
Исходя из вышесказанного, прежде чем покупать материал для покрытия — нужно тщательно проконсультироваться с экспертами. Напольное покрытие должно быть совместимым с системой подогрева, иначе его даже не стоит покупать.
В любом случае, укладка пола с обогревом, если нужно провести ее легально, потребует внесений изменений в проект жилья. Ведь это влечет изменения в параметры инженерных сетей дома. Соответственно, изменения в проект потребуют согласований с местными властями или коммунальными организациями, эксплуатирующими тепло- и электросети.
Укладка отопления также довольно технологична, поэтому лучше доверить ее профессиональной фирме. Она и работу выполнит качественно, и гарантию даст на пол с обогревом. Однако, следует избегать фирм, которые дают небольшую гарантию на пол. Стандартная гарантия — не меньше 10 лет на саму систему, и 2 года — на терморегулятор.
Работа с профессионалами, скорее всего, будет
стоить дороже, но устранять негативные
последствия, обусловленные некачественной
укладкой, может обойтись
скупому хозяину не дешевле.
Тем не менее,
некоторые люди, обладающие нужными
технологическими знаниями и умениями,
могут совершить установку самостоятельно.
Инструкция по установке и эксплуатации должна входить в комплект системы подогрева, а более подробные советы можно найти на сайтах производителя или строительных организаций.
Укладка пола с подогревом предполагает срыв старого напольного покрытия и его зачистку. Затем выполняют укладку теплоизоляционного материала. Сверху выполняют стяжку из цементного раствора. Чтобы отделить его от нагревательных элементов системы. Далее, укладывают саму систему — тонкие трубы или электрические кабели в зависимости от выбранного типа отопления.
Если сверху нагревательных элементов будет выполняться стяжка, то под них подкладывают металлическую сетку для обеспечения ее прочности. Стяжку выполнить рекомендуется, чтобы тепло равномерно распределялось по полу. Однако нужно помнить, что время ее высыхания — до одного месяца, поэтому важно спланировать удобное время и пору года для установки.
Когда стяжка высыхает, на нее укладывают напольное покрытие. Пол готов.
Преимущества пола с подогревом:
Подымает температуру в помещении до 6 ºС.
Если говорить об электрическом подогреве, то цена на электричества, обычно, устанавливается ниже, чем за другое отопление.
Теплый пол снизит риск заболеваний, связанных с переохлаждением ног.
Недостатки:
Цена установки относительно дорога, хотя это и окупается за несколько лет.
По истечении срока гарантии, если он выйдет из строя, его придется все же менять за свой счет.
Ограничения по поводу выбора материала для напольного покрытия.
Так, бытуют предубеждения, что пол с подогревом вреден для здоровья.
К примеру, считается, что электромагнитные поля, создаваемые нагревательными кабелями, вредны для организма.
Действительно, электромагнитное поле большой мощности может принести вред человеку. Однако, сила тока, которая проходит через подобную систему отопления, невелика. Электромагнитное поле, которое он излучает, сопоставимо с таким же полем от люстры из пяти ламп. Поэтому, электрический пол с подогревом вреден не более, чем люстра.
Также говорится, что исключительный перегрев помещения опасно для способности мужчины иметь потомство.
Верно то, что перегрев яичек у мужчины вызывает бесплодие. Поэтому мужчинам не рекомендуется долгое время проводить в банях и саунах. В то же время, пол с подогревом по своей мощности не способен создать подобный эффект. Как указано выше, от такого пола температура нагревается до 6 ºС. Кроме того, температуру в комнате можно регулировать если не с помощью специальных устройств, которыми обустроена система отопления, то при помощи элементарного проветривания.