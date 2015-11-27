Пол с подогревом – роскошь или необходимость?

Существует мнение, что общая система централизованного отопления отживает свое.

Действительно, капитальный ремонт трубопроводов не проводился несколько десятков лет. Трубы старые, их постоянно прорывает под давлением пара и горячей воды. А тепло, которое так ждут в домах, уходит на обогрев земли.

Более того, потери тепла неминуемы даже при условии нового трубопровода, ведь от теплопунктов до домов приличное расстояние. Учитывая растущие цены на газ и уголь, сжигать топливо в таких котельнях — это действительно неблагодарное дело.

Поэтому, все больше на передний план выходят технологии эффективного сбережения тепла и экономного отопления.

Пол с подогревом — новое слово в технологиях отопления жилья, которая все больше набирает популярность. Даже, несмотря на то, что ее установка сравнительно не дешева. В то же время он с лихвой окупится через несколько лет. Ведь если уже и платить за тепло, то за качественное, а не за холодные или еле теплые батареи, которые предлагают коммунальщики. Кроме того, приятно ведь находиться в теплом помещении с теплым полом, а не вздрагивать от холода при каждом касании стопы.