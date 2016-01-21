Внимание: хай-тек для дома!

Святая-святых домашнего уюта, домашнего очага и тепла - кухня, тоже сдалась функциональности хай-тек. Многозадачные комбайны, микроволновые печи, мультиварки и умные духовые шкафы уже давно вошли практическую составляющую облика кухни, а вслед за ними и все решение интерьера этого пространства может стать более удобным, технологичным и легким благодаря стилистике хай-тек.

Что заставляет отказываться от привычных деревянных шкафов и массивных столов? Конечно же, ритм жизни, который приучает экономить бесценные минуты и секунды, отдавая предпочтение функциональности кухонных гарнитуров: удобству и практичности современных отделочных материалов, легкости и лаконичности форм, малому объему занимаемого пространства.