Внимание: хай-тек для дома!

Стиль хай-тек в интерьере – одно из наиболее современных и молодых направлений в дизайне пространства, активно развивающееся и пользующееся заслуженной популярностью. Во-первых, эта стилистика приходит в наш интерьер вместе новинками бытовой электроники и техники, без которой уже просто немыслимо существования современного человека. Вместо того, чтобы вписывать электронную начинку в классический интерьер, бывает уже проще сделать целостное оформление комнаты в стиле современного минимализма. Во-вторых, не смотря на всю свою технологичную функциональность, хай-тек стилистику нельзя назвать безликой или унылой. Наоборот, современные технологии помогают дизайнерам создавать интерьеры все более оригинальные и разнообразные.
Геометрия современных плазменных тв-панелей, динамиков ауди-систем, плееров и прочих составляющих домашней медиа-систем – сама по один из лучших примеров лаконичности стиля хай-тек. Остается только дополнить оборудование высоко-технологичной медиа-системы интерьерными элементами креплений, полками и декором в соответствующей стилистике и комната приобретет вид лаконично-современный, динамичный и легкий. Все функциональные преимущества стиля хай-тек в оформлении медиа-системы полностью раскрываются и дополняют интерьер не только насыщенными цветами видео-ряда и объемных звуком, но и красотой эргономичных форм, воздушным минимализмом изысканных линий и деталей.
Вся технологическая мощь стилистики хай-тек великолепно выражается в разнообразии инновационных систем освещения. Ультрасовременные галогеновое, светодиодное, разноцветное и разнофактурное освещение становится заменой классических потолочных люстр в центре комнаты.
Плюсы хай-тек освещения:
- Экономичность. Все современные технологии освещения создаются исходя из минимального уровня потребления электро-энергии и долговечности использования.
- Вариативность использования. Схема размещения классического освещения проста и традиционна: один или несколько потолочных светильников, дополнения в виде настенных бра и напольных торшеров. В случае с хай-тек технологиями световой рисунок комнаты может складываться из совершенно произвольного набора точек и поверхностей: от четкой геометрии размещения подсветки по периметру и над рабочими зонами комнаты до креативных систем в виде светящегося звездного потолка или светящихся инсталляций из светодиодных пластин.
Святая-святых домашнего уюта, домашнего очага и тепла - кухня, тоже сдалась функциональности хай-тек. Многозадачные комбайны, микроволновые печи, мультиварки и умные духовые шкафы уже давно вошли практическую составляющую облика кухни, а вслед за ними и все решение интерьера этого пространства может стать более удобным, технологичным и легким благодаря стилистике хай-тек.
Что заставляет отказываться от привычных деревянных шкафов и массивных столов? Конечно же, ритм жизни, который приучает экономить бесценные минуты и секунды, отдавая предпочтение функциональности кухонных гарнитуров: удобству и практичности современных отделочных материалов, легкости и лаконичности форм, малому объему занимаемого пространства.
Оригинальность и функциональность дизайнерский решений в стиле хай-тек становится украшением не только домов, но и прилегающей территории домашнего сада, ведь технологичность и яркий вид таких элементов легко придают отдыху на природе совершенно новый уровень комфорта и эстетичности.
Садам в стилистике хай-тек присуща насыщенность функциональностью современных мобильных систем освещения, уникальностью архитектурных форм и сочетаний природной красоты с изяществом инновационной техники.
Что получает сад благодаря внедрению стилистики хай-тек:
- современная система электро-техники, начиная от вариаций освещения до комплексных решений оборудования водоемов, фонтанов, бассейнов, зимних садов и оранжерей.
- оригинальность хай-тек стиля элементов декора в саду: ваз с цветами, декора садовых дорожек, скульптур и абстрактных инсталляций.
- планировка пространства в современной стилистике: просторное оформление, нестандартный подбор растений с интересной кроной и формой листьев.
Неоспоримое преимущество стиля хай-тек – в минимализм современных технологий и материалов.
Именно благодаря стилистике хай-тек стало возможным применение в интерьерах таких уже привычных нам элементов, как фигурные ниши и подиумы из гипсокартона, подвесные потолки с разнообразием встроенных систем освещения, комбинирование легкого пластика и алюминия в мебели.
Основным свойством конструкций в стиле хай-тек является их неизменная функциональность, нацеленность на максимальное удобство в повседневном использовании. Это выражается и в подборе материалов, и в сдержанной цветовой гамме, и в плавности линий. При этом, несмотря на свою минималистичность, конструкции хай-тек стилистики обладают и ярко-выраженной индивидуальностью., только выражается она не в каноничности форм, отшлифованной временем и традициями, а в креативности дизайнерских разработок.
Дачный ответ
Тепло в доме – это не только уют, но и элемент стилевого решения, который может при должной подаче сыграть и ключевую роль в композиции интерьера. Хай-тек подход к системам отопления возводит эти технологичные элементы в ряд арт-объектов: изогнутые цветные линии труб и радиаторов, сферические топки потолочных каминов, прозрачные стеклянные кубы био-каминов. Благодаря совершенствованию технологий получения и переноса тепла, возможным стало принципиально другое отношение и к предметам системы отопления.