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Внимание: хай-тек для дома!

Перла Вереника Перла Вереника
Квартира V, MIODESIGN MIODESIGN ГостинаяМебель для медиа комнаты
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Стиль хай-тек в интерьере – одно из наиболее современных и молодых направлений в дизайне пространства, активно развивающееся и пользующееся заслуженной популярностью. Во-первых, эта стилистика приходит в наш интерьер вместе новинками бытовой электроники и техники, без которой уже просто немыслимо существования современного человека. Вместо того, чтобы вписывать электронную начинку в классический интерьер, бывает уже проще сделать целостное оформление комнаты в стиле современного минимализма. Во-вторых, не смотря на всю свою технологичную функциональность, хай-тек стилистику нельзя назвать безликой или унылой. Наоборот, современные технологии помогают дизайнерам создавать интерьеры все  более оригинальные и разнообразные.

Оформление домашней медиа-системы в стилистике хай-тек

Casa Brooklin, Figoli-Ravecca Arquitetos Associados Figoli-Ravecca Arquitetos Associados Медиа комната в стиле модерн
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

Геометрия современных плазменных тв-панелей, динамиков ауди-систем, плееров и прочих составляющих домашней медиа-систем –  сама по один из лучших примеров лаконичности стиля хай-тек. Остается только дополнить  оборудование высоко-технологичной медиа-системы интерьерными элементами креплений, полками и декором в соответствующей стилистике и комната приобретет вид лаконично-современный, динамичный и легкий. Все функциональные преимущества стиля хай-тек в оформлении медиа-системы полностью раскрываются и дополняют интерьер не только насыщенными цветами видео-ряда и объемных звуком, но и красотой  эргономичных форм, воздушным минимализмом изысканных линий и деталей.

Освещение в стиле хай-тек

Квартира V, MIODESIGN MIODESIGN ГостинаяМебель для медиа комнаты
MIODESIGN

Квартира V

MIODESIGN
MIODESIGN
MIODESIGN

Вся технологическая мощь стилистики хай-тек великолепно выражается в разнообразии инновационных систем освещения. Ультрасовременные галогеновое, светодиодное, разноцветное и разнофактурное освещение становится заменой классических потолочных люстр в центре комнаты. 

Плюсы хай-тек освещения:

- Экономичность. Все современные технологии освещения создаются исходя из минимального уровня потребления электро-энергии и долговечности использования.

- Вариативность использования. Схема размещения классического освещения проста и традиционна: один или несколько потолочных светильников, дополнения в виде настенных бра и напольных торшеров. В случае с хай-тек технологиями световой рисунок комнаты может складываться из совершенно произвольного набора точек и поверхностей: от четкой геометрии размещения подсветки по периметру  и над рабочими зонами комнаты до креативных систем в виде светящегося звездного потолка или светящихся инсталляций из светодиодных пластин.

Хай-тек стиль для кухни

CASA MP, Melizzano(CE) 2012, x-studio x-studio Кухня в стиле модерн
x-studio

x-studio
x-studio
x-studio

Святая-святых домашнего уюта, домашнего очага и тепла - кухня, тоже сдалась функциональности хай-тек. Многозадачные  комбайны, микроволновые печи, мультиварки и умные духовые шкафы уже давно вошли практическую составляющую облика кухни, а вслед за ними и все решение интерьера этого пространства может стать более удобным, технологичным и легким благодаря стилистике хай-тек. 

Что заставляет отказываться от привычных деревянных шкафов и массивных столов? Конечно же, ритм жизни, который приучает экономить бесценные минуты и секунды, отдавая предпочтение функциональности кухонных гарнитуров: удобству и практичности современных отделочных материалов, легкости и лаконичности форм,  малому объему занимаемого пространства.

Элементы хай-тек стилистики в дизайне сада

Casa en Mailyng, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Сад в стиле модерн
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Оригинальность и функциональность дизайнерский решений в стиле хай-тек становится украшением не только домов, но и прилегающей территории домашнего сада, ведь технологичность и яркий вид таких элементов легко придают отдыху на природе совершенно новый уровень комфорта и эстетичности. 

Садам в стилистике хай-тек присуща насыщенность функциональностью современных мобильных систем освещения, уникальностью архитектурных форм и сочетаний природной красоты с изяществом инновационной техники.

Что получает сад благодаря внедрению стилистики хай-тек:

- современная система электро-техники, начиная от вариаций освещения до комплексных решений  оборудования водоемов, фонтанов, бассейнов, зимних садов и оранжерей. 

- оригинальность хай-тек стиля элементов декора в саду: ваз с цветами, декора садовых дорожек, скульптур и абстрактных инсталляций.

- планировка пространства  в современной стилистике: просторное оформление, нестандартный подбор растений с интересной кроной и формой листьев.

Конструктивные решения в стиле хай-тек

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive Кухня в стиле модерн
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

Неоспоримое преимущество стиля хай-тек – в минимализм современных технологий и материалов. 

Именно благодаря стилистике хай-тек стало возможным применение в интерьерах таких уже привычных нам элементов, как фигурные ниши и подиумы из гипсокартона, подвесные потолки с разнообразием встроенных систем освещения, комбинирование легкого пластика и алюминия в мебели. 

Основным свойством конструкций в стиле хай-тек является их неизменная функциональность, нацеленность на максимальное удобство в повседневном использовании. Это выражается и в подборе материалов, и в сдержанной цветовой гамме, и в плавности линий. При этом, несмотря на свою минималистичность, конструкции хай-тек стилистики обладают и ярко-выраженной индивидуальностью., только выражается она не в каноничности форм, отшлифованной временем и традициями, а в креативности дизайнерских разработок.

Высокие технологии в системах отопления

Гостиная для ТВ-проекта "Дачный ответ", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Гостиная в стиле лофт
Михаил Новинский (MNdesign)

Гостиная для ТВ-проекта Дачный ответ

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Тепло в доме – это не только уют, но и элемент стилевого решения, который может при должной подаче сыграть и ключевую роль в композиции интерьера. Хай-тек подход к системам отопления возводит эти технологичные элементы в ряд арт-объектов: изогнутые цветные линии труб и радиаторов, сферические топки потолочных  каминов, прозрачные стеклянные  кубы био-каминов. Благодаря совершенствованию технологий получения и переноса тепла, возможным стало принципиально другое отношение и к предметам системы отопления. 

Биоклиматический дом в стиле эко
Какие приемы хай-тек стилистики подойдут вашему интерьеру?

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