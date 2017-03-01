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6 правил для красивой гостиной

Перла Вереника Перла Вереника
Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq Гостиная в стиле минимализм
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Иногда при попытке применить модные тенденции оформления интерьера, мы обнаруживаем, что комната получилась не слишком комфортной. В этой статье мы обратимся к опыту профессионалов, которые хорошо знают – как балансировать моду и функциональность в интерьерах и чего следует избегать в декоре пространства. 

1. Подобрать соответствующие элементы для интерьера

CASA HARAS SANTA MARIA, Estudio Arqt Estudio Arqt Гостиная в стиле модерн
Estudio Arqt

Estudio Arqt
Estudio Arqt
Estudio Arqt

Каждая зона гостиной может быть оформлена по своему, но в пределах одной части важно соблюдать гармоничность составных элементов. Лучше избавиться от лишних деталей декора, аксессуаров, загружающих пространство, тогда будет проще составить целостную композицию. 

2. Слишком много цвета

Villa te Diepenveen, Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Гостиная в стиле модерн
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

При реализации стильного оформления интерьера бывает сложно выбрать – какие оттенки брать, какие узоры тканей и декора. Из-за этого может получится пространство слишком перегруженное цветовыми нюансами. При оформлении интерьера специалисты советуют придерживаться основных 3 оттенков. На этом изображении мы видим, как тонко сочетаются бежевый и кофейный оттенок в интерьере без резких контрастов, благодаря чему комната получается мягкой и гармоничной. Чтобы освежить теплый фон интерьера использован декор розового цвета. 

3. Положение TV в комнате

Espacios amplios integrados. Madera-tierra-beige, Estudio Alvarez Angiono Estudio Alvarez Angiono Гостиная в стиле модерн
Estudio Alvarez Angiono

Estudio Alvarez Angiono
Estudio Alvarez Angiono
Estudio Alvarez Angiono

Телевизор в комнате должен быть установлен с учетом правильного расстояния от остальной мебели, чтобы в угоду красоте интерьера вам не пришлось испытывать дискомфорт во время просмотра TV-программ. 

4. Лишняя мебель

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq Гостиная в стиле минимализм
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

Каким бы не был стильным интерьер, если нет ощущения свободного пространства, вы будете испытывать дискомфортность и  ощущение тяжести в помещении. Большую роль в освобождении комнаты играют современные системы хранения. Продумайте – какие вещи вам нужно будет разместить в гостиной и выберите соразмерную и функциональную систему шкафов. 

5. Неправильное освещение

casa DL, jose m zamora ARQ jose m zamora ARQ Гостиная в стиле минимализм Бетон
jose m zamora ARQ

jose m zamora ARQ
jose m zamora ARQ
jose m zamora ARQ

Потоки естественного и искусственного освещения преображают любой интерьер. Если нет возможности использовать максимально солнечный свет в теневой стороне дома, это необходимо компенсировать многоуровневой системой освещения: точечной подсветкой, мягким светом настольных ламп и настенных бра. 

6. Некомфортная мебель

CASA OXIDADA, KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS Гостиная в стиле модерн Стекло Бежевый
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

В погоне за эффектностью современного стиля не стоит лишать себя комфорта и ощущения домашней расслабленной атмосферы в гостиной. Продумывайте заранее – как вы разместите мебель в пространстве комнаты, достаточно ли будет места для всех. 

Удивительное преображение балкона

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