6 правил для красивой гостиной

Иногда при попытке применить модные тенденции оформления интерьера, мы обнаруживаем, что комната получилась не слишком комфортной. В этой статье мы обратимся к опыту профессионалов, которые хорошо знают – как балансировать моду и функциональность в интерьерах и чего следует избегать в декоре пространства.