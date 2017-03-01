6 правил для красивой гостиной

Иногда при попытке применить модные тенденции оформления интерьера, мы обнаруживаем, что комната получилась не слишком комфортной. В этой статье мы обратимся к опыту профессионалов, которые хорошо знают – как балансировать моду и функциональность в интерьерах и чего следует избегать в декоре пространства.
Каждая зона гостиной может быть оформлена по своему, но в пределах одной части важно соблюдать гармоничность составных элементов. Лучше избавиться от лишних деталей декора, аксессуаров, загружающих пространство, тогда будет проще составить целостную композицию.
При реализации стильного оформления интерьера бывает сложно выбрать – какие оттенки брать, какие узоры тканей и декора. Из-за этого может получится пространство слишком перегруженное цветовыми нюансами. При оформлении интерьера специалисты советуют придерживаться основных 3 оттенков. На этом изображении мы видим, как тонко сочетаются бежевый и кофейный оттенок в интерьере без резких контрастов, благодаря чему комната получается мягкой и гармоничной. Чтобы освежить теплый фон интерьера использован декор розового цвета.
Телевизор в комнате должен быть установлен с учетом правильного расстояния от остальной мебели, чтобы в угоду красоте интерьера вам не пришлось испытывать дискомфорт во время просмотра TV-программ.
Каким бы не был стильным интерьер, если нет ощущения свободного пространства, вы будете испытывать дискомфортность и ощущение тяжести в помещении. Большую роль в освобождении комнаты играют современные системы хранения. Продумайте – какие вещи вам нужно будет разместить в гостиной и выберите соразмерную и функциональную систему шкафов.
Потоки естественного и искусственного освещения преображают любой интерьер. Если нет возможности использовать максимально солнечный свет в теневой стороне дома, это необходимо компенсировать многоуровневой системой освещения: точечной подсветкой, мягким светом настольных ламп и настенных бра.
В погоне за эффектностью современного стиля не стоит лишать себя комфорта и ощущения домашней расслабленной атмосферы в гостиной. Продумывайте заранее – как вы разместите мебель в пространстве комнаты, достаточно ли будет места для всех.