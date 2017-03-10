6 вещей, о которых забывают при уборке дома

Все любят, когда в доме чисто и свежо. Важно при уборке не только создавать хорошее впечатление, но действительно заботиться о чистоте жилья. Есть некоторые места, о которых забывают иногда и клининговые компании. Но они нуждаются в периодическом очищении. Давайте посмотрим, что же мы можем упускать.