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6 вещей, о которых забывают при уборке дома

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Кухня в стиле модерн Эффект древесины
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Все любят, когда в доме чисто и свежо. Важно при уборке не только создавать хорошее впечатление, но действительно заботиться о чистоте жилья. Есть некоторые места, о которых забывают иногда и клининговые компании. Но они нуждаются в периодическом очищении. Давайте посмотрим, что же мы можем упускать.

1. Матрасы и подушки

A74. CASA. , BONBA studio BONBA studio Спальня в классическом стиле
BONBA studio

BONBA studio
BONBA studio
BONBA studio

Спальня является местом, где быстро распространяются пылевые клещи, аллергены. Мебель, текстиль, ковры способствуют этому. Также мы часто пользуемся подушкой, матрасом. Регулярно меняйте наволочки, а подушки стирайте в стиральной машине хотя бы раз в месяц при температуре 60 градусов.

2. Разделочные доски, сушилки

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Кухня в стиле модерн Эффект древесины
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Как часто вы чистите сушилку? Это лучше делать минимум раз в неделю, чтобы сохранять приглядный вид. То же самое относится и к разделочным доскам: очень часто мы моем их быстро. Но следует их тщательно мыть после каждого использования, иногда замачивая в горячей воде.

3. Пульты дистанционного управления и клавиатуры

Amonita / lamp, HR Design Studio HR Design Studio Офисные помещения и магазины Металл
HR Design Studio

HR Design Studio
HR Design Studio
HR Design Studio

Есть много микробов на клавиатуре компьютера. Проведенные исследования показали, что компьютер содержит ряд потенциально патогенных микробов. Это дает понять, насколько важно тщательно очищать эти поверхности, а также пульты дистанционного управления, планшеты и смартфоны.

4. Переключатели

Inteligentny dom - system zarządzania instalacjami, Inteligentny Budynek Polska Inteligentny Budynek Polska Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Inteligentny Budynek Polska

Inteligentny Budynek Polska
Inteligentny Budynek Polska
Inteligentny Budynek Polska

Что касается переключателей, то тут ситуация похожа, как с пультами и клавиатурой. Каждый день их касается не один человек, руки не всегда чистые. Поэтому обратите внимание и на это.

5. Стаканчики для зубных щеток

Astoria e Millennium, Lucarelli Rapisarda Architettura & Design Lucarelli Rapisarda Architettura & Design Ванная комнатаУнитазы
Lucarelli Rapisarda Architettura &amp; Design

Lucarelli Rapisarda Architettura & Design
Lucarelli Rapisarda Architettura &amp; Design
Lucarelli Rapisarda Architettura & Design

Мы все знаем, как важно чистить зубы после каждого приема пищи, чтобы предотвратить размножение микробов и бактерий в ротовой полости. Но часто мы можем забывать хорошо очищать емкости, где хранятся зубные щетки. Хотя бы раз в неделю делайте это тщательно с моющим средством.

6. Фильтры в кондиционере

Casa Dp 2, gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) Гостиная в стиле модерн
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

Это очень важно тщательно очищать и, возможно, периодически заменять фильтры кондиционирования воздуха, поскольку они подвержены накоплению пыли. В теплое время года фильтры рекомендуется чистить по крайней мере 1 раз в месяц. Невыполнение надлежащего технического обслуживания систем кондиционирования воздуха может привести к нарушению дыхательной системы, особенно у людей, склонных к аллергии на пылевых клещей, пыль.

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