6 вещей, о которых забывают при уборке дома

Все любят, когда в доме чисто и свежо. Важно при уборке не только создавать хорошее впечатление, но действительно заботиться о чистоте жилья. Есть некоторые места, о которых забывают иногда и клининговые компании. Но они нуждаются в периодическом очищении. Давайте посмотрим, что же мы можем упускать.
Как часто вы чистите сушилку? Это лучше делать минимум раз в неделю, чтобы сохранять приглядный вид. То же самое относится и к разделочным доскам: очень часто мы моем их быстро. Но следует их тщательно мыть после каждого использования, иногда замачивая в горячей воде.
Есть много микробов на клавиатуре компьютера. Проведенные исследования показали, что компьютер содержит ряд потенциально патогенных микробов. Это дает понять, насколько важно тщательно очищать эти поверхности, а также пульты дистанционного управления, планшеты и смартфоны.
Что касается переключателей, то тут ситуация похожа, как с пультами и клавиатурой. Каждый день их касается не один человек, руки не всегда чистые. Поэтому обратите внимание и на это.
Мы все знаем, как важно чистить зубы после каждого приема пищи, чтобы предотвратить размножение микробов и бактерий в ротовой полости. Но часто мы можем забывать хорошо очищать емкости, где хранятся зубные щетки. Хотя бы раз в неделю делайте это тщательно с моющим средством.
Это очень важно тщательно очищать и, возможно, периодически заменять фильтры кондиционирования воздуха, поскольку они подвержены накоплению пыли. В теплое время года фильтры рекомендуется чистить по крайней мере 1 раз в месяц. Невыполнение надлежащего технического обслуживания систем кондиционирования воздуха может привести к нарушению дыхательной системы, особенно у людей, склонных к аллергии на пылевых клещей, пыль.