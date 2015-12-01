Табуреты для ног – удобно и стильно

ХХ век ознаменовался появлением нового рабочего класса — офисных работников. Они проделывают массу «бумажной» работы, весь рабочий день просиживая за монитором компьютера. В ХХІ веке к ним присоединились фрилансеры, которые и вовсе работают дистанционно, однако, также за компьютером. Более того, внедрение информационных технологий привело к тому, что уже любой человек хотя бы пару часов в своей жизни в день проводит за компьютером.
Движение — жизнь, однако, как его обеспечить, если целый день нужно сидеть? Спорт — это вариант. Но не все его любят. В таком случае остается, по крайней мере, сделать свое место максимально комфортным, чтобы излишнее напряжения не превратило работу в ад.
Возможно, многие из нас помнят советские парты для учеников младших классов. Стулья были слитно соединены между собой и с партой. Между стульями было место для портфелей, а под столешницей — примитивная металлическая планка, на которую детки ставили ноги.
Оказывается, что это элементарное гигиеническое требование к рабочему месту, но после школы оно уже не соблюдалось.
Сейчас это требование могут обеспечить табуреты для ног.
Дело в том, что на кровоток, как и на любой процесс на Земле, влияет сила притяжения. Особенно тяжело организму откачивать кровь из ног, потому что она по всем законам физики должна уходить вниз. Для этого в венах существует система «клапанов» которые на определенных участках стопорят кровь, не давая ей вернуться назад.
Для поддержания хорошего состояния вен важно здоровое питание и минимальная и физическая нагрузка. Но у сидящего все время за столом человека такой нагрузки нет. Постоянное нахождение в одном положении приводит к ослаблению мышц и тонуса сосудов. Это одна из причин такой распространенной болезни, как варикоз.
То же касается суставов, которые без движения атрофируются и отекают. Нередко в результате сидения в одном положении происходит защемление нервов. Мышцы, испытывающие постоянное напряжение, впоследствии до конца не расслабляются, застывая все больше и больше в неестественной для них конфигурации. Страдает и спина, ведь сидящему за компьютером человеку свойственно сутулиться перед монитором.
Во-первых, подставка для ног в виде табурета обеспечивает подъем коленей немного выше уровня бедер. Такое положение более оптимально для обеспечения кровотока.
Во-вторых, следствием нормального кровотока является соответствующее питания тканей ног, также суставов. Это является профилактикой застойных процессов в ногах.
В-третьих, ноги, получившие надежную и приподнятую опору, более расслаблены. Даже если без табурета для ног ступни полностью касаются пола, это не значит, что они расслаблены.
В-четвертых, приподнятое положение колен естественным образом откидывает тело назад, обеспечивая правильную опору позвоночника на спинку стула.
Кроме того, табуреты для ног, функционально позволяющие менять уровень подъема и наклон опоры, обеспечивают смену поз во время работы.
Это позволяет организму отдыхать, даже если человек все еще занят. Некоторые табуреты для ног имеют специальную шероховатую поверхность. Во время трения ног об нее создается массажирующий эффект, дополнительно улучшающий кровообращение. Более продвинутые модели оснащены подогревом и прочими интересными функциями.
Строение простейшего табурета для ног довольно простое. Более того, по своему виду он действительно может походить на обычный табурет, но меньших размеров. Итак, в конструкцию простейшего табурета для ног входят:
Ножки. Ножек может быть четыре, как в обычном табурете. Либо две, если ножки по краям сплошные. Они могут быть оснащены колесиками для удобного перемещения. Хотя, это спорное преимущество, ведь опора для ног должна быть устойчивой, а не скользящей.
Крышка табурета. Это именно то место, на которое человек ставит ноги. Если говорить о конструкции простейшего табурета для ног, то – это все. Но в различных моделях может быть предложено множество дополнительных функций и возможностей. Например, смена высоты подъема ног, угла наклона крышки табурета, ортопедическая поверхность с памятью, запоминающей форму стоп, массажирующие поверхности, подогрев ног и многое другое.
Если говорить прямо, то хорошим шагом для здоровья будет и вариант, если положить под ноги любое доступное средство. Будь то старый ящик, коробка или другой подходящий предмет.
Однако, лучше приобрести полноценный табурет для ног. Ведь подручное средство и не так долговечно, и не эстетично, и, скорее всего, неудобно. В то же время прямой функцией табурета является обеспечение комфорта.
После ввода запроса в поисковых системах «табуреты для ног» появляется длинный список, щедро предлагающий купить различные модели таких табуретов. Их можно заказать онлайн в интернет-магазине или же по индивидуальному эскизу непосредственно у дизайнера.
Также возможно поспрашивать их в мебельных магазинах. Преимуществом такого способа покупки является то, что можно оценить изделие непосредственно с помощью своих рук и глаз. И даже ног.
При выборе табурета для ног стоит обратить внимание на следующие моменты. Материал должен быть прочным и выдерживать вес человека.
Поэтому, предпочтительно выбирать табуреты, каркас которых выполнен из металла или дерева. Прочность пластика может быть сомнительной. Табурет должен быть увесистым, ведь легкое изделие будет ускользать от ног. Устойчивые ножки и крышка табурета. Они не должны скользить.
Для этого ножки обеспечиваются резиновыми насадками, которые не только устраняют скольжение, но и оберегают пол от царапин. Также не должна скользить поверхность для ног. Ведь удержание ноги на подобной поверхности будет создавать напряжение, что противоречит цели использования табурета. Наличие дополнительных функций, о которых уже упоминалось выше. Все зависит от предпочтений и нужд покупателя.
Как и любая вещь, табурет для ног должен выполнять не только полезные функции, но и гармонично вписываться в интерьер комнаты. Поэтому, определившись с нужным набором функций табурета важно подобрать подходящий дизайн. Идеальным вариантом будет одновременная покупка такого табурета вместе с рабочим столом и стулом для компьютера. Некоторые магазины могут предложить его в качестве дополнения к другой мебели за более низкую цену, чем если его покупать отдельно.
Неплохим вариантом будет заказать табурет у столяра-мебельщика или у мастера-рукольника. Возможно, такой табурет и стоить будет дешевле, и сделать его можно такой модели и дизайна, которого нет в магазине. Это то, что нужно при подборе табурета под дизайн жилья.
Конструкция табуретов для ног настолько проста, что его можно смастерить и самостоятельно. Хотя, конечно, необходимо обладать минимальными столярными навыками. Чертежи табурета можно поискать в интернете либо взять его параметры на сайтах, которые продают такие изделия. Таким образом, можно сэкономить определенную сумму денег. В то же время самостоятельно сделать все возможные функции, которыми могут обладать заводские модели, тяжело.