Табуреты для ног – удобно и стильно

ХХ век ознаменовался появлением нового рабочего класса — офисных работников. Они проделывают массу «бумажной» работы, весь рабочий день просиживая за монитором компьютера. В ХХІ веке к ним присоединились фрилансеры, которые и вовсе работают дистанционно, однако, также за компьютером. Более того, внедрение информационных технологий привело к тому, что уже любой человек хотя бы пару часов в своей жизни в день проводит за компьютером.

Движение — жизнь, однако, как его обеспечить, если целый день нужно сидеть? Спорт — это вариант. Но не все его любят. В таком случае остается, по крайней мере, сделать свое место максимально комфортным, чтобы излишнее напряжения не превратило работу в ад.

Возможно, многие из нас помнят советские парты для учеников младших классов. Стулья были слитно соединены между собой и с партой. Между стульями было место для портфелей, а под столешницей — примитивная металлическая планка, на которую детки ставили ноги.

Оказывается, что это элементарное гигиеническое требование к рабочему месту, но после школы оно уже не соблюдалось.

Сейчас это требование могут обеспечить табуреты для ног.