Восхитительный семейный дом с интерьером в светлых тонах!

Белый цвет довольно часто выбирают для отделки стен в современных жилищах. Он не только отлично подходит для интерьера любой стилистики, но и обладает свойством визуального расширения пространства. Но с таким светлым интерьером нужно тщательно продумывать каждую декоративную деталь, чтобы сделать свой дом выразительным. В этой статье мы продемонстрируем вам взгляд на это польских архитекторов из PRACOWNIAPOLKA. Мы убеждены, что представленный дом покорит вас с первого взгляда и подскажет, как грамотно создать у себя дома интерьер в светлых тонах. Готовы вдохновляться? Тогда начинаем!
Как вы наверняка заметили, чаще всего обзоры на Homify начинаются с гостиной или прихожей. Но в данном случае мы не смогли ждать и решили сразу же продемонстрировать вам чудесную спальню! Ее основной цвет – ослепительно белый, что очень способствует полноценному отдыху и восстановлению сил. Контрастные черные лампы придают особый характер пространству, подчеркивая его современный стиль. А как вам интересная тумбочка у кровати?
Хозяева дома позаботились о комфорте и тепле, установив современный камин. Конечно, он не должен стоять на деревянном полу, поэтому область вокруг него выложена черно-белой плиткой. Пространство для хранения дров находится рядом, оно подсвечено лампами. Далее мы видим книжный шкаф и множество полок, на которых можно без проблем разместить миллион мелочей.
Теперь мы с вами попадаем в гостиную, где доминирующим элементом является огромный темно-синий диван. Только представьте, как на нем удобно отдыхать после трудового дня! Огромные окна в этой комнате позволяют любоваться окружающими красотами и пропускают внутрь много естественного света. Миниатюрный коврик на полу с оригинальным узором гармонизирует интерьер гостиной и наполняет его уютом.
На этом фото представлена столовая зона, которая находится рядом с гостиной. Ее стилистика впечатляет! Оригинальный стол с деревянной столешницей на тяжелых, металлических ножках окружают простые деревянные стулья, каждый из которых выполнен в своем цвете. Если мы посмотрим дальше, то увидим винтовую лестницу, ведущую на второй этаж. И она, конечно же, белая!
Просторная кухня, полная естественного света – кто же не мечтает о такой? Большие окна в данном случае обеспечивают поток солнечных лучей, которые отражаются от белоснежных стен. В интерьере этой белой кухни сделали ставку на сдержанный деревенский стиль. Он состоит из деревянной столешницы и бежевых фасадов мебели с характерными черными ручками.
В дополнение к ванной здесь имеется душевая зона, которая отделена стеклянной перегородкой. Все минималистично и очень практично – ничего лишнего.
А на данном фото можно оценить дизайн ванной комнаты, стены, потолок и сантехника которой белоснежны. На этом фоне хорошо выделяется деревянная мебель и пестрая плитка на полу. Ну и, наконец, роскошная отдельно стоящая ванная – настоящий подарок для любителей релакса!
А это дополнительное место для того, чтобы перекусить. Стилизация под небольшую барную стойку смотрится безупречно, согласны?
И напоследок мы хотим показать вам коридор. Он также белый, как и остальное пространство этого семейного дома. Светлый деревянный пол придает дополнительный уют, добавляя скандинавского шика. Обратите внимание на стильные потолочные лампы и шкафчики.