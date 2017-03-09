Восхитительный семейный дом с интерьером в светлых тонах!

Белый цвет довольно часто выбирают для отделки стен в современных жилищах. Он не только отлично подходит для интерьера любой стилистики, но и обладает свойством визуального расширения пространства. Но с таким светлым интерьером нужно тщательно продумывать каждую декоративную деталь, чтобы сделать свой дом выразительным. В этой статье мы продемонстрируем вам взгляд на это польских архитекторов из PRACOWNIAPOLKA. Мы убеждены, что представленный дом покорит вас с первого взгляда и подскажет, как грамотно создать у себя дома интерьер в светлых тонах. Готовы вдохновляться? Тогда начинаем!