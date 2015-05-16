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До и После: Переделка дома-лабиринта

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Kuiperij, Wageningen, Architectenbureau Prent BV Architectenbureau Prent BV
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Сегодня мы посмотрим на очень необычный проект голладнских архитекторов. Эту работу представили специалисты из бюро Architecten Bureau Prent BV-  компании, специализирующейся на реконструкции зданий, являющихся памятниками архитектуры. Итак, отправляемся в небольшой городок Вагенинген, расположенный в центральной части Голландии, чтобы посмотреть на перевоплощение заброшенного дома-лабиринта.

До: Фасад дома до реконструкции

Kuiperij, Wageningen, Architectenbureau Prent BV Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Когда-то за стенами этого дома находился завод. Однако компания, арендовавшая здание, давно разорилась, и постройка так и осталась стоять заброшенной, ожидая новых хозяев. К тому моменту, когда домом заинтересовались потенциальные покупатели, его состояние было практически аварийным.

После: Чудесная асимметрия!

Kuiperij, Wageningen, Architectenbureau Prent BV Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Такая переделка безусловно вызывает восторг. Фасад был полностью восстановлен и реконструирован. Неожиданное расположение окон и отсутствие классической крыши на части фасада заставляет на секунду усомниться в том, что перед нами – реально существующая постройка, а вовсе не визуализация. Впрочем, при ближайшем рассмотрении изображений фасада до и после, становится очевидно, что создать столь необычный экстерьер архитекторов вдохновил как раз внешний вид дома до начала реконструкции.

После: Вид сзади

Kuiperij, Wageningen, Architectenbureau Prent BV Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Задняя часть дома выглядит довольно стандартно. Постройка была заново оштукатурена, для придания визуального баланса было решено добавить несколько окон. Нам показалось, что огромные голубые двери не слишком уместно смотрятся на фоне панорамного окна на первом этаже, но не исключено, что к моменту, когда был сделан этот снимок, реконструкция дома еще не была полностью завершена.

До: Интерьер

Kuiperij, Wageningen, Architectenbureau Prent BV Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Внутри бывшего заводского помещения было темно и тесно. Вряд ли кто-то захотел бы платить деньги, чтобы жить в таких условиях, поэтому команда архитекторов приняла решение снести все не несущие стены и соединить два первых этажа.

После: Гостиная

Kuiperij, Wageningen, Architectenbureau Prent BV Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Несложно догадаться, что спрос на жилье в этом доме создадут горячие поклонники стиля лофт. Как и положено в заводских помещениях, превратившихся в жилые квартиры, часть стен остались без облицовки. Минималистично обставленная гостиная совмещена с кухней, благодаря широкой входной двери из стекла и нескольким окнам, в течении дня помещение заполняется естественным светом.

После: Кухня, совмещенная со столовой

Kuiperij, Wageningen, Architectenbureau Prent BV Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Благодаря совмещению двух этажей, в некоторых комнатах появилась возможность установить мезонин. Надо сказать, что цокольный этаж, как никакой другой архитектурный элемент, способствует созданию уютной и расслабляющей атмосферы, а также существенно влияет на добавочную стоимость недвижимости.

После: Ванная комната

Kuiperij, Wageningen, Architectenbureau Prent BV Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV
Architectenbureau Prent BV

Пространство ванной комнаты выглядит эклектично и динамично. Предметы мебели дизайнеры разместили в специально предусмотренные ниши, чтобы ничто не мешало жильцам свободно передвигаться по ванной комнате. Стиль лофт сохранен и в этом помещении – минимум декора и максимум естественного света.

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