До и После: Переделка дома-лабиринта

Такая переделка безусловно вызывает восторг. Фасад был полностью восстановлен и реконструирован. Неожиданное расположение окон и отсутствие классической крыши на части фасада заставляет на секунду усомниться в том, что перед нами – реально существующая постройка, а вовсе не визуализация. Впрочем, при ближайшем рассмотрении изображений фасада до и после, становится очевидно, что создать столь необычный экстерьер архитекторов вдохновил как раз внешний вид дома до начала реконструкции.