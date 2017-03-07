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Люксовая квартира в Алматы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиные в эклектичном стиле
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Покоряя вершины на пути к жизненному успеху, огибая все сложные повороты и находя выход из самых сложных ситуаций, хочется чтобы в нашем доме царили только эстетика, уют и покой. Именно такой видели свою новую квартиру в Алматы владельцы этой, а чтобы воплотить свои мечты в жизнь, они обратились в студию дизайна ATO STUDIO.

Изысканность, будто пропитанная хорошими манерами и истинно нью-йоркским шармом большого города – то, что в итоге получилось создать с помощью перепланировки, европейской мебели и стильной дизайнерской отделки интерьеров.

Во время виртуальной прогулки по этой квартире становится ясно одно – этот проект, как рассказанная история, имеет множество граней, от шика до скромности, и во всем, даже в роскоши, стремится к практичному минимализму.

​Обаяние нью-йоркской квартиры

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Именно в Нью-Йорке, легендарном Большом Яблоке, в дорогих квартирах царит такой стиль, гармонично миксующий бархат и мрамор, дерево и сталь, удивляющий своим тяготением к ар-деко на фоне минималистичного интерьера. Данный стиль можно назвать по-разному – транситионал, нью-йоркским, даже минимализмом, если захочется, но в итоге он все равно имеет атмосферу люксового кондо на Верхнем Ист-Сайде.

Нью-йоркский шарм в этой квартире – это то, что позволяет, живя в Алмате, чувствовать себя не просто эстетом, а действительно благополучным человеком, живущим в лучшем из миров. Модные светильники от именитых брендов, кресла с гнутыми спинками, мраморный кофейный столик – все эти мелочи добавляют этому интерьеру настоящий манхэттенский характер.

​Дорого и практично

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

В дизайн-проекте этой квартиры сочетается стремление к роскоши и практичность. Все материалы были лично отобраны дизайнером, проверены на практике и скомбинированы в такой манере, чтобы поддерживать атмосферу предельного комфорта и элегантности.

​Роскошь высоких потолков

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

В нью-йоркском стиле, и в этой квартире в частности, высокие потолки позволяют использовать такие предметы роскоши, как большие модные люстры, объемные и сложные по форме, высокие однотонные шторы от пола до потолка и системы хранения, которые акцентируют наше внимание на самом факте высоты и простора.

​Парадная столовая

homify Столовая комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Еще одним местом, где использовался благородный мрамор, стала парадная столовая, которая, как и кухня и гостиная, имеет выход на один большой и длинный балкон. Именно модная планировка нового жилого комплекса позволяет добавить нью-йоркские нотки с большим удобством для дизайнера.

​Шоколадно-трюфельная спальня

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Темная цветовая гамма с блестящими и глянцевыми акцентами – не редкость для роскошной квартиры в стиле пентхаусов и кондо Манхэттена. Дорогие ткани и обилие текстиля добавляют традиционности, которая позволяет квартире в новостройке стать похожей на апартаменты в историческом здании.

​Оазис дома

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Сразу дюжина модных трендов в дизайне ванной комнаты встречает нас в этом интерьере – утонченные орхидеи, зеркала в пол, напольные двойные раковины, светильники, будто золотые новогодние шары и, конечно же, сочетание черного глянца и натурального камня, которое всегда смотрится безукоризненно.

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​Детская комната

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Огромное окно в пол прямо рядом с рабочим местом, будто незаметные, из-за высокого стиля, системы хранения и мягкое изголовье у кровати… Что еще может желать подросток для своей спальни в высотке с панорамными видами на любимый город?

​Прихожая с изюминкой

homify Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

В интерьере этого пространства дизайнер обращается к скандинавскому стилю, который лучше всех подходит для маленьких пространств. Декоративная деревянная вешалка очень удобна в отсутствии ниши и будто сама создает ее своим объемом. Зеркальная стена и дверь – модный поворот сюжета, тоже способствующий максимально эргономичному использованию компактного пространства и его улучшенного визуального восприятия. Каждый из элементов в этом интерьере работает на то, чтобы сделать его более удобным, стильным и привлекательным.

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