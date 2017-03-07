Люксовая квартира в Алматы

Покоряя вершины на пути к жизненному успеху, огибая все сложные повороты и находя выход из самых сложных ситуаций, хочется чтобы в нашем доме царили только эстетика, уют и покой. Именно такой видели свою новую квартиру в Алматы владельцы этой, а чтобы воплотить свои мечты в жизнь, они обратились в студию дизайна ATO STUDIO.

Изысканность, будто пропитанная хорошими манерами и истинно нью-йоркским шармом большого города – то, что в итоге получилось создать с помощью перепланировки, европейской мебели и стильной дизайнерской отделки интерьеров.

Во время виртуальной прогулки по этой квартире становится ясно одно – этот проект, как рассказанная история, имеет множество граней, от шика до скромности, и во всем, даже в роскоши, стремится к практичному минимализму.