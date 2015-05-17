Топ 5 – Лучшие проекты недели

На прошедшей неделе мы представили вашему вниманию несколько оригинальных проектов по переделке интерьера, порассуждали о будущем загородной архитектуры и полюбовались невероятно красивыми апартаментами в классическом стиле.

Полагаем, что большинство из вас прекрасно провели прошедшие майские праздники и с пониманием относимся к тому, что эти чудесные теплые деньки вам хотелось посвятить любимым и друзьям и как можно реже бывать в интернете. Чтобы наверстать упущенное и посмотреть на интересные работы наших дизайнеров и архитекторов, предлагаем ознакомиться с пятеркой лучших проектов прошедшей недели.