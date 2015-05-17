Топ 5 – Лучшие проекты недели

На прошедшей неделе мы представили вашему вниманию несколько оригинальных проектов по переделке интерьера, порассуждали о будущем загородной архитектуры и полюбовались невероятно красивыми апартаментами в классическом стиле.
Полагаем, что большинство из вас прекрасно провели прошедшие майские праздники и с пониманием относимся к тому, что эти чудесные теплые деньки вам хотелось посвятить любимым и друзьям и как можно реже бывать в интернете. Чтобы наверстать упущенное и посмотреть на интересные работы наших дизайнеров и архитекторов, предлагаем ознакомиться с пятеркой лучших проектов прошедшей недели.
Этот интерьер раскрывается в своей красе еще больше после того, как становится известно, что его заказчики – резиденты Северной столицы России. В этой Книге идей вы увидите квартиру, которая обладает удивительным и очаровательным свойством – приобретать больший шарм благодаря ритму и дыханию города. Только представьте: утро в Санкт-Петербурге… ..
Интерьер квартиры, которую в этой Книге идей показывает специалист homify Orlova Home Design – это высокий дизайн, призванный подчеркнуть духовность и достоинство жизни в историческом центре Санкт-Петербурга. Эти идеи стали основополагающими в работе над будущими интерьерами. В то же время дизайнер стремилась воссоздать уютную атмосферу для комфортного отдыха от городского шума, в которой легко расслабиться и насладиться жизнью в спокойной обстановке.
Удивительное сочетания рационализма и экологичности вы найдете в новом проекте модульного дома. Интересно, что в таком доме вы будете чувствовать весь комфорт городской квартиры — здесь есть полноценные водопровод и канализация, электрическая проводка и дизайн интерьера в модном эко-стиле. Как выглядит интерьер модульного дома, вы сможете узнать из Книги идей ’Homify 360°: модульный дом по высоким стандартам’.
За время существования рубрики
До и После мы повидали немало заброшенных домов, которым профессиональные дизайнеры и архитекторы подарили вторую жизнь. Но этот проект действительно невероятно поразил нас! Ведь речь идет не просто о заброшенной жилой постройке, а о бывшей… голубятне, которую испанские архитекторы из бюро A54insitu превратили в модный лофт.
В этой статье мы решили показать еще одну работу этой студии, выполненную португальскими дизайнерами Катариной и Маргаридой Диниз (Catarina и Margarida Diniz). Когда дизайнерский тандем приступил к выполнению задания, перед ними была квартира, оформленная в лучших традициях XIX века, однако заказчиками надоело жить в доме-музее и хотелось создать в квартире более современную обстановку. Давайте посмотрим, что из этого получилось!