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Уютный дом-мечта

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
casa Mast, yesHome yesHome Гостиная в средиземноморском стиле
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Если вы хотите дом, который очаровывает средиземноморской атмосферой, то вы должны обязательно посмотреть этот проект, созданный итальянскими архитекторами. Вы увидите все основные помещения дома и получите вдохновение!

Первое впечатление

casa Mast, yesHome yesHome Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле
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В этом доме приятное первое впечатление. При входе сразу ощущается средиземноморская атмосфера. Стеновые панели в виде камня подойдут для многих стилей интерьера. Светлый деревянный пол и стены в пастельных тонах отлично сочетаются.

Гостиная

casa Mast, yesHome yesHome Гостиная в средиземноморском стиле
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После входа в дом мы попадаем в гостиную. Это светлая и просторная комната. Возле нее расположена кухня. Акцентом в гостиной служит каменная стена. Высокие потолки с балками придают уюта этому месту.

С другой точки зрения

casa Mast, yesHome yesHome Гостиная в средиземноморском стиле
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Если вы посмотрите на гостиную с другой точки зрения, вы увидите и самый большой источник света в комнате. Из комнаты можно выйти на террасу и наслаждаться природой. Для зимних вечеров есть классический камин.

Рустикальная кухня

casa Mast, yesHome yesHome Кухня в средиземноморском стиле
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Эта кухня характеризуется превосходным дизайном. Так как это в общей сложности довольно узкое пространство, здесь левая стена была полностью использована для кухонной зоны, которая имеет деревянные фасады. Опять же, есть прямой выход на террасу и большая стеклянная дверь.

Ванная комната и спа

casa Mast, yesHome yesHome Ванная в средиземноморском стиле
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В ванной комнате мы также видим присутствие дерева, изящный дизайн, большое зеркало.

Спальня

casa Mast, yesHome yesHome Спальня в средиземноморском стиле
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Даже в спальне мы сразу получаем ощущение полного комфорта и уюта. Здесь также доминируют пастельные тона, только подушки и покрывало имеют бирюзовый цвет, который является акцентным.

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