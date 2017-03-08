Уютный дом-мечта

Эта кухня характеризуется превосходным дизайном. Так как это в общей сложности довольно узкое пространство, здесь левая стена была полностью использована для кухонной зоны, которая имеет деревянные фасады. Опять же, есть прямой выход на террасу и большая стеклянная дверь.