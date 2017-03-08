Уютный дом-мечта

Если вы хотите дом, который очаровывает средиземноморской атмосферой, то вы должны обязательно посмотреть этот проект, созданный итальянскими архитекторами. Вы увидите все основные помещения дома и получите вдохновение!
В этом доме приятное первое впечатление. При входе сразу ощущается средиземноморская атмосфера. Стеновые панели в виде камня подойдут для многих стилей интерьера. Светлый деревянный пол и стены в пастельных тонах отлично сочетаются.
После входа в дом мы попадаем в гостиную. Это светлая и просторная комната. Возле нее расположена кухня. Акцентом в гостиной служит каменная стена. Высокие потолки с балками придают уюта этому месту.
Если вы посмотрите на гостиную с другой точки зрения, вы увидите и самый большой источник света в комнате. Из комнаты можно выйти на террасу и наслаждаться природой. Для зимних вечеров есть классический камин.
Эта кухня характеризуется превосходным дизайном. Так как это в общей сложности довольно узкое пространство, здесь левая стена была полностью использована для кухонной зоны, которая имеет деревянные фасады. Опять же, есть прямой выход на террасу и большая стеклянная дверь.
В ванной комнате мы также видим присутствие дерева, изящный дизайн, большое зеркало.