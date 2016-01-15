Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Правильное освещение для каждой комнаты в квартире

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Porthleven, LEIVARS LEIVARS Гостиные в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Осветительные приборы являются обязательными элементами дизайна любого помещения. От грамотного их выбора и сочетания во многом зависит не только стилистика, но и практичная сторона интерьера.

Планируя систему освещения в своей квартире, нужно учитывать целый ряд важных нюансов. Вначале определите в каждой комнате те зоны, которые нуждаются в более мощном потоке искусственного света, а также те, для которых приемлем приглушенный вариант последнего. На основании этого и подбирайте количество светильников, а также их модели.

Для акцентирования внимания на отдельных предметах в комнате или же, наоборот, с целью их нивелирования также можно использовать осветительные приборы. Это же касается и корректировки определенных недостатков планировки квартиры или сглаживания обнаруженных изъянов после проведения ремонтных работ – грамотно выставленное освещение вмиг решит эти задачи.

Безусловно, стоит также учитывать предназначение и стилистику каждой комнаты в квартире, чтобы подобрать для нее правильные светильники. Комплексный подход в данном вопросе и рекомендации, собранные в этой статье, помогут вам создать комфортную и благоприятную обстановку у себя дома. 

Кухня

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Кухня в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Скандинавское настроение

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Для практичного освещения кухонного пространства принято использовать принцип зонирования. Он предполагает подбор индивидуального светового решения для каждой функциональной области, но в едином стилистическом ключе.

Чаще всего на кухне выделяют три зоны:

1. Рабочая. Это пространство вдоль кухонного гарнитура, где хозяйка занимается приготовлением пищи. Здесь устанавливают точечные осветительные элементы, которые должны автономно включаться, чтобы можно было использовать их только при необходимости.

2. Обеденная. Так называют область, предназначенную для приема пищи. Здесь расположен стол, над которым дизайнеры рекомендуют устанавливать подвесные осветительные элементы. В зависимости от мощности каждого из них, а также квадратуры обеденной зоны, подбирайте один или несколько одинаковых светильников. 

3. Периметр комнаты. Для включения общего света на кухне удобным решением станут яркие лампы, вмонтированные прямо в потолок. Их лучше размещать вдоль всей границы комнаты, чтобы осветить ее равномерно.

Подобное зонирование является не только удобным, но и экономным подходом в освещении кухни. 

Если же ваша кухня совсем небольшая, то лучше расположить в центре комнаты красивую люстру.
В зависимости от квадратуры помещения и необходимой мощности света, подойдет модель с одним или несколькими плафонами. Если их больше трех – то желательно подключить такую люстру к двухклавишному выключателю, чтобы иметь возможность зажигать нужное количество лампочек одновременно. Этот вариант особенно рекомендован для кухни в классическом стиле.

Столовая комната

Кухонный остров заменяет обеденный стол Дизайн студия Ольги Кондратовой Столовая комната в классическом стиле
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Кухонный остров заменяет обеденный стол

Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой
Дизайн студия Ольги Кондратовой

Традиционно в столовых комнатах освещение концентрируется над обеденным столом. Это вполне объяснимо, ведь он здесь по праву считается центральным элементом пространства, вокруг которого обыгрывается дизайн всей комнаты. 

Исходя из стиля, выбранного для столовой, нужно подбирать и светильник. Для классических интерьеров уместной будет роскошная люстра, а для современных – стильные подвесные конструкции, которые могут спускаться чуть ли не до самого стола.

Конечно, если комната имеет внушительные габариты, то логичным будет использование в ней дополнительных источников света. Это могут быть неброские лампы по периметру, а также  настольные светильники и торшеры по углам.

Гостиная

Porthleven, LEIVARS LEIVARS Гостиные в эклектичном стиле
LEIVARS

Porthleven

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

В интерьере гостиной отлично смотрится комбинация сразу нескольких типов светильников. Классический вариант – люстра на потолке, настольная лампа и торшер рядом с мягкой мебелью. 

Конечно, каждый из названных приборов должен создавать единое стилистическое настроение в комнате, не отягощать ее зрительно и не выбиваться из общего дизайна. Для этого важно не только подбирать гармоничные модели светильников, но и использовать для них одинаковый тип ламп (накаливания, галогенные, люминесцентные или светодиодные). 

Поскольку главным предназначением гостиной комнаты в доме является отдых с семьей, посиделки с гостями и просмотр телевизора, то нужно позаботится о том, чтобы каждое занятие происходило в комфортной обстановке. Если в квартире проживают люди старшего возраста – постарайтесь осветить гостиную максимально. 

Если же ваша гостиная выполнена полностью в белом цвете, то он сам по себе сделает комнату светлой, так что искусственного освещения понадобится совсем немного. Белая отделка стен прекрасно отражает сияние светильников и пространство наполняется светом даже с минимальным набором устройств.

Спальня

Départamento Vidalta, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Спальня в стиле модерн
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

Планируя освещение спальной комнаты, нужно учитывать возраст тех, кто там проживает, а также их потребности и привычки.

Для людей постарше актуальным будет сочетание люстры на потолке и прикроватных светильников, ведь они перед сном любят что-нибудь почитать. 

Идеальный вариант для молодежи – это неяркое центральное освещение в комнате, чтобы при его включении сохранялся полумрак. У изголовья рекомендуем разместить современные бра, стилистика которых может контрастировать с общим дизайном спальни. Полезные рекомендации по подбору такого типа светильников вы найдете в Книге идей  Бра над кроватью в спальне: идеи и фото.

Часто в спальне можно увидеть приглушенное освещение, которое легко создать с помощью специальных конструкций. Поток света от приборов направляют на потолок или стены, отражаясь от которых, он наполняет комнату таинственным непрямым светом. 

Ванная комната

Квартира в экостиле в Санкт-Петербурге, olegkurgaev design olegkurgaev design Ванная комната в скандинавском стиле
olegkurgaev design

Квартира в экостиле в Санкт-Петербурге

olegkurgaev design
olegkurgaev design
olegkurgaev design

Поскольку в ванной комнате редко можно встретить окна и поэтому на природное освещение рассчитывать не приходится, нужно как следует озарить пространство искусственно. Для этого используют различные виды светильников, главной характеристикой которых является влагостойкость.

Чтобы безопасно чувствовать себя во время принятия водных процедур, размещайте лампы подальше от кранов и душа, а еще лучше – вмонтируйте их в потолок. 

Исключением можно сделать лишь зону у зеркала, которую нужно осветить максимально. Для этого подойдут стильные подвесные светильники либо же яркие лампы, расположенные непосредственно по окружности зеркала. 

Детская комната

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Детская комната в стиле модерн
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Освещение в детской комнате имеет огромное значение, ведь оно влияет не только на дизайн помещения, но и на здоровье ребенка.

Подбор и размещение осветительных приборов может варьироваться в зависимости от возраста малыша. 

Для самых маленьких противопоказаны яркие лучи, блики и разноцветные мерцания. Лучше наполнить комнату мягким приглушенным светом, а сами светильники спрятать за красивыми конструкциями на потолке и стенах. Так ваш ребенок будет хорошо засыпать и чувствовать себя в безопасности. 

Комната подростка

Детская комната Студия Искандарова Детская комната в стиле модерн
Студия Искандарова

Детская комната

Студия Искандарова
Студия Искандарова
Студия Искандарова

С возрастом рекомендуем видоизменять характер освещения в детской. 

Для комнаты подростка важна не только насыщенность светового потока, но и привлекательный дизайн светильников. Не бойтесь ярких решений и современных конструкций, а главное – обязательно советуйтесь с ребенком, чтобы максимально учесть его пожелания.  

Особое внимание стоит уделить рабочей зоне, где ваш ребенок будет проводить много времени. Позаботьтесь о наличии настольной лампы, которая станет необходимым дополнением к потолочным светильникам.

Оазис элегантности!
А какими советами по подбору освещения в квартиру можете поделиться вы? 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо