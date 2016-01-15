Правильное освещение для каждой комнаты в квартире

Осветительные приборы являются обязательными элементами дизайна любого помещения. От грамотного их выбора и сочетания во многом зависит не только стилистика, но и практичная сторона интерьера.

Планируя систему освещения в своей квартире, нужно учитывать целый ряд важных нюансов. Вначале определите в каждой комнате те зоны, которые нуждаются в более мощном потоке искусственного света, а также те, для которых приемлем приглушенный вариант последнего. На основании этого и подбирайте количество светильников, а также их модели.

Для акцентирования внимания на отдельных предметах в комнате или же, наоборот, с целью их нивелирования также можно использовать осветительные приборы. Это же касается и корректировки определенных недостатков планировки квартиры или сглаживания обнаруженных изъянов после проведения ремонтных работ – грамотно выставленное освещение вмиг решит эти задачи.

Безусловно, стоит также учитывать предназначение и стилистику каждой комнаты в квартире, чтобы подобрать для нее правильные светильники. Комплексный подход в данном вопросе и рекомендации, собранные в этой статье, помогут вам создать комфортную и благоприятную обстановку у себя дома.