Правильное освещение для каждой комнаты в квартире

Осветительные приборы являются обязательными элементами дизайна любого помещения. От грамотного их выбора и сочетания во многом зависит не только стилистика, но и практичная сторона интерьера.
Планируя систему освещения в своей квартире, нужно учитывать целый ряд важных нюансов. Вначале определите в каждой комнате те зоны, которые нуждаются в более мощном потоке искусственного света, а также те, для которых приемлем приглушенный вариант последнего. На основании этого и подбирайте количество светильников, а также их модели.
Для акцентирования внимания на отдельных предметах в комнате или же, наоборот, с целью их нивелирования также можно использовать осветительные приборы. Это же касается и корректировки определенных недостатков планировки квартиры или сглаживания обнаруженных изъянов после проведения ремонтных работ – грамотно выставленное освещение вмиг решит эти задачи.
Безусловно, стоит также учитывать предназначение и стилистику каждой комнаты в квартире, чтобы подобрать для нее правильные светильники. Комплексный подход в данном вопросе и рекомендации, собранные в этой статье, помогут вам создать комфортную и благоприятную обстановку у себя дома.
Для практичного освещения кухонного пространства принято использовать принцип зонирования. Он предполагает подбор индивидуального светового решения для каждой функциональной области, но в едином стилистическом ключе.
Чаще всего на кухне выделяют три зоны:
1. Рабочая. Это пространство вдоль кухонного гарнитура, где хозяйка занимается приготовлением пищи. Здесь устанавливают точечные осветительные элементы, которые должны автономно включаться, чтобы можно было использовать их только при необходимости.
2. Обеденная. Так называют область, предназначенную для приема пищи. Здесь расположен стол, над которым дизайнеры рекомендуют устанавливать подвесные осветительные элементы. В зависимости от мощности каждого из них, а также квадратуры обеденной зоны, подбирайте один или несколько одинаковых светильников.
3. Периметр комнаты. Для включения общего света на кухне удобным решением станут яркие лампы, вмонтированные прямо в потолок. Их лучше размещать вдоль всей границы комнаты, чтобы осветить ее равномерно.
Подобное зонирование является не только удобным, но и экономным подходом в освещении кухни.
Если же ваша кухня совсем небольшая, то лучше расположить в центре комнаты красивую люстру.
В зависимости от квадратуры помещения и необходимой мощности света, подойдет модель с одним или несколькими плафонами. Если их больше трех – то желательно подключить такую люстру к двухклавишному выключателю, чтобы иметь возможность зажигать нужное количество лампочек одновременно. Этот вариант особенно рекомендован для кухни в классическом стиле.
Традиционно в столовых комнатах освещение концентрируется над обеденным столом. Это вполне объяснимо, ведь он здесь по праву считается центральным элементом пространства, вокруг которого обыгрывается дизайн всей комнаты.
Исходя из стиля, выбранного для столовой, нужно подбирать и светильник. Для классических интерьеров уместной будет роскошная люстра, а для современных – стильные подвесные конструкции, которые могут спускаться чуть ли не до самого стола.
Конечно, если комната имеет внушительные габариты, то логичным будет использование в ней дополнительных источников света. Это могут быть неброские лампы по периметру, а также настольные светильники и торшеры по углам.
В интерьере гостиной отлично смотрится комбинация сразу нескольких типов светильников. Классический вариант – люстра на потолке, настольная лампа и торшер рядом с мягкой мебелью.
Конечно, каждый из названных приборов должен создавать единое стилистическое настроение в комнате, не отягощать ее зрительно и не выбиваться из общего дизайна. Для этого важно не только подбирать гармоничные модели светильников, но и использовать для них одинаковый тип ламп (накаливания, галогенные, люминесцентные или светодиодные).
Поскольку главным предназначением гостиной комнаты в доме является отдых с семьей, посиделки с гостями и просмотр телевизора, то нужно позаботится о том, чтобы каждое занятие происходило в комфортной обстановке. Если в квартире проживают люди старшего возраста – постарайтесь осветить гостиную максимально.
Если же ваша гостиная выполнена полностью в белом цвете, то он сам по себе сделает комнату светлой, так что искусственного освещения понадобится совсем немного. Белая отделка стен прекрасно отражает сияние светильников и пространство наполняется светом даже с минимальным набором устройств.
Планируя освещение спальной комнаты, нужно учитывать возраст тех, кто там проживает, а также их потребности и привычки.
Для людей постарше актуальным будет сочетание люстры на потолке и прикроватных светильников, ведь они перед сном любят что-нибудь почитать.
Идеальный вариант для молодежи – это неяркое центральное освещение в комнате, чтобы при его включении сохранялся полумрак. У изголовья рекомендуем разместить современные бра, стилистика которых может контрастировать с общим дизайном спальни. Полезные рекомендации по подбору такого типа светильников вы найдете в Книге идей
Бра над кроватью в спальне: идеи и фото.
Часто в спальне можно увидеть приглушенное освещение, которое легко создать с помощью специальных конструкций. Поток света от приборов направляют на потолок или стены, отражаясь от которых, он наполняет комнату таинственным непрямым светом.
Поскольку в ванной комнате редко можно встретить окна и поэтому на природное освещение рассчитывать не приходится, нужно как следует озарить пространство искусственно. Для этого используют различные виды светильников, главной характеристикой которых является влагостойкость.
Чтобы безопасно чувствовать себя во время принятия водных процедур, размещайте лампы подальше от кранов и душа, а еще лучше – вмонтируйте их в потолок.
Исключением можно сделать лишь зону у зеркала, которую нужно осветить максимально. Для этого подойдут стильные подвесные светильники либо же яркие лампы, расположенные непосредственно по окружности зеркала.
Освещение в детской комнате имеет огромное значение, ведь оно влияет не только на дизайн помещения, но и на здоровье ребенка.
Подбор и размещение осветительных приборов может варьироваться в зависимости от возраста малыша.
Для самых маленьких противопоказаны яркие лучи, блики и разноцветные мерцания. Лучше наполнить комнату мягким приглушенным светом, а сами светильники спрятать за красивыми конструкциями на потолке и стенах. Так ваш ребенок будет хорошо засыпать и чувствовать себя в безопасности.
С возрастом рекомендуем видоизменять характер освещения в детской.
Для комнаты подростка важна не только насыщенность светового потока, но и привлекательный дизайн светильников. Не бойтесь ярких решений и современных конструкций, а главное – обязательно советуйтесь с ребенком, чтобы максимально учесть его пожелания.
Особое внимание стоит уделить рабочей зоне, где ваш ребенок будет проводить много времени. Позаботьтесь о наличии настольной лампы, которая станет необходимым дополнением к потолочным светильникам.