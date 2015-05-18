Аристократичный лофт в Минске

Может ли городская квартира быть модной и изысканной одновременно? Конечно, может! Если она декорирована со вкусом и на стыке таких прекрасных стилей, как лофт и классического европейского.
Столь увлекательный и красивый проект был выполнен дизайнером Анной Петрушкевич.
Эта квартира — кладезь красивых решений, которые не заметны с первого взгляда из-за черно-белой цветовой гаммы. Посмотрите хотя бы на искусный фальш-камин, который отделан «под кирпич» и благодаря покраске стены над ним в черный выглядит как настоящий очаг с дымоходом!
На самом же деле над ним висит телевизор, а сам «камин» используется как полочка для DVD-плеера и пультов. В самом очаге лежит коричневая и серая галька, которая придает ему нужную атмосферу.
По обеим сторонам от «камина» — изысканные черные тумбы на ножках. Элегантное решение для хранения в гостиной! Эркер красиво украшен двумя видами штор, а стена с окном тоже оформлена «под кирпич».
Удобная планировка для современного образа жизни — совмещение кухни и гостиной. Здесь вместо столовой группы была использована барная стойка, что позволяет смотреть телевизор, не отрываясь от обеда.
В стене сделана ниша для мини-бара, а белые лаконичные фасады кухни удачно вписались в интерьер, как и черные канделябры с лампами.
Если вас интересует стиль лофт, в нашей фото-галерее есть много неожиданных решений дизайна!
Кухонный гарнитур может похвастаться особой минималистичностью. Холодильник здесь стоит в правом шкафу, за ним идет квадратная черная строго-гламурная раковина. По своей форме и стилю она копирует встроенную электроплиту, которую в свою очередь не отличить от встроенных духового шкафа и микроволновки.
Эстетичный дизайнерский ход — выбор штор под цвет кухонного фартука. На таких нюансах и строится приятный, продуманный интерьер.
Коридор присоединен к общественной зоне квартиры. Первая дверь, что вы видите на фото, ведет нас в ванную комнату, вторая — на выход из квартиры. Здесь, кроме встроенного шкафа справа, имеется и декоративный консольный столик, идеально сочетающийся с тумбами в гостиной.
В гостиной двумя главными дизайнерскими приемами стали — черно-белая цветовая гамма и чистая симметрия. Две тумбы, две лампы, две картины, четыре ножки, а также один «камин» и один телевизор — стильная и простая композиция создает выигрышный вариант для любого интерьера.
Спальная ниша имеет совсем небольшие размеры, но от этого становится только уютней. Изящные черные ткани, темное изголовье и две настенные лампы в европейском стиле придают простому интерьеру шарма.
Про то, как зрительно увеличить пространство маленьких комнат, читайте в другой нашей статье.
Очень хорошо продуманная ванная комната притягивает особое внимание. Здесь прекрасный эффект создает отделка мозаичной черной плиткой, которая повторяется на всех стенах.
Унитаз имеет встроенную в стену сливную систему, выступ которой пригодился для создания небольшого шкафчика. Раковина стоит на том же основании, в которое встроена ванная чаша. А за чашей обустроена небольшая декоративная ниша для шампуней и свечей.
Красивым выглядит и решение для душевой занавески — здесь была использована роскошная ткань мускатного оттенка. А зеркало является настолько большим, что поначалу даже не заметно на фотографии.