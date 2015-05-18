Аристократичный лофт в Минске

Эта квартира — кладезь красивых решений, которые не заметны с первого взгляда из-за черно-белой цветовой гаммы. Посмотрите хотя бы на искусный фальш-камин, который отделан «под кирпич» и благодаря покраске стены над ним в черный выглядит как настоящий очаг с дымоходом!

На самом же деле над ним висит телевизор, а сам «камин» используется как полочка для DVD-плеера и пультов. В самом очаге лежит коричневая и серая галька, которая придает ему нужную атмосферу.

По обеим сторонам от «камина» — изысканные черные тумбы на ножках. Элегантное решение для хранения в гостиной! Эркер красиво украшен двумя видами штор, а стена с окном тоже оформлена «под кирпич».