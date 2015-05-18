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Аристократичный лофт в Минске

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Черно-белое кино или ловкий лофт?, anydesign anydesign Гостиная в стиле лофт
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Может ли городская квартира быть модной и изысканной одновременно? Конечно, может! Если она декорирована со вкусом и на стыке таких прекрасных стилей, как лофт и классического европейского.

Столь увлекательный и красивый проект был выполнен дизайнером Анной Петрушкевич.

Эркер, фальш-камин и другие прелести

гостиная anydesign Гостиная в стиле лофт
anydesign

гостиная

anydesign
anydesign
anydesign

Эта квартира — кладезь красивых решений, которые не заметны с первого взгляда из-за черно-белой цветовой гаммы. Посмотрите хотя бы на искусный фальш-камин, который отделан «под кирпич» и благодаря покраске стены над ним в черный выглядит как настоящий очаг с дымоходом!

На самом же деле над ним висит телевизор, а сам «камин» используется как полочка для DVD-плеера и пультов. В самом очаге лежит коричневая и серая галька, которая придает ему нужную атмосферу.

По обеим сторонам от «камина» — изысканные черные тумбы на ножках. Элегантное решение для хранения в гостиной! Эркер красиво украшен двумя видами штор, а стена с окном тоже оформлена «под кирпич».

Студийная планировка

Кухня anydesign Кухня в стиле лофт
anydesign

Кухня

anydesign
anydesign
anydesign

Удобная планировка для современного образа жизни — совмещение кухни и гостиной. Здесь вместо столовой группы была использована барная стойка, что позволяет смотреть телевизор, не отрываясь от обеда.

В стене сделана ниша для мини-бара, а белые лаконичные фасады кухни удачно вписались в интерьер, как и черные канделябры с лампами.

Если вас интересует стиль лофт, в нашей фото-галерее есть много неожиданных решений дизайна!

Чистая эстетика

кухня anydesign Кухня в стиле лофт
anydesign

кухня

anydesign
anydesign
anydesign

Кухонный гарнитур может похвастаться особой минималистичностью. Холодильник здесь стоит в правом шкафу, за ним идет квадратная черная строго-гламурная раковина. По своей форме и стилю она копирует встроенную электроплиту, которую в свою очередь не отличить от встроенных духового шкафа и микроволновки.

Эстетичный дизайнерский ход — выбор штор под цвет кухонного фартука. На таких нюансах и строится приятный, продуманный интерьер.

Вход в квартиру

столовая anydesign Кухня в стиле лофт
anydesign

столовая

anydesign
anydesign
anydesign

Коридор присоединен к общественной зоне квартиры. Первая дверь, что вы видите на фото, ведет нас в ванную комнату, вторая — на выход из квартиры. Здесь, кроме встроенного шкафа справа, имеется и декоративный консольный столик, идеально сочетающийся с тумбами в гостиной.

Играем с симметрией

гостиная anydesign Гостиная в стиле лофт
anydesign

гостиная

anydesign
anydesign
anydesign

В гостиной двумя главными дизайнерскими приемами стали — черно-белая цветовая гамма и чистая симметрия. Две тумбы, две лампы, две картины, четыре ножки, а также один «камин» и один телевизор — стильная и простая композиция создает выигрышный вариант для любого интерьера.

Ниша для кровати

спальный уголок anydesign Спальня в стиле лофт
anydesign

спальный уголок

anydesign
anydesign
anydesign

Спальная ниша имеет совсем небольшие размеры, но от этого становится только уютней. Изящные черные ткани, темное изголовье и две настенные лампы в европейском стиле придают простому интерьеру шарма.

Про то, как зрительно увеличить пространство маленьких комнат, читайте в другой нашей статье.

Ванная комната

ванная anydesign Ванная в стиле лофт
anydesign

ванная

anydesign
anydesign
anydesign

Очень хорошо продуманная ванная комната притягивает особое внимание. Здесь прекрасный эффект создает отделка мозаичной черной плиткой, которая повторяется на всех стенах.

Унитаз имеет встроенную в стену сливную систему, выступ которой пригодился для создания небольшого шкафчика. Раковина стоит на том же основании, в которое встроена ванная чаша. А за чашей обустроена небольшая декоративная ниша для шампуней и свечей.

Красивым выглядит и решение для душевой занавески — здесь была использована роскошная ткань мускатного оттенка. А зеркало является настолько большим, что поначалу даже не заметно на фотографии.

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