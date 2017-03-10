Отличные идеи для недорогого обновления вашего дома

В этой статье мы рассмотрим простые и действенные методы бюджетного обновления вашего дома. Обзавестись всем необходимым для этого вы сможете в ближайшем магазине. Немного вдохновения и чуточку времени – и ваш интерьер станет не хуже дизайнерского! Давайте не тратить ни секунды – мы уже готовы поделиться своими идеями с вами!
Хотите создать романтичную спальную зону? Возьмите хулахуп, немного тюля и соорудите балдахин над кроватью!
Все, что вам понадобится – это сушеные бобы и мягкие носки. Насыпьте бобы в носки, сшейте их вместе – и вуаля! Удобная подушка для шеи готова! Если сделать ее из водонепроницаемого материала, то вы сможете использовать подушку даже в бане или сауне.
А вот еще один отличный способ, чтобы недорого украсить ваш дом! Обилие мягких подушек с красочными принтами станут изюминкой интерьера и наполнят его уютом. Купите приглянувшуюся ткань, а также дополнительный декор в виде помпонов, бахромы или пайеток.
Для простого, но элегантного вида ваших шкафов с прозрачными фасадами рекомендуем использовать обычную стеклянную тару. Это не только доступно, но и удобно для организации.
Даже самая простая кухня моментально преобразиться, если использовать на ней красивую посуду. Но не спешите выбрасывать деньги на ветер, покупая дорогостоящие наборы. Воспользуйтесь перманентными маркерами и изобразите на тарелках то, что вам захочется! Не забудьте перед использованием просушить такую посуду в духовке.
Если у вас во дворе имеется бассейн – то эта идея специально для вас! Возьмите пластиковые контейнеры и соедините их между собой при помощи клея. Разложите в секции фрукты, закуски, бокал с напитком и немного льда – и плавающий ящик с вкусностями готов!
Чтобы предотвратить соскальзывание вещей с вешалок, оберните их края шерстяными нитками или специальными мягкими ершиками для чистки.
Если хотите, чтобы ваши серьги и прочие мелкие украшения не терялись, разместите их в специальных емкостях для льда.
Возьмите самые простые корзины и подпишите каждую из них именами членов семьи, которые живут вместе с вами. Когда кому-то попадется на глаза предмет не на своем месте, его можно отправить в корзину с именем собственника. После этого хозяин каждой корзины сможет аккуратно разложить свои вещи по местам.
Если вам понравилась идея стеклянных банок для хранения пищевых продуктов, то можете ее усовершенствовать. Чтобы каждому было понятно, что находится в емкости и как его использовать, наклейте стикеры с названием и инструкцией на обороте. Это очень просто и удобно!