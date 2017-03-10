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Отличные идеи для недорогого обновления вашего дома

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Cushions, Tissage Art de Lys Tissage Art de Lys Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
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В этой статье мы рассмотрим простые и действенные методы бюджетного обновления вашего дома. Обзавестись всем необходимым для этого вы сможете в ближайшем магазине. Немного вдохновения и чуточку времени – и ваш интерьер станет не хуже дизайнерского! Давайте не тратить ни секунды – мы уже готовы поделиться своими идеями с вами!

Романтичная атмосфера

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Спальня в эклектичном стиле
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

Хотите создать романтичную спальную зону? Возьмите хулахуп, немного тюля и соорудите балдахин над кроватью!

Креативная подушка для шеи

Leschi Warming pillow, Noah the fox, Leschi Leschi ГостинаяАксессуары и декорации
Leschi

Leschi Warming pillow, Noah the fox

Leschi
Leschi
Leschi

Все, что вам понадобится – это сушеные бобы и мягкие носки. Насыпьте бобы в носки, сшейте их вместе – и вуаля! Удобная подушка для шеи готова! Если сделать ее из водонепроницаемого материала, то вы сможете использовать подушку даже в бане или сауне. 

Разноцветные подушки

Cushions - blue Lagoon Tissage Art de Lys Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Tissage Art de Lys

Cushions – blue Lagoon

Tissage Art de Lys
Tissage Art de Lys
Tissage Art de Lys

А вот еще один отличный способ, чтобы недорого украсить ваш дом! Обилие мягких подушек с красочными принтами станут изюминкой интерьера и наполнят его уютом. Купите приглянувшуюся ткань, а также дополнительный декор в виде помпонов, бахромы или пайеток. 

Простые емкости для организации хранения

The Cotes Mill Utility Room by deVOL deVOL Kitchens Кухня в рустикальном стиле
deVOL Kitchens

The Cotes Mill Utility Room by deVOL

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

Для простого, но элегантного вида ваших шкафов с прозрачными фасадами рекомендуем использовать обычную стеклянную тару. Это не только доступно, но и удобно для организации.

Стильная посуда

Blue and White Collection Nom Living Столовая комнатаПосуда и стекло
Nom Living

Blue and White Collection

Nom Living
Nom Living
Nom Living

Даже самая простая кухня моментально преобразиться, если использовать на ней красивую посуду. Но не спешите выбрасывать деньги на ветер, покупая дорогостоящие наборы. Воспользуйтесь перманентными маркерами и изобразите на тарелках то, что вам захочется! Не забудьте перед использованием просушить такую посуду в духовке. 

Для обладателей бассейна

Pool garden, RON Stappenbelt, Interiordesign RON Stappenbelt, Interiordesign Бассейн в рустикальном стиле
RON Stappenbelt, Interiordesign

Pool garden

RON Stappenbelt, Interiordesign
RON Stappenbelt, Interiordesign
RON Stappenbelt, Interiordesign

Если у вас во дворе имеется бассейн – то эта идея специально для вас! Возьмите пластиковые контейнеры и соедините их между собой при помощи клея. Разложите в секции фрукты, закуски, бокал с напитком и немного льда – и плавающий ящик с вкусностями готов!  

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Лайфхак для вешалок

Hanger bath Bubi collage Ванная комнатаТекстиль и аксессуары
Bubi collage

Hanger bath

Bubi collage
Bubi collage
Bubi collage

Чтобы предотвратить соскальзывание вещей с вешалок, оберните их края шерстяными нитками или специальными мягкими ершиками для чистки.  

Не только для льда

Personalised Ice Bucket Jonny's Sister Сад Аксессуары и декор
Jonny&#39;s Sister

Personalised Ice Bucket

Jonny's Sister
Jonny&#39;s Sister
Jonny's Sister

Если хотите, чтобы ваши серьги и прочие мелкие украшения не терялись, разместите их в специальных емкостях для льда. 

Именные корзины

Basket Mister Toad КухняХранение basket,wire basket,wooden basket,storage,country
Mister Toad

Basket

Mister Toad
Mister Toad
Mister Toad

Возьмите самые простые корзины и подпишите каждую из них именами членов семьи, которые живут вместе с вами. Когда кому-то попадется на глаза предмет не на своем месте, его можно отправить в корзину с именем собственника. После этого хозяин каждой корзины сможет аккуратно разложить свои вещи по местам. 

Подпишите емкости

Larder Original Spiral Cellar with Rectangular Glass Trap Door homify Винный погреб в стиле модерн
homify

Larder Original Spiral Cellar with Rectangular Glass Trap Door

homify
homify
homify

Если вам понравилась идея стеклянных банок для хранения пищевых продуктов, то можете ее усовершенствовать. Чтобы каждому было понятно, что находится в емкости и как его использовать, наклейте стикеры с названием и инструкцией на обороте. Это очень просто и удобно! 

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