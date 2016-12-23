Подготовка сада к зиме

Многие кустарники и деревья не очень хорошо чувствуют себя в зимний период, особенно когда зима бесснежная и земля, вместе с корнями растений, серьезно перемерзает. Данный факт может привести к заболеваниям растений или даже их гибели, а потому, некоторые сорта и виды садовых растений необходимо качественно укрывать.

Укрытие деревьев на зиму производится очень разными способами – приствольные круги утаптываются снегом, деревья укутывают лапником, накрывают специальными щитами. Отлично справляются с задачей укрытия растений садовые щиты, которые можно изготовить своими руками из деревянных планок и рубероида. Они устанавливаются вокруг молодых деревьев и накрывают их сверху. В результате, вы получаете дерево в сухом и более-менее теплом, закрытом пространстве.