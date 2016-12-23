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Подготовка сада к зиме

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PICTO, Birds For Design Birds For Design Сад Аксессуары и декор
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Осенью, когда урожай уже собран, клумбы покрыты редкими поздними цветами, которые отцветут уже буквально через пару дней, а деревья и кусты сбросили свой шикарный желто-оранжевый наряд, обнажив стволы самое время начать подготовку своего сада к зиме. Поверьте, пара дней, потраченных осенью на уход за садом, воздадутся сторицей уже на следующий год, и сад отблагодарит вас не только своим более здоровым видом, но и еще большим урожаем. Как вы уже могли догадаться, в этой статье мы поговорим о том, как подготовить сад к зиме.

Подготовка растений к снегу

Wrzosowisko piękne o każdej porze roku, Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal Сад Растения
Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal

Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal
Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal
Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal

Многие кустарники и деревья не очень хорошо чувствуют себя в зимний период, особенно когда зима бесснежная и земля, вместе с корнями растений, серьезно перемерзает. Данный факт может привести к заболеваниям растений или даже их гибели, а потому, некоторые сорта и виды садовых растений необходимо качественно укрывать.

Укрытие деревьев на зиму производится очень разными способами – приствольные круги утаптываются снегом, деревья укутывают лапником, накрывают специальными щитами. Отлично справляются с задачей укрытия растений садовые щиты, которые можно изготовить своими руками из деревянных планок и рубероида. Они устанавливаются вокруг молодых деревьев и накрывают их сверху. В результате, вы получаете дерево в сухом и более-менее теплом, закрытом пространстве. 

Подготовка инвентаря

Personalised Watering Can Jonny's Sister Сад Аксессуары и декор
Jonny&#39;s Sister

Personalised Watering Can

Jonny's Sister
Jonny&#39;s Sister
Jonny's Sister

Перед тем как отправить газонокосилку на хранение в сарай, необходимо убедиться в том, что она находится в отличном состоянии и в случае необходимости произвести ее ремонт для того, чтобы можно было легко воспользоваться ею весной следующего года. Ножницы и секаторы лучше заточить – вы можете сделать это самостоятельно или отдать на заточку. Лопаты, вилы и другие инструменты потребуют тщательного мытья. Высушите их и смажьте металлические части для предотвращения ржавчины. Деревянные рукоятки можно очистить и дополнительно защитить благодаря при помощи льняного масла.

Уход за газоном

JARDINES, FERNANDA GASTELUM FERNANDA GASTELUM Сад в стиле минимализм
FERNANDA GASTELUM

FERNANDA GASTELUM
FERNANDA GASTELUM
FERNANDA GASTELUM

Если ваш газон выглядит немного хуже и порядком износился за лето, то осень – прекрасное время, чтобы оживить его. Удалите солому и мох с помощью пружинных граблей и добавьте их в компостную кучу. В местах, где которые получают много износа (например, на тропинках или местах для игровых площадок) почва может стать уплотняется. Улучшите дренаж, сделав глубокие отверстия зубцами садовых вил по всей площади. Осень прекрасное время для того, чтобы заложить новый газон, давая ему много времени, чтобы установить до следующего лета.

Позаботьтесь о нежных видах растений

homify Сад Растения
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Обязательно позаботьтесь о прихотливых растениях таких, как бегония до первых заморозков. Обрежьте стебли и осторожно выкопайте клубни / корневища из земли. Очистите их от грунта, храните их в лотках и сухим компостом или песком. Лотки желательно поместить в прохладное, но защищенное от мороза место на всю зиму, после чего, с наступлением вены их можно будет пересадить обратно в открытый грунт. 

Компост

Cerco l'estate tutto l'anno, exTerra | consulenze ambientali e design nel verde exTerra | consulenze ambientali e design nel verde Сад Растения
exTerra | consulenze ambientali e design nel verde

exTerra | consulenze ambientali e design nel verde
exTerra | consulenze ambientali e design nel verde
exTerra | consulenze ambientali e design nel verde

Осень – идеальное время для подготовки компоста. Для укладки в компостную кучу и для получения высококачественного продукта пригодны пищевые и бытовые отходы, растительные остатки, сорняки, навоз и фекалии, опилки и мелкая щепа. Всё, что может разлагаться, в том числе ткани, бумага, картон и т.п. Крупные растительные остатки, долго разлагающиеся материалы и осеменённые сорняки, лучше закладывать в анаэробный компост.
В компост нежелательно закладывать свежескошенную траву и сорняки, т.к. они быстро слеживаются и уплотняются. В связи с этим в куче происходит не разложение, а гниение материала. На зиму компостную кучу укрыть соломой, опилками или хотя бы землей на 15-20 см, а сверху снегом, чтобы поддерживалась температура.

Будьте добры к дикой природе – накормите птиц!

PICTO, Birds For Design Birds For Design Сад Аксессуары и декор
Birds For Design

Birds For Design
Birds For Design
Birds For Design

Уже осенью стоит побеспокоиться об установке скворечников либо кормушек для подкормки птиц в холодное зимнее время. Скворечники можно соорудить самостоятельно, проявить фантазию и украсить их яркими красками.

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Придерживаетесь ли Вы приведенных советов по подготовке сада к зиме?

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