Обустройство сада, благоприятного для собак

Чтобы собака не повредила листву и корни деревьев и кустарников, вокруг них можно установить ограждение, например, из сетки соответствующей высоты. В таком случае собака может пойти по своим делам, а Вы в это время можете расслабиться, будучи уверенными в том, что Вашим любимым растениям ничто не угрожает. Конечно, не для любого ландшафта подойдет такое «украшение» – это лишь крайняя мера, когда никак невозможно воздействовать на собаку. Но Вы можете дать волю своей фантазии и декорировать сетку и столбы любыми подходящими материалами – будь то ленты, веревки, кашпо с ампельными растениями или вьющиеся неприхотливые лианы.