Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Обустройство сада, благоприятного для собак

homify_ homify_
Inspirational Ideas, Garden Gates Direct Garden Gates Direct Сад Забор и ворота
Loading admin actions …

Все, у кого есть или когда-либо была собака или собаки, знакомы с такими проявлениями их присутствия в саду, как поломанные кусты, вытоптанные тропинки, изрытый газон и примятые цветники. Однако вряд ли какой-нибудь из владельцев мыслит свою жизнь без верного друга. Поэтому необходимо найти компромисс, который станет спасением в такой ситуации. И один из таких вариантов – обустройство сада,благоприятного и для собаки, и для хозяев.

Ограждение территории

Inspirational Ideas, Garden Gates Direct Garden Gates Direct Сад Забор и ворота
Garden Gates Direct

Inspirational Ideas

Garden Gates Direct
Garden Gates Direct
Garden Gates Direct

Чтобы собака не повредила листву и корни деревьев и кустарников, вокруг них можно установить ограждение, например, из сетки соответствующей высоты. В таком случае собака может пойти по своим делам, а Вы в это время можете расслабиться, будучи уверенными в том, что Вашим любимым растениям ничто не угрожает. Конечно, не для любого ландшафта подойдет такое «украшение» – это лишь крайняя мера, когда никак невозможно воздействовать на собаку. Но Вы можете дать волю своей фантазии и декорировать сетку и столбы любыми подходящими материалами – будь то ленты, веревки, кашпо с ампельными растениями или вьющиеся неприхотливые лианы.

Обеспечьте затемнение и убежище

Puphaus, Pyramd Design Co Pyramd Design Co Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Pyramd Design Co

Puphaus

Pyramd Design Co
Pyramd Design Co
Pyramd Design Co

Обязательным условием комфортного существования Вашего питомца является наличие убежища, в котором он сможет отдохнуть и набраться сил. Важно, чтобы домик был сухим, и по возможности утепленным. Поэтому рекомендуется сооружать его из влагостойких материалов. Если устанавливается только каркас домика, следует иметь ввиду, что необходимо постелить покрытие, чтобы Ваша собака находилась не на сырой земле.

Пища и вода

Puphaus, Pyramd Design Co Pyramd Design Co Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Pyramd Design Co

Puphaus

Pyramd Design Co
Pyramd Design Co
Pyramd Design Co

Также около самого убежища для собаки можно расположить емкости для кормления питомца. Не забудьте про емкость с водой, и расположив ее непосредственно около емкости для пищи.  В зимний период нельзя позволять воде замерзнуть, поэтому нецелесообразно оставлять воду в миске. Поэтому лучше добавлять воду в емкость несколько раз в день, либо предусмотреть помещение, в котором собака сможет попить воду.

Разделение растений

Experiments in art Nouveau style, D O M | Architecture interior D O M | Architecture interior Балкон и терраса в стиле модерн
D O M | Architecture interior

Experiments in art Nouveau style

D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior

Немаловажным является и выбор растений, некоторые из которых могут быть токсичны для животных. Если Ваша собака любит пробовать все на вкус или обладает неуемным аппетитом, постарайтесь тщательно подбирать ассортимент для Вашего сада, чтобы не нанести случайно вред Вашему любимцу. Постарайтесь также приучить собаку не покушаться на растения в Вашем общем саду – это позволит Вам расширить ассортимент растений и сохранить как сами растения, так и здоровье Вашей собаки

Место для игр

DU, Fabrice Commercon Fabrice Commercon Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Fabrice Commercon

Fabrice Commercon
Fabrice Commercon
Fabrice Commercon

Возможно одним из наиболее важных аспектов удачного планирования «дружественного» для собаки сада является наличии у собаки своего собственного пространства. У собаки обязательно должно быть собственное место для игр и прогулок. И это необходимо учитывать хозяину уже при планировании сада.

10 проектов маленьких садов для копирования
А как обустроен Ваш сад, в случае если Вы являетесь владельцем собаки?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо