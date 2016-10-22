Обустройство сада, благоприятного для собак

Все, у кого есть или когда-либо была собака или собаки, знакомы с такими проявлениями их присутствия в саду, как поломанные кусты, вытоптанные тропинки, изрытый газон и примятые цветники. Однако вряд ли какой-нибудь из владельцев мыслит свою жизнь без верного друга. Поэтому необходимо найти компромисс, который станет спасением в такой ситуации. И один из таких вариантов – обустройство сада,благоприятного и для собаки, и для хозяев.
Чтобы собака не повредила листву и корни деревьев и кустарников, вокруг них можно установить ограждение, например, из сетки соответствующей высоты. В таком случае собака может пойти по своим делам, а Вы в это время можете расслабиться, будучи уверенными в том, что Вашим любимым растениям ничто не угрожает. Конечно, не для любого ландшафта подойдет такое «украшение» – это лишь крайняя мера, когда никак невозможно воздействовать на собаку. Но Вы можете дать волю своей фантазии и декорировать сетку и столбы любыми подходящими материалами – будь то ленты, веревки, кашпо с ампельными растениями или вьющиеся неприхотливые лианы.
Обязательным условием комфортного существования Вашего питомца является наличие убежища, в котором он сможет отдохнуть и набраться сил. Важно, чтобы домик был сухим, и по возможности утепленным. Поэтому рекомендуется сооружать его из влагостойких материалов. Если устанавливается только каркас домика, следует иметь ввиду, что необходимо постелить покрытие, чтобы Ваша собака находилась не на сырой земле.
Также около самого убежища для собаки можно расположить емкости для кормления питомца. Не забудьте про емкость с водой, и расположив ее непосредственно около емкости для пищи. В зимний период нельзя позволять воде замерзнуть, поэтому нецелесообразно оставлять воду в миске. Поэтому лучше добавлять воду в емкость несколько раз в день, либо предусмотреть помещение, в котором собака сможет попить воду.
Немаловажным является и выбор растений, некоторые из которых могут быть токсичны для животных. Если Ваша собака любит пробовать все на вкус или обладает неуемным аппетитом, постарайтесь тщательно подбирать ассортимент для Вашего сада, чтобы не нанести случайно вред Вашему любимцу. Постарайтесь также приучить собаку не покушаться на растения в Вашем общем саду – это позволит Вам расширить ассортимент растений и сохранить как сами растения, так и здоровье Вашей собаки
Возможно одним из наиболее важных аспектов удачного планирования «дружественного» для собаки сада является наличии у собаки своего собственного пространства. У собаки обязательно должно быть собственное место для игр и прогулок. И это необходимо учитывать хозяину уже при планировании сада.