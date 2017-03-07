Великолепные варианты дизайна пола в ванной

Большинство из нас обычно даже не задаётся вопросом по поводу дизайна плитки для ванной комнаты. Мы привыкли к простым вариантам, которые редко отличаются оригинальностью и смелостью. Прямоугольная или квадратная, белая, розовая или зеленая плитка давно стала привычным элементом «пейзажа» ванной комнаты.
Наши специалисты предлагают множество интересных и стильных решений, которые помогут превратить помещение ванной комнаты в роскошный зал для душевного отдыха от будничной суеты.
Использование монохромной палитры прекрасно подходит как для маленьких, так и для просторных ванных комнат. Если выбрать черно-бело-серую отделку пола, помещение визуально станет максимально просторным, а стены «раздвинутся». Чтобы интерьер был нескучным, всегда можно дополнить его чем-то ярким, будь то полотенца или коврик для ванной. Также хорошо будут смотреться растения в горшках или элементы из натурального дерева.
Пастельное разнообразие создает хороший эффект. Глядя на себя в зеркало, вы будете любоваться хорошим цветом кожи и ощутите максимальный комфорт. Интерьеры в таких тонах являются очень уютными и гостеприимными. Также вам не надо будет думать об акцентах.
Более подробно о
плюсах и
минусах пастели в интерьере читайте в нашей специальной книге идей.
Мраморный пол вызывает восторг. В первую очередь, вы получаете прекрасное качество отделки, а также индивидуальный и неповторимый характер помещения. Такой же мрамор может использоваться и для оформления стен, а это, согласитесь, решает многие проблемы и переживания, касающихся дизайна интерьера.
Деревянный пол – это классика. Выходя за границы временных трендов, вы создадите идиллию для глаз и тела. Для пола обычно используется древесина твердых пород, подходит долговечная палубная доска. Несмотря на заверения скептиков, что деревянный пол в ванной — далеко не лучший вариант, ибо эти два компонента несовместимы, древесина используется в качестве напольного покрытия в помещениях с повышенной влажностью очень часто.
вставки
Оформление белоснежной ванной комнаты может стать незаурядным, если добавить контрастирующий цвет. Перед нами восхитительный пример фантазии на тему водопада.
Черный, как классический цвет, основался не только в нашем гардеробе, но и в интерьерах. Он придает обстановке немного строгости, минимализма, а также особую царственность. Главное помнить, что черный цвет особенно хорош в паре (наш пример отлично доказывает это), в ином случае существует шанс сделать помещение визуально тесным и слишком темным.
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