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Великолепные варианты дизайна пола в ванной

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Traum in Blau und Weiß, Innenarchitektin Katrin Reinhold Innenarchitektin Katrin Reinhold Ванная комната в стиле модерн
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Большинство из нас обычно даже не задаётся вопросом по поводу дизайна плитки для ванной комнаты. Мы привыкли к простым вариантам, которые редко отличаются оригинальностью и смелостью. Прямоугольная или квадратная, белая, розовая или зеленая плитка давно стала привычным элементом «пейзажа» ванной комнаты.  

Наши специалисты предлагают множество интересных и стильных решений, которые помогут превратить помещение ванной комнаты в роскошный зал для душевного отдыха от будничной суеты.

Монохромный

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify Ванная комнатаВанны и душевые
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

Использование монохромной палитры прекрасно подходит как для маленьких, так и для просторных ванных комнат. Если выбрать черно-бело-серую отделку пола, помещение визуально станет максимально просторным, а стены «раздвинутся». Чтобы интерьер был нескучным, всегда можно дополнить его чем-то ярким, будь то полотенца или коврик для ванной. Также хорошо будут смотреться растения в горшках или элементы из натурального дерева. 

Пастельная композиция

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify Ванная комната в стиле минимализм
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

Пастельное разнообразие создает хороший эффект. Глядя на себя в зеркало, вы будете любоваться хорошим цветом кожи и ощутите максимальный комфорт. Интерьеры в таких тонах являются очень уютными и гостеприимными. Также вам не надо будет думать об акцентах. 

Более подробно о плюсах и минусах пастели в интерьере читайте в нашей специальной книге идей

Величественный мрамор

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura Ванная комната в стиле модерн
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

Мраморный пол вызывает восторг. В первую очередь, вы получаете прекрасное качество отделки, а также индивидуальный и неповторимый характер помещения. Такой же мрамор может использоваться и для оформления стен, а это, согласитесь, решает многие проблемы и переживания, касающихся дизайна интерьера. 

Дерево на все времена

The Bentley Shower Tray UKAA | UK Architectural Antiques Ванная комнатаВанны и душевые
UKAA | UK Architectural Antiques

The Bentley Shower Tray

UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques

Деревянный пол – это классика. Выходя за границы временных трендов, вы создадите идиллию для глаз и тела. Для пола обычно используется древесина твердых пород, подходит долговечная палубная доска. Несмотря на заверения скептиков, что деревянный пол в ванной — далеко не лучший вариант, ибо эти два компонента несовместимы, древесина используется в качестве напольного покрытия в помещениях с повышенной влажностью очень часто. 

Цветные вставки

Traum in Blau und Weiß, Innenarchitektin Katrin Reinhold Innenarchitektin Katrin Reinhold Ванная комната в стиле модерн
Innenarchitektin Katrin Reinhold

Innenarchitektin Katrin Reinhold
Innenarchitektin Katrin Reinhold
Innenarchitektin Katrin Reinhold

Оформление белоснежной ванной комнаты может стать незаурядным, если добавить контрастирующий цвет. Перед нами восхитительный пример фантазии на тему водопада. 

Торжественный дуэт

Luxuriöse freistehende Badewannen für edle Badezimmer, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Ванная комнатаВанны и душевые
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Черный, как классический цвет, основался не только в нашем гардеробе, но и в интерьерах. Он придает обстановке немного строгости, минимализма, а также особую царственность. Главное помнить, что черный цвет особенно хорош в паре (наш пример отлично доказывает это), в ином случае существует шанс сделать помещение визуально тесным и слишком темным.

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