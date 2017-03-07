Великолепные варианты дизайна пола в ванной

Большинство из нас обычно даже не задаётся вопросом по поводу дизайна плитки для ванной комнаты. Мы привыкли к простым вариантам, которые редко отличаются оригинальностью и смелостью. Прямоугольная или квадратная, белая, розовая или зеленая плитка давно стала привычным элементом «пейзажа» ванной комнаты.

Наши специалисты предлагают множество интересных и стильных решений, которые помогут превратить помещение ванной комнаты в роскошный зал для душевного отдыха от будничной суеты.