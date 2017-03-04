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​Сияющая ванная и секреты чистоты

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
homify Ванная комната в скандинавском стиле
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Ванная комната после обновления радует своих хозяев чистотой и сиянием, но без должного ухода вся эта слепящая красота быстро уходит, представляя перед нашим взором разводы от воды на стенах, известковый налет на сантехнике, а может даже и плесень. Действительно, санузел – это помещение с повышенной влажностью, поэтому уход здесь тоже подразумевается особенный. Давайте поговорим об этом сегодня. Делитесь своим собственным опытом ухода за ванной комнатой в комментариях к этой книге идей или на нашей страничке в facebook.

Совет №1 Вентиляция

Belsize Park Hélène Dabrowski Interiors Ванная комната в стиле модерн
Hélène Dabrowski Interiors

Belsize Park

Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors

Именно правильная вентиляция необходима для вытяжки влажного воздуха: это позволяет уменьшить количество аллергенов, для которых такой микроклимат – просто рай! Не забывайте сушить занавеску и вытирать губкой края самой ванной. Если вы пользуетесь душевой кабиной, оставляйте ее дверцы открытыми после принятия душа. Проветривайте периодически помещение.

Совет №2 Чудеса с уксусом

Столовый уксус часто используется в уходе за стеклом и кафельным полом. Но мы предлагаем вам провести еще один эксперимент с этим чудесным средством, оставив насадку для вашего душевого шланга на ночь в небольшой миске с уксусом.

Совет №3 Теплый пол

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark homify Ванная комната в скандинавском стиле
homify

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark

homify
homify
homify

Коврики для ног не только впитывают влагу, но и пыль. Позаботьтесь об их сухости после того, как закончили водные процедуры. Меняйте и стирайте их раз в неделю. Мы рекомендуем отдавать предпочтение хлопковым коврикам или бамбуковым циновкам.

Совет №4 Волшебный воск и парафин

Huddleston Road, Sam Tisdall Architects LLP Sam Tisdall Architects LLP Ванная комната в стиле модерн
Sam Tisdall Architects LLP

Huddleston Road

Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP

Белоснежная затирка между плиткой может стать вашей головной болью. Обладая пористой структурой, она впитывает грязь и в дальнейшем поддается очищению с большим трудом. Наши дизайнеры ванных комнат рекомендуют нанести на наиболее уязвимые места обычный воск. Бесцветные или белые свечи помогут реализовать этот трюк.

Совет №5 Сияние стен

Eaton Mews North - Master Bathroom Roselind Wilson Design Ванная комната в стиле модерн bathroom,modern,contemporary,black and white,interior design,lights
Roselind Wilson Design

Eaton Mews North – Master Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Керамическая или мраморная плитка очень устойчива к влаге, тем не менее на ней тоже может образовываться легкий известковый налет. Мойте стены (и сантехнику) обычным мыльным раствором. Если же необходимо использовать более радикальные средства, убедитесь, что они не содержат абразивные вещества, так как они разрушают поверхности на молекулярном уровне и вместе с налетом «смывают» эффект свежести и сияния.

Совет №6 Сияние свежести

Modern Shower room A1 Lofts and Extensions Ванная комната в стиле модерн
A1 Lofts and Extensions

Modern Shower room

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Специальные таблетки для унитазов используются в ночное время. Нескольких часов будет достаточно, чтобы он несколько дней сиял как новый.

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Совет №7 Стеклянные поверхности

Feature Showers and Steam Showers, Nordic Saunas and Steam Nordic Saunas and Steam Ванная комната в стиле модерн
Nordic Saunas and Steam

Feature Showers and Steam Showers

Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam
Nordic Saunas and Steam

Регулярный уход за стеклянными поверхностями поможет избежать больших проблем в будущем. Более подробно о способах мытья стекла в нашей специальной книге идей.

Совет №8 Чистим зубы

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors Ванная комната в стиле модерн
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

Пятна от зубной пасты на мебели и краях раковины – наши каждодневные реалии. Держите под рукой губку, которой можно быстро все смыть.

Совет №9 Моем светильники

Stormy Castle, LOYN+CO ARCHITECTS LOYN+CO ARCHITECTS Ванная комната в стиле минимализм
LOYN+CO ARCHITECTS

Stormy Castle

LOYN+CO ARCHITECTS
LOYN+CO ARCHITECTS
LOYN+CO ARCHITECTS

Проводя уборку в ванной комнате, мы частенько забываем о светильниках, на которых накапливается пыль. Сияние яркого света подчеркнет блеск чистой ванной, помните об этом.

Совет №10 После душа

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd Ванная в стиле лофт
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

Закончили водные процедуры? Раскройте занавеску, поднимите ее края и положите на ванную, чтобы влага быстрее испарилась.

Совет №11 Старый друг лучше новых…

Battersea, LEIVARS LEIVARS Ванная комната в эклектичном стиле
LEIVARS

Battersea

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Старая зубная щетка может быть очень удобным и проворным помощником в процессе мытья и чистки сложно доступных уголков в ванной комнате.

Совет №12 Хитрости с отбеливателем

​Brixham House, Tye Architects Tye Architects Ванная комната в стиле модерн
Tye Architects

​Brixham House

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

В белоснежных ванных комнатах в процессе уборки в ход может идти и отбеливатель для одежды. Со своей функцией он отлично справляется и здесь.

Совет №13 Удаление пены и мыла

Bathroom Baufritz (UK) Ltd. Ванная комната в стиле модерн
Baufritz (UK) Ltd.

Bathroom

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

Сполосните ванную или душевую кабину после водных процедур, чтобы удалить остатки пены и шампуня с поверхностей.

Совет №14 Ароматерапия

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Ароматные свечи сопутствуют созданию приятной атмосферы и являются отличным завершающим штрихом после утомительной уборки.

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