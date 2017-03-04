​Сияющая ванная и секреты чистоты

Ванная комната после обновления радует своих хозяев чистотой и сиянием, но без должного ухода вся эта слепящая красота быстро уходит, представляя перед нашим взором разводы от воды на стенах, известковый налет на сантехнике, а может даже и плесень. Действительно, санузел – это помещение с повышенной влажностью, поэтому уход здесь тоже подразумевается особенный. Давайте поговорим об этом сегодня. Делитесь своим собственным опытом ухода за ванной комнатой в комментариях к этой книге идей или на нашей страничке в facebook.
Именно правильная вентиляция необходима для вытяжки влажного воздуха: это позволяет уменьшить количество аллергенов, для которых такой микроклимат – просто рай! Не забывайте сушить занавеску и вытирать губкой края самой ванной. Если вы пользуетесь душевой кабиной, оставляйте ее дверцы открытыми после принятия душа. Проветривайте периодически помещение.
Столовый уксус часто используется в уходе за стеклом и кафельным полом. Но мы предлагаем вам провести еще один эксперимент с этим чудесным средством, оставив насадку для вашего душевого шланга на ночь в небольшой миске с уксусом.
Коврики для ног не только впитывают влагу, но и пыль. Позаботьтесь об их сухости после того, как закончили водные процедуры. Меняйте и стирайте их раз в неделю. Мы рекомендуем отдавать предпочтение хлопковым коврикам или бамбуковым циновкам.
Белоснежная затирка между плиткой может стать вашей головной болью. Обладая пористой структурой, она впитывает грязь и в дальнейшем поддается очищению с большим трудом. Наши дизайнеры ванных комнат рекомендуют нанести на наиболее уязвимые места обычный воск. Бесцветные или белые свечи помогут реализовать этот трюк.
Керамическая или мраморная плитка очень устойчива к влаге, тем не менее на ней тоже может образовываться легкий известковый налет. Мойте стены (и сантехнику) обычным мыльным раствором. Если же необходимо использовать более радикальные средства, убедитесь, что они не содержат абразивные вещества, так как они разрушают поверхности на молекулярном уровне и вместе с налетом «смывают» эффект свежести и сияния.
Специальные таблетки для унитазов используются в ночное время. Нескольких часов будет достаточно, чтобы он несколько дней сиял как новый.
Регулярный уход за стеклянными поверхностями поможет избежать больших проблем в будущем. Более подробно о способах мытья стекла в нашей специальной книге идей.
Пятна от зубной пасты на мебели и краях раковины – наши каждодневные реалии. Держите под рукой губку, которой можно быстро все смыть.
Проводя уборку в ванной комнате, мы частенько забываем о светильниках, на которых накапливается пыль. Сияние яркого света подчеркнет блеск чистой ванной, помните об этом.
Закончили водные процедуры? Раскройте занавеску, поднимите ее края и положите на ванную, чтобы влага быстрее испарилась.
Старая зубная щетка может быть очень удобным и проворным помощником в процессе мытья и чистки сложно доступных уголков в ванной комнате.
В белоснежных ванных комнатах в процессе уборки в ход может идти и отбеливатель для одежды. Со своей функцией он отлично справляется и здесь.
Сполосните ванную или душевую кабину после водных процедур, чтобы удалить остатки пены и шампуня с поверхностей.