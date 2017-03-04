​Сияющая ванная и секреты чистоты

Ванная комната после обновления радует своих хозяев чистотой и сиянием, но без должного ухода вся эта слепящая красота быстро уходит, представляя перед нашим взором разводы от воды на стенах, известковый налет на сантехнике, а может даже и плесень. Действительно, санузел – это помещение с повышенной влажностью, поэтому уход здесь тоже подразумевается особенный. Давайте поговорим об этом сегодня. Делитесь своим собственным опытом ухода за ванной комнатой в комментариях к этой книге идей или на нашей страничке в facebook.