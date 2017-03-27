Как оформить мансардный этаж и не разочароваться в своем выборе

Вы построили дом с мансардным этажом, а теперь раздумываете над тем, какой из комнат достанется мансардное царство? Мы подготовили для вас несколько вариантов решения этого вопроса. Рассмотрите внимательно отделку потолка, расположение окон и рациональную расстановку мебели с учетом необычной геометрии комнат на мансарде. А мы постараемся обратить ваше внимание на скрытые нюансы каждой из этих интересных мансард.
При правильно спроектированной вентиляции ничто не мешает получить вам и настоящий мастер-сьют с роскошной ванной комнатой в мансарде.
Этот эффектный вариант нуждается в обязательных жалюзи на окнах, иначе вы рискуете оказаться под палящим солнцем, если приляжете тут в середине дня.
Потрясающая подсветка по центру потолка в этой мансарде заслуживает, чтобы ее заметили и оценили по достоинству. А вот письменный стол лучше снабдить ограждением, иначе письменные принадлежности будут постоянно скатываться и лететь до нижнего этажа.
Несомненно, они выглядят очень интересно в интерьере. Но обработку дерева стоит доверить профессионалам, они точно знают, какой из способов подойдет для жилых помещений.
Этот вариант нуждается в особом уходе, особенно если долгое время мансарда была нежилой. В целях вашей безопасности специалистам придется очень ответственно подойти к зачистке старых бревен и их покрытии спецрастворами.
Стремясь использовать пространство вдоль стен, не забывайте о том, чтобы стены были качественно утеплены, иначе шкафы внутри покроются плесенью из-за разницы температур и отсутствия воздуха.
Перед реализацией такого варианта обязательно проверьте все размеры. Будет обидно, если при каждом подходе к шкафу вы будете биться головой о скошенный потолок.
При таких условиях обращайте внимание, чтобы окрашенные в темный балки не нависали прямо над кроватью. Если этого никак не избежать, постарайтесь сместить фокус. Здесь, например, сделали окно в потолке.
Как и в любой другой комнате, традиционный камин нуждается в особых мерах по пожаробезопасности. Пространство прямо пред ним должно быть выложено керамической плиткой или покрыто стальным листом.
Если не хотите с опаской обходить эту, несомненно, потрясающую деталь интерьера, просчитайте все возможные сценарии, включая падение, а не только обычную нагрузку при ходьбе взрослого человека. Особенно если в вашем доме живут дети.
Решили оставить на мансарде открытыми не только балки, но и кирпичные стены? Знайте, их тоже придется основательно почистить, где-то даже подновить раствор, а потом покрыть все специальным лаком.
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