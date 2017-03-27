Как оформить мансардный этаж и не разочароваться в своем выборе

Вы построили дом с мансардным этажом, а теперь раздумываете над тем, какой из комнат достанется мансардное царство? Мы подготовили для вас несколько вариантов решения этого вопроса. Рассмотрите внимательно отделку потолка, расположение окон и рациональную расстановку мебели с учетом необычной геометрии комнат на мансарде. А мы постараемся обратить ваше внимание на скрытые нюансы каждой из этих интересных мансард.