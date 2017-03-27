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Как оформить мансардный этаж и не разочароваться в своем выборе

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. Спальня в стиле кантри
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Вы построили дом с мансардным этажом, а теперь раздумываете над тем, какой из комнат достанется мансардное царство? Мы подготовили для вас несколько вариантов решения этого вопроса. Рассмотрите внимательно отделку потолка, расположение окон и рациональную расстановку мебели с учетом необычной геометрии комнат на мансарде. А мы постараемся обратить ваше внимание на скрытые нюансы каждой из этих интересных мансард.

​Ванная комната в мансарде

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Ванная комната в рустикальном стиле
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

При правильно спроектированной вентиляции ничто не мешает получить вам и настоящий мастер-сьют с роскошной ванной комнатой в мансарде.

​Спальня с окнами в небо

Dachgeschossausbau, Ratingen, Philip Kistner Fotografie Philip Kistner Fotografie Спальня в стиле модерн Белый
Philip Kistner Fotografie

Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie

Этот эффектный вариант нуждается в обязательных жалюзи на окнах, иначе вы рискуете оказаться под палящим солнцем, если приляжете тут в середине дня.

​Кабинет с видом на лестницу

Blackheath House APE Architecture & Design Ltd. Спальня в стиле модерн
APE Architecture &amp; Design Ltd.

Blackheath House

APE Architecture & Design Ltd.
APE Architecture &amp; Design Ltd.
APE Architecture & Design Ltd.

Потрясающая подсветка по центру потолка в этой мансарде заслуживает, чтобы ее заметили и оценили по достоинству. А вот письменный стол лучше снабдить ограждением, иначе письменные принадлежности будут постоянно скатываться и лететь до нижнего этажа.

​Открытые потолочные балки

Attico privato a Udine, M A+D Menzo Architettura+Design M A+D Menzo Architettura+Design Гостиная в стиле модерн
M A+D Menzo Architettura+Design

M A+D Menzo Architettura+Design
M A+D Menzo Architettura+Design
M A+D Menzo Architettura+Design

Несомненно, они выглядят очень интересно в интерьере. Но обработку дерева стоит доверить профессионалам, они точно знают, какой из способов подойдет для жилых помещений.

​Открытые потолочные балки в мансарде старого дома

Réaménagement de combles en chambres pour adolescdents , Lautrefabrique Lautrefabrique Детская комната в стиле модерн
Lautrefabrique

Lautrefabrique
Lautrefabrique
Lautrefabrique

Этот вариант нуждается в особом уходе, особенно если долгое время мансарда была нежилой. В целях вашей безопасности специалистам придется очень ответственно подойти к зачистке старых бревен и их покрытии спецрастворами.

​Шкафы вдоль стен в мансарде

CASA RECREIO - RJ, Adriana Leal Interiores Adriana Leal Interiores Медиа комната в стиле модерн Дерево Белый
Adriana Leal Interiores

Adriana Leal Interiores
Adriana Leal Interiores
Adriana Leal Interiores

Стремясь использовать пространство вдоль стен, не забывайте о том, чтобы стены были качественно утеплены, иначе шкафы внутри покроются плесенью из-за разницы температур и отсутствия воздуха.

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​Использование стен для гардеробной системы

Mansarda, architetto roberta castelli architetto roberta castelli Гостиная в стиле минимализм
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

Перед реализацией такого варианта обязательно проверьте все размеры. Будет обидно, если при каждом подходе к шкафу вы будете биться головой о скошенный потолок.

​Мансардная спальня с низким потолком

Una mansarda piccola piccola..., Di Origine Progettuale DOParchitetti Di Origine Progettuale DOParchitetti Дома в стиле минимализм
Di Origine Progettuale DOParchitetti

Di Origine Progettuale DOParchitetti
Di Origine Progettuale DOParchitetti
Di Origine Progettuale DOParchitetti

При таких условиях обращайте внимание, чтобы окрашенные в темный балки не нависали прямо над кроватью. Если этого никак не избежать, постарайтесь сместить фокус. Здесь, например, сделали окно в потолке.

​Камин в мансарде

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Как и в любой другой комнате, традиционный камин нуждается в особых мерах по пожаробезопасности. Пространство прямо пред ним должно быть выложено керамической плиткой или покрыто стальным листом.

Стеклянные вставки в полу

appartamento a rimini, bilune studio bilune studio Гостиные в эклектичном стиле
bilune studio

bilune studio
bilune studio
bilune studio

Если не хотите с опаской обходить эту, несомненно, потрясающую деталь интерьера, просчитайте все возможные сценарии, включая падение, а не только обычную нагрузку при ходьбе взрослого человека. Особенно если в вашем доме живут дети.

​Открытые кирпичные стены в мансарде

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. Спальня в стиле кантри
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

Решили оставить на мансарде открытыми не только балки, но и кирпичные стены? Знайте, их тоже придется основательно почистить, где-то даже подновить раствор, а потом покрыть все специальным лаком.

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