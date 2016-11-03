7 способов сделать вашу комнату ярче

Уютные домашние интерьеры тоже иногда требуют обновления, когда хочется какой-то яркой вспышки на фоне обыденной размеренности, индивидуальной особенности в стандартной комнате. И совсем не нужно ограничивать свои стремления к самовыражению в интерьере, ведь достаточно бывает и нескольких новых штрихов, как прежняя и привычная комната начинает дарить новые впечатление: добавьте света, цвета, поэкспериментируйте с оттенками и узорами текстиля, замените какой-нибудь предмет мебели на более оригинальный или даже эпатажный экземпляр.
Темный интерьер может выглядеть солидно, достойно, респектабельно, но если вам не хватает ярких красок, без эффектного освещения не обойтись. Вспомните кадры фильмов о светских раутах и балах – именно многоярусные люстры своим светом и великолепием придавали обстановке парадную и праздничную атмосферу. Конечно, дизайн систем освещения с эпохи дворянских балов шагнул далеко вперед и не обязательно не только запасаться канделябрами со свечами, но и в принципе придерживаться классического формата освещения. Главное, чтобы света было много и он лился звенящими потоками со всех сторон, придавая вашему интерьеру высокое звучание: святящиеся нити стеклянных штор и белые кубы света, гирлянды хрустальных капель и блики света на стенах, геометрический рисунок из точечных светильников на потолке и изящные торшеры.
Оригинальная мебель на фоне лаконичного интерьера может стать именно тем ярким акцентом, определяющим характер комнаты, ее индивидуальность.
Как и в любом декорировании, не забывайте о чувстве меры, ограничившись одним необычным предметом мебели в интерьере, а остальным элементам композиции отдайте роль группы поддержки, создающей целостное восприятие стилевого решения.
Так, например, если вы решили украсить спальню черной кроватью с лаковой обивкой, то такую артистичность стилистики арт-деко легко можно дополнить и сбалансировать с помощью холодного стального цвета элементов хай-тей и небольших пуфиков в комплект к кровати.
Цветовые решения интерьера могут стать тем волшебным рецептом преображения, который помогут вам осуществить быстрое и эффектное преображения комнаты. Достаточно изменить цвет стен с привычной нейтральной гаммы бежевых, пастельных или серых оттенков на контрастные сочные цвета, как ваша комната изменится до неузнаваемости.
Стены могут контрастировать в первую очередь с цветом мебели в комнате. Если базовый цвет мебели белый, то для придания яркости интерьеру можно брать практически любой насыщенный цвет: солнечно желтый с сочетании с белым придаст тепла и позитивности, насыщенный алый – энергичной насыщенности, морские оттенки синего, зеленого цветов на контрасте с белым помогут сделать легкий, свежий интерьер.
Не забывайте, что потолок вашей комнаты без любых других изменений в обстановке интерьера может сыграть роль яркого акцента. Для придания оригинальности комнате можно использовать цветовое декорирование потолка, необычную форму и фактуру – вместе или по раздельности.
Самый простой прием – цветовое декорирование потолка с помощью покраски или интересных потолочных обоев. Темный потолок глубокого фиолетового, синего цвета, или ярко-голубые оттенки небесного цвета, подчеркнутые светлым потолочным карнизом или лепниной, а может даже солнечно-желтые, насыщенно оранжевые цвета – такие эксперименты кардинально изменят облик обычной комнаты, придавая цветовой экспрессии настроению интерьера.
Изысканную оригинальность классическому интерьеру помещений придают элементы лепнины, широкий антаблемент, гипсовые кессоны на потолке.
Конструкции натяжных и подвесных потолков дают возможность создания разнообразных форм – от классических карнизов до футуристических элементов с подсветкой и оригинальным цветовым решением.
Даже стандартный оконный проем в квартире можно слегка подкорректировать, не меняя внешний вид конструкции. При этом такой декор оконного проема поможет придать интерьеру комнаты нужную стилистику.
Для классического стиля характерно оформление окон плотными шторами, но если комната находится на теневой стороне и хочется сделать ее более светлой, можно комбинировать легкий, полупрозрачный текстиль штор с декорированием оконных проемов элементами лепнины, багетом. Тогда стиль получится ярко-выраженным, но комната не станет еще более затененной массивными шторами на окнах.
Для придания шарма интерьеру достаточно сделать оконный проем во французском стиле – установить широкий основательный подоконник-диванчик, положить пару уютных подушек, поставить рядом маленький кофейный столик.
Текстиль в комнате всегда играет важного акцента, с помощью которого можно придать нужное настроение интерьеру – от торжественно-парадного до уютно-милого.
Для начала попробуйте поэкспериментировать с цветом и фактурой ткани штор: например, заменив повседневные шторы с уютным романтическим узором в стиле прованс на парадные гобеленовые гардины и тот же классический интерьер комнаты превратится более нарядный, изысканно-гостеприимный.
Интересный эффект визуальному восприятию придает комбинирование конструкций крепления штор. Например, можно сочетать в оформлении окна спальни плотную римскую штору и драпировку из полупрозрачных тканей, создавая совершенно разное настроение в комнате.
Оригинальным и мобильным решением декора штор может стать конструкция в японском стиле – яркие текстильные полотна от потолка до пола, сдвигающиеся по направляющим вдоль окна. Подберите текстиль нескольких цветов и рисунков, например, базовый пастельного светло-сиреневого оттенка, яркий акцент в лиловых, фиолетовых или синих тонах и изысканный гобелен в тон, и комбинируйте по вашему настроению.
Зеркала большие и маленькие, глянцевая поверхность фасадов мебели, блестящие аксессуары и светильники – смело используйте такие элементы в оформлении интерьера, если хотите добавить комнате немного изящной торжественности и легкости. Конечно, полированная мебель советских времен заметно убавила энтузиазм использования такого декора в российских интерьерах, но современные образцы глянцевых поверхностей кардинально отличаются от раритетных секретеров и стенок в коричневых тонах.