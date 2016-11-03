7 способов сделать вашу комнату ярче

Оригинальная мебель на фоне лаконичного интерьера может стать именно тем ярким акцентом, определяющим характер комнаты, ее индивидуальность.

Как и в любом декорировании, не забывайте о чувстве меры, ограничившись одним необычным предметом мебели в интерьере, а остальным элементам композиции отдайте роль группы поддержки, создающей целостное восприятие стилевого решения.

Так, например, если вы решили украсить спальню черной кроватью с лаковой обивкой, то такую артистичность стилистики арт-деко легко можно дополнить и сбалансировать с помощью холодного стального цвета элементов хай-тей и небольших пуфиков в комплект к кровати.