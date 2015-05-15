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Как организовать обеденную зону

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
c-house/564int, psh psh Кухня в стиле минимализм
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Обеденный стол – это то место, за которым принято собираться всей семьей. Во время вкусного ужина можно обсудить радостные события, поделиться переживаниями и попросить совета у самых близких людей.  Когда-то столовая комната была самым часто посещаемым местом в квартире, однако мягкое кресло и большой, плоский телевизионный экран составили ей серьезную конкуренцию.  Что делать, чтобы снова привлечь домашних на кухню? Разумеется, красиво оформить обеденную зону.

Возрождаем традиции

Квартира в стиле современная классика, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухни в эклектичном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в стиле современная классика

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Если ужин в вашей семье превратился в монотонное поедание пиццы у телевизора, то это несомненно тревожный сигнал. Во-первых, фаст-фуд оказывает негативный эффект на организм детей и взрослых, а во-вторых, семейный ужин – это хорошая возможность собраться всем вместе, чтобы обсудить насущные вопросы. Измените дизайн интерьера в обеденной зоне, и вот увидите, как домашние незаметно для самих себя снова заходят принимать пищу за обеденным столом.

Хай-тек на кухне

Двери RоbertoStracciaSTUDIO в проекте от "Арт Стиль", Bellissimo Door Bellissimo Door Кухня в стиле модерн
Bellissimo Door

Двери RоbertoStracciaSTUDIO в проекте от Арт Стиль

Bellissimo Door
Bellissimo Door
Bellissimo Door

Дизайн кухни в стиле хай-тек – еще один способ вернуть членам семьи желание собираться вместе за обеденным столом. На сегодняшний день превратить сердце дома в комнату будущего не так уж и сложно. Благодаря фантазии дизайнеров и инновационным технологиям современная кухня изменилась до неузнаваемости. Готовить и кушать теперь можно за одним и тем же столом, духовка больше не занимает много места, уютно устроившись в пространстве кухонного шкафа, а управлять многочисленными электроприборами можно с собственного смартфона или планшета.

Обеденная зона в условиях ограниченного пространства

Квартира в стиле Энди Уорхола, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухни в эклектичном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в стиле Энди Уорхола

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Не всем повезло иметь в своем распоряжении большую кухню. Чтобы огранизовать обеденную зону в пространстве малогабаритной квартиры, приходится применять смекалку, как это сделали специалисты студии дизайна интерьера Маши Марченко, заменив традиционный широкий обеденный стол на высокую барную стойку.

Кухонный остров

Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Кухня в классическом стиле
Дизайнстудия I M E N N O

Интерьер/Волгоград/пос.Микоян/400м2

Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O

Идея разместить варочную панель, вытяжку и мойку в центре кухни впервые появилась в Америке. Сегодня кухонный остров стал неотъемлемым атрибутом многих современных кухонь. Это практичное и многофункциональное изобретение позволяет сэкономить заветные квадратные метры. Наиболее удачные решения размещения и дизайна кухонного острова вы можете посмотреть в Книге идей ’Кухонные острова в классическом стиле’.

Освещение

Кухня, ракурс 1 Мастерская дизайна Welcome Studio Кухня в скандинавском стиле
Мастерская дизайна Welcome Studio

Кухня, ракурс 1

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

При организации обеденной зоны особое внимание стоит уделить освещению. В интерьере кухни, оформленной в классическом стиле, уместно будут смотреться люстры с хрустальными шарами и кристаллами. Для современного интерьера подойдут более скромные и практичные светильники. Вне зависимости от стиля, обеденная зона обязательно должна быть обильно освещена, поэтому желательно вешать светильники по центру стола.

Обеденная мини-зона

c-house/564int, psh psh Кухня в стиле минимализм
psh

c-house/564int

psh
psh
psh

Жителям загородных домов, из окон которых открывается потрясающий вид на окружающую природу, нет надобности прилагать чрезмерные усилия для украшения обеденной зоны, лучше просто установить панорамные окна и каждый день во время принятия пищи любоваться удивительным и неповторимым пейзажем. 

Превратите скучную зону в уютный уголок для трапезы, и вы наслаждайтесь вкусной едой и долгими и увлекательными беседами с друзьями и родственниками!

Homify 360°: Кепка, она же дом-баня
Какой стиль оформления обеденной зоны вам больше по душе?

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