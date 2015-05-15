Как организовать обеденную зону

Обеденный стол – это то место, за которым принято собираться всей семьей. Во время вкусного ужина можно обсудить радостные события, поделиться переживаниями и попросить совета у самых близких людей. Когда-то столовая комната была самым часто посещаемым местом в квартире, однако мягкое кресло и большой, плоский телевизионный экран составили ей серьезную конкуренцию. Что делать, чтобы снова привлечь домашних на кухню? Разумеется, красиво оформить обеденную зону.
Если ужин в вашей семье превратился в монотонное поедание пиццы у телевизора, то это несомненно тревожный сигнал. Во-первых, фаст-фуд оказывает негативный эффект на организм детей и взрослых, а во-вторых, семейный ужин – это хорошая возможность собраться всем вместе, чтобы обсудить насущные вопросы. Измените дизайн интерьера в обеденной зоне, и вот увидите, как домашние незаметно для самих себя снова заходят принимать пищу за обеденным столом.
Арт Стиль
Дизайн кухни в стиле хай-тек – еще один способ вернуть членам семьи желание собираться вместе за обеденным столом. На сегодняшний день превратить
сердце дома в комнату будущего не так уж и сложно. Благодаря фантазии дизайнеров и инновационным технологиям современная кухня изменилась до неузнаваемости. Готовить и кушать теперь можно за одним и тем же столом, духовка больше не занимает много места, уютно
устроившись в пространстве кухонного шкафа, а управлять многочисленными электроприборами можно с собственного смартфона или планшета.
Не всем повезло иметь в своем распоряжении большую кухню. Чтобы огранизовать обеденную зону в пространстве малогабаритной квартиры, приходится применять смекалку, как это сделали специалисты студии дизайна интерьера Маши Марченко, заменив традиционный широкий обеденный стол на высокую барную стойку.
Идея разместить варочную панель, вытяжку и мойку в центре кухни впервые появилась в Америке. Сегодня кухонный остров стал неотъемлемым атрибутом многих современных кухонь. Это практичное и многофункциональное изобретение позволяет сэкономить заветные квадратные метры. Наиболее удачные решения размещения и дизайна кухонного острова вы можете посмотреть в Книге идей ’Кухонные острова в классическом стиле’.
При организации обеденной зоны особое внимание стоит уделить освещению. В интерьере кухни, оформленной в классическом стиле, уместно будут смотреться люстры с хрустальными шарами и кристаллами. Для современного интерьера подойдут более скромные и практичные светильники. Вне зависимости от стиля, обеденная зона обязательно должна быть обильно освещена, поэтому желательно вешать светильники по центру стола.
Жителям загородных домов, из окон которых открывается потрясающий вид на окружающую природу, нет надобности прилагать чрезмерные усилия для украшения обеденной зоны, лучше просто установить панорамные окна и каждый день во время принятия пищи любоваться удивительным и неповторимым пейзажем.
Превратите скучную зону в уютный уголок для трапезы, и вы наслаждайтесь вкусной едой и долгими и увлекательными беседами с друзьями и родственниками!