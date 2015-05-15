Как организовать обеденную зону

Жителям загородных домов, из окон которых открывается потрясающий вид на окружающую природу, нет надобности прилагать чрезмерные усилия для украшения обеденной зоны, лучше просто установить панорамные окна и каждый день во время принятия пищи любоваться удивительным и неповторимым пейзажем.

Превратите скучную зону в уютный уголок для трапезы, и вы наслаждайтесь вкусной едой и долгими и увлекательными беседами с друзьями и родственниками!