Homify 360°: Кепка, она же дом-баня

На первом этаже также расположилась просторная гостиная с диванной группой и пространством рядом с камином. Интерьер дома напоминает уютный шале в котором так приятно проводить время в любое время года в окружении семьи и близких друзей.

На страницах homify уже публиковалась статья о том, как однажды баня превратилась в настоящий техносруб. Предлагаем вам ознакомиться с похожей историей и, в то же время, совершенно иным, не менее интересным результатом.