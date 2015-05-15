Homify 360°: Кепка, она же дом-баня

Даже при наличии огромного ассортимента строительных и отделочных материалов, древесина продолжает оставаться одним из самых любимых и востребованных. Дома с такой отделкой привлекают своим природным видом и натуральностью. В них ощущается спокойствие, надежность и уверенность в завтрашнем дне. Концепция проекта Олега Минакова из Минска заключалась первоначально в возведении на загородном участке коттеджа, а также отдельно стоящего здания бани. По словам архитектора, первоначально было принято решение начать строительство именно с бани – заказчик смог бы намного раньше ощутить все прелести отдыха на свежем воздухе.
Однако в процессе работы над баней стало известно, что строительство жилого дома придется отложить на неопределенное время. Таким образом архитектору пришлось пересмотреть первоначальную задумку и внести серьезные корректировки в свой проект. Итоговый вариант должен понравится читателю также, как понравился и заказчику.
Пересмотрев проект бани, Олег Минаков решил перекомпоновать помещения, благо, на это не требовалось дорогостоящих и трудоемких изменений. Это стало возможно благодаря, в первую очередь, композиции и форме крыши. Стоит заметить, что в процессе переработки концепции проекта ни пространственное зонирование, ни архитектурный дизайн не пострадали.
Результат превысил все ожидания заказчика. Был построен полноценный и весьма компактный жилой дом с душевыми и баней. Команда Олега слегка изменила масштаб и создала прекрасное двухсветное пространство общего пользования с балконом.
Дом состоит из трех уровней. Помимо бани, в доме имеются все необходимые для комфортной загородной жизни помещения. Так, например, на втором уровне расположились три спальные комнаты, а на третьем – дополнительные кладовые и подсобные. Вместо первоначально спланированного небольшого бара получилось создать полноценную кухню со столовой.
На первом этаже также расположилась просторная гостиная с диванной группой и пространством рядом с камином. Интерьер дома напоминает уютный шале в котором так приятно проводить время в любое время года в окружении семьи и близких друзей.
На страницах homify уже публиковалась статья о том, как однажды баня превратилась в настоящий техносруб. Предлагаем вам ознакомиться с похожей историей и, в то же время, совершенно иным, не менее интересным результатом.