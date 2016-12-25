Как из кладовки сделать гардеробную

Если в квартире имеется кладовка площадью даже 3-5 кв.м, возможно все обустроить так, чтобы освободить место в гостиной или спальне, устроив в ней маленькую уютную гардеробную. Кроме одежды, там можно хранить обувь, постельные принадлежности, гладильную доску, сумки, чемоданы, журналы и многое другое. Дизайн и конструкцию гардеробной можно сделать самостоятельно, в зависимости от потребностей, площади и мастерства, или обратиться к специалистам.

Маленькую гардеробную комплектуют по всей высоте стены, максимально используя площадь. Каким образом? Читайте в этой статье.