Как из кладовки сделать гардеробную

Если в квартире имеется кладовка площадью даже 3-5 кв.м, возможно все обустроить так, чтобы освободить место в гостиной или спальне, устроив в ней маленькую уютную гардеробную. Кроме одежды, там можно хранить обувь, постельные принадлежности, гладильную доску, сумки, чемоданы, журналы и многое другое. Дизайн и конструкцию гардеробной можно сделать самостоятельно, в зависимости от потребностей, площади и мастерства, или обратиться к специалистам.
Маленькую гардеробную комплектуют по всей высоте стены, максимально используя площадь. Каким образом? Читайте в этой статье.
Существует несколько основных типов планировки этих помещений.
П-образная планировка. Она идеально подойдет для просторных, вытянутых помещений. Кстати, именно этот вариант – самый удобный и вместительный.
Линейная гардеробная. Она с первого взгляда чем-то напоминает шкаф-купе.
Параллельная гардеробная комната, в которой ящики и полки располагаются друг напротив друга.
Кстати, если позволяет пространство, то в гардеробную можно установить гладильную доску, что существенно облегчит вам сборы и опять же сэкономит пространство.
А вот рациональное устройство и функциональность гардеробной — это уже вопрос более сложный. Существует несколько общих рекомендаций, которые подойдут любому помещению, отведенному для хранения вещей:
- Ящики, подставки, а также полки для обуви нужно размещать внизу.
- Верхние полки стоит использовать для хранения сезонных вещей.
- В средней части можно разместить плательные вешалки.
- Боковые полки подойдут для хранения вещей, которые часто используются.
- Нужно выделить отдельный ящик для перчаток и головных уборов, а также зонтиков.
Также часто возникают вопросы – а нужны ли в гардеробной шкафы и сколько нужно полок? Шкаф нужен обязательно хотя бы один. Однако на полках не всегда легко сохранить в порядке мелкие вещи и аксессуары, например, ремни, носки, бижутерию, галстуки, носовые платки и прочее. Если размеры вашей гардеробной позволяют, обустройте в ней свой личный укромный уголок и поставьте столик и красивый стул или кресло.
Свет в гардеробе имеет первостепенное значение, ведь в темноте вы можете схватить не ту вещь, и выйти на улицу, мягко скажем, в неприглядном виде. Не стоит выбирать висящие лампы и люстры, ведь они могут мешать вам во время переодевания. Лучше всего ограничиться встраиваемыми светильниками, которые располагаются по всему потолку. Впрочем, можно усилить освещение за счет настенных бра или встроенной подсветки.
В гардеробной должно присутствовать достаточно большое количество зеркал, ну как минимум, одно большое. Несколько зеркал можно расположить по кругу, тогда вы сможете рассмотреть свой наряд в разных ракурсах и решить для себя, надевать ли его или нет.
Модные журналы и красочные дизайнерские альбомы, букетик свежих цветов, мягкий коврик, красочные декоративные подушки – все это украсит и освежит интерьер гардеробной и создаст атмосферу, располагающую к неторопливому и продуманному подбору комплектов одежды.
Должна быть в гардеробной и маленькая симпатичная шкатулочка, содержащая все необходимое для шитья. Её нужно ставить на видном месте, и не только потому, что она служит украшением декора. Быстрый доступ к ниткам и иголкам позволит вам не нервничать, если на выбранном Вами костюме вдруг оторвется пуговица.