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Как из кладовки сделать гардеробную

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dressing room, Your royal design Your royal design Гардеробная в эклектичном стиле
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Если в квартире имеется кладовка площадью даже 3-5 кв.м, возможно все обустроить так, чтобы освободить место в гостиной или спальне, устроив в ней маленькую уютную гардеробную. Кроме одежды, там можно хранить обувь, постельные принадлежности, гладильную доску, сумки, чемоданы, журналы и многое другое. Дизайн и конструкцию гардеробной можно сделать самостоятельно, в зависимости от потребностей, площади и мастерства, или обратиться к специалистам.

Маленькую гардеробную комплектуют по всей высоте стены, максимально используя площадь. Каким образом? Читайте в этой статье.

Виды планировки

dressing room, Your royal design Your royal design Гардеробная в эклектичном стиле
Your royal design

dressing room

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Существует несколько основных типов планировки этих помещений.

П-образная планировка. Она идеально подойдет для просторных, вытянутых помещений. Кстати, именно этот вариант – самый удобный и вместительный. 

Линейная гардеробная. Она с первого взгляда чем-то напоминает шкаф-купе.

Параллельная гардеробная комната, в которой ящики и полки располагаются друг напротив друга. 

Кстати, если позволяет пространство, то в гардеробную можно установить гладильную доску, что существенно облегчит вам сборы и опять же сэкономит пространство.

Рациональное устройство гардеробной

Гардеробная Rash_studio Гардеробная в классическом стиле
Rash_studio

Гардеробная

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

А вот рациональное устройство и функциональность гардеробной — это уже вопрос более сложный. Существует несколько общих рекомендаций, которые подойдут любому помещению, отведенному для хранения вещей:

- Ящики, подставки, а также полки для обуви нужно размещать внизу.

- Верхние полки стоит использовать для хранения сезонных вещей.

- В средней части можно разместить плательные вешалки.

- Боковые полки подойдут для хранения вещей, которые часто используются.

- Нужно выделить отдельный ящик для перчаток и головных уборов, а также зонтиков.

Нужен ли шкаф?

Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura Гардеробная в классическом стиле Белый
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

Также часто возникают вопросы – а нужны ли в гардеробной шкафы и сколько нужно полок? Шкаф нужен обязательно хотя бы один. Однако на полках не всегда легко сохранить в порядке мелкие вещи  и аксессуары, например, ремни, носки, бижутерию, галстуки, носовые платки и прочее. Если размеры вашей гардеробной позволяют, обустройте в ней свой личный укромный уголок и поставьте столик и красивый стул или кресло.

Свет

Гардеробная комната Giovani Design Studio Гардеробная в стиле минимализм
Giovani Design Studio

Гардеробная комната

Giovani Design Studio
Giovani Design Studio
Giovani Design Studio

Свет в гардеробе имеет первостепенное значение, ведь в темноте вы можете схватить не ту вещь, и выйти на улицу, мягко скажем, в неприглядном виде. Не стоит выбирать висящие лампы и люстры, ведь они могут мешать вам во время переодевания. Лучше всего ограничиться встраиваемыми светильниками, которые располагаются по всему потолку.  Впрочем, можно усилить освещение за счет настенных бра или встроенной подсветки.

Зеркала

Дизайн-проект квартиры для молодой целеустремленной девушки., Катя Волкова Катя Волкова Гардеробная в стиле модерн
Катя Волкова

Дизайн-проект квартиры для молодой целеустремленной девушки.

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

В гардеробной должно присутствовать достаточно большое количество зеркал, ну как минимум, одно большое. Несколько зеркал можно расположить по кругу, тогда вы сможете рассмотреть свой наряд в разных ракурсах и решить для себя, надевать ли его или нет.

Декор

Гардеробная комната Giovani Design Studio Гардеробная в стиле минимализм
Giovani Design Studio

Гардеробная комната

Giovani Design Studio
Giovani Design Studio
Giovani Design Studio

Модные журналы и красочные дизайнерские альбомы, букетик свежих цветов, мягкий коврик, красочные декоративные подушки – все это украсит и освежит интерьер гардеробной и создаст атмосферу, располагающую к неторопливому и продуманному подбору комплектов одежды.

Должна быть в гардеробной и маленькая симпатичная шкатулочка, содержащая все необходимое для шитья. Её нужно ставить на видном месте, и не только потому, что она служит украшением декора. Быстрый доступ к ниткам и иголкам позволит вам не нервничать, если на выбранном Вами костюме вдруг оторвется пуговица.

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Напоследок откроем важный секрет. Самое главное украшение вашей гардеробной комнаты — это порядок на полках и в шкафах.

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