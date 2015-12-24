6 уютных идей изготовления домашнего текстиля своими руками

Уютный текстиль для декора интерьера достаточно просто сделать своими руками. Для текстильного декора подойдут и традиционные варианты на основе вышивки, вязания, валяния из пряжи, и эксперименты по созданию панно с помощью плетения нитей вокруг гвоздиков, наклеивания нитей и шнуров, абстрактных аппликацией из текстиля.
Выполнение своими руками декора для стен из текстиля – один из традиционных видов рукоделия, начиная от гобеленов и вышитых шелковых ковров. Но если на такие чудеса рукоделия вы пока не решаетесь, попробовать свои силы можно в более простых видах настенных панно из текстиля, основным достоинством которых является не столько многодневный прилежный труд, как оригинальность и яркость идеи.
Вариантов для творчества великое множество: настенные панно в технике аппликации лоскутов тканей, геометрические абстрактные композиции из разнофактурного текстиля, картины на текстиле, выполненные нашитыми толстыми шнурами и бечевками.
Сделать интересные декоративные подушки сможет любой новичок в деле рукоделия.
Если у вас есть определенная идея рисунка, цветового сочетания, можно подбирать материалы под эту задумку: нужную по цвету и фактуре ткань, пряжу для валяния или разноцветные нитки для вышивки задуманного узора.
В изготовлении декоративных подушек можно пойти и от обратного – поискать в магазинах необычные виды тканей, гобеленов, посмотреть новые коллекции пряжи. Возможно именно это вдохновит вас на интересное обновление интерьера.
Конструкция штор не сложна и если стиль интерьера не просит в качестве декора замысловатых ламбрекенов и драпировок, оригинальным украшением может стать именно текстиль самостоятельного изготовления.
Значительным плюсом выполнения штор своими руками является возможность создания интересных сочетаний в интерьере. Можно дополнить шторы декоративными подушками или скатертью из той же ткани, точно составить нужную комбинацию цветов текстиля в интерьере.
Плед – просто незаменим для создания атмосферы уюта, особенно если сделан своими руками. Соорудить такую теплую и красивую вещицу достаточно просто.
Если вы уметете вязать крючком или спицами, можно купить пряжу потолще, выбрать самый простой узор – и мягкий согревающий плед станет вашим любимым предметом для вечерних посиделок за чашкой ароматного чая.
Интересную пушистую вещицу легко можно сделать, соединив в полотно пледа множество помпонов. Запасаетесь несколькими мотками пряжи (можно и разноцветными), пару вечеров заготавливаете помпончики, потом сшиваете их вместе – и вуаля, можете греться сами, можете удивить друзей оригинальным подарком.
Выбирая рисунок для изготовления пледа, можно сразу продумать использование этого элемента в качестве декора комнаты, подобрать подходящие по цвету и рисунку подушки или настенные панно. Яркий плед может стать и абсолютно самостоятельным декоративным акцентом интерьера, выполненного в сдержанных тонах для любой стилистики – от классики до минимализма.
Для любимой мебели обновление с помощью текстиля в стиле шейби-шик – решение всегда оригинальное и удобное. Действительно, если конструкция дивана удобна и надежна, а требуется лишь замена обивки, то лучше не покупать новую вещь, а хотя бы попробовать обновить уже имеющуюся: заменить обивку сидения на диване, сделать заодно и несколько декоративных подушек из того же текстиля. Такие разумные решения в интерьере набирают популярность и благодаря своей практичности и общей смены философии от активного потребления к экологичному отношения к природным ресурсам и старым вещам.
Разнообразные виды столового текстиля – скатерти, салфетки, кольца для салфеток, парадные чехлы для стульев дают широкий простор для творческих идей и рукоделия. Эти предметы имеют традиционно домашний характер и ручное декорирование при всем своем возможном несовершенстве, сделают их милыми и уютными.
Для первых опытов можно потренироваться на маленьких салфеточках: поэкспериментировать с вышивкой, связать небольшой орнамент для оформления края. А когда вы будете более уверенны в своих силах – попробовать те же варианты декора для скатертей.