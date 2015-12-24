6 уютных идей изготовления домашнего текстиля своими руками

Выполнение своими руками декора для стен из текстиля – один из традиционных видов рукоделия, начиная от гобеленов и вышитых шелковых ковров. Но если на такие чудеса рукоделия вы пока не решаетесь, попробовать свои силы можно в более простых видах настенных панно из текстиля, основным достоинством которых является не столько многодневный прилежный труд, как оригинальность и яркость идеи.

Вариантов для творчества великое множество: настенные панно в технике аппликации лоскутов тканей, геометрические абстрактные композиции из разнофактурного текстиля, картины на текстиле, выполненные нашитыми толстыми шнурами и бечевками.