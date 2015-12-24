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6 уютных идей изготовления домашнего текстиля своими руками

Перла Вереника Перла Вереника
Bedding, bluebellgray bluebellgray Спальная комната Текстиль
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Уютный текстиль для декора интерьера достаточно просто сделать своими руками. Для текстильного декора подойдут и традиционные варианты на основе вышивки, вязания, валяния из пряжи, и эксперименты по созданию панно с помощью плетения нитей вокруг гвоздиков, наклеивания нитей и шнуров,  абстрактных аппликацией из текстиля. 

Настенное панно

Bedding, bluebellgray bluebellgray Спальная комната Текстиль
bluebellgray

Bedding

bluebellgray
bluebellgray
bluebellgray

Выполнение своими руками декора для стен из текстиля – один из традиционных видов рукоделия, начиная от гобеленов и вышитых шелковых ковров. Но если на такие чудеса рукоделия вы пока не решаетесь, попробовать свои силы можно в более простых видах настенных панно из текстиля, основным достоинством которых является не столько многодневный прилежный труд, как оригинальность и яркость идеи. 

Вариантов для творчества великое множество: настенные панно в технике аппликации лоскутов тканей, геометрические абстрактные композиции из разнофактурного текстиля, картины  на текстиле, выполненные нашитыми толстыми шнурами и бечевками. 

Оригинальные подушки – просто и красиво

Декоративная подушка-ЭМБЛЕМА СОТВОРЕНИЯ МИРА ИЗ ХАОСА и ЗНАК ЛЮБВИ АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина ГостинаяАксессуары и декорации
АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина

Декоративная подушка-ЭМБЛЕМА СОТВОРЕНИЯ МИРА ИЗ ХАОСА и ЗНАК ЛЮБВИ

АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина
АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина
АРТ-ВОЙЛОК Шепелева Элина

Сделать интересные декоративные подушки сможет любой новичок в деле рукоделия. 

Если у вас есть определенная идея рисунка, цветового сочетания, можно подбирать материалы под эту задумку: нужную по цвету и фактуре ткань, пряжу для валяния или разноцветные нитки для вышивки задуманного узора. 

В изготовлении декоративных подушек можно пойти и от обратного – поискать в магазинах необычные виды тканей, гобеленов, посмотреть новые коллекции пряжи. Возможно именно это вдохновит вас на интересное обновление интерьера.

Шторы своими руками

Hacienda, Prestigious Prestigious Гостиная
Prestigious

Hacienda

Prestigious
Prestigious
Prestigious

Конструкция штор не сложна и если стиль интерьера не просит в качестве декора замысловатых ламбрекенов и драпировок, оригинальным украшением может стать именно текстиль самостоятельного изготовления. 

Значительным плюсом выполнения штор своими руками является возможность создания интересных сочетаний в интерьере. Можно дополнить шторы декоративными подушками или скатертью из той же ткани,  точно составить нужную комбинацию цветов текстиля в интерьере.

Уютный коврик или плед

Bordados 100% a mano, Tienda de Costumbres Tienda de Costumbres Спальная комната Текстиль
Tienda de Costumbres

Tienda de Costumbres
Tienda de Costumbres
Tienda de Costumbres

Плед – просто незаменим для создания атмосферы уюта, особенно если сделан своими руками. Соорудить такую теплую и красивую вещицу достаточно просто. 

Если вы уметете вязать крючком или спицами, можно купить пряжу потолще, выбрать самый простой узор – и мягкий согревающий плед станет вашим любимым предметом для вечерних посиделок за чашкой ароматного чая. 

Интересную пушистую вещицу легко можно сделать, соединив в полотно пледа множество помпонов. Запасаетесь несколькими мотками пряжи (можно и разноцветными), пару вечеров заготавливаете помпончики, потом сшиваете их вместе – и вуаля, можете греться сами, можете удивить друзей оригинальным подарком.

Яркий плед – теплый акцент

homify Спальная комната Текстиль Хлопок Многоцветный
homify

homify
homify
homify

Выбирая рисунок для изготовления пледа, можно сразу продумать использование этого элемента в качестве декора комнаты, подобрать подходящие по цвету и рисунку подушки или настенные панно. Яркий плед может стать и абсолютно самостоятельным декоративным акцентом интерьера, выполненного в сдержанных тонах для любой стилистики – от классики до минимализма.

Текстиль мягкой мебели

Canvas, Prestigious Prestigious ГостинаяДиваны и кресла
Prestigious

Canvas

Prestigious
Prestigious
Prestigious

Для любимой мебели обновление с помощью текстиля в стиле шейби-шик – решение всегда оригинальное и удобное. Действительно, если конструкция дивана удобна и надежна, а требуется лишь замена обивки, то лучше не покупать новую вещь, а хотя бы попробовать обновить уже имеющуюся: заменить обивку сидения на диване, сделать заодно и несколько декоративных подушек из того же текстиля. Такие разумные решения в интерьере набирают популярность и благодаря своей практичности и общей смены философии от активного потребления к экологичному отношения к  природным ресурсам и старым вещам.

Скатерть – попробуйте себя в рукоделии

Tischwäsche , Waldburger Stickerei Manufaktur Waldburger Stickerei Manufaktur Столовая комнатаАксессуары и декор Лен / Полотно
Waldburger Stickerei Manufaktur

Waldburger Stickerei Manufaktur
Waldburger Stickerei Manufaktur
Waldburger Stickerei Manufaktur

Разнообразные виды столового текстиля – скатерти, салфетки, кольца для салфеток, парадные чехлы для стульев дают широкий простор для творческих идей и рукоделия. Эти  предметы имеют традиционно домашний характер и ручное декорирование при всем своем возможном несовершенстве, сделают их милыми и уютными. 

Для первых опытов можно потренироваться на маленьких салфеточках: поэкспериментировать с вышивкой, связать небольшой орнамент для оформления края. А когда вы будете более уверенны в своих силах – попробовать те же варианты декора для скатертей.

Шикарный загородный дом
Какие домашние вещицы из текстиля вы уже пробовали делать своими руками?

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