Дизайн маленького сада

Красивый сад – обязательная составляющая загородного участка, но как раз для него чаще всего не остается места. С этим парадоксом знакомы многие дачники. Свежеиспеченные владельцы в первую очередь стараются выделить как можно больше места под строительство дома, следующие несколько соток отдаются под будущий огород, а для цветущего сада остается лишь небольшое пространство у забора. Впрочем, организовать красивый сад, который будет привлекать завистливые взгляды соседей, возможно и на совсем небольшой территории. Главное – уметь составить из растений, цветов и камней выразительную композицию, все элементы которой органично сочетаются друг с другом.
Хозяева частных домов нередко сооружают маленький сад прямо у фасада постройки. Чтобы красота этого уголка не затерялась на фоне внушительных размеров дома, у самой стены стоит посадить как можно больше крупных и пышных цветов. Это позволит визуально скорректировать пропорции между доминирующим над окружением домом и маленьким садом. По краям сада рекомендуем сажать невысокие зеленые растения, которые не будут заслонять высокие цветы.
Иногда даже при всем желании просто невозможно найти на участке достаточно места для сада… для классического сада, но вовсе не для каменного. Как известно, чтобы создать на своем участке сад из камней, иногда достаточно просто проложить дорожку из гравия и разместить на ней несколько крупных камней или досок, находящихся на одинаковом расстоянии друг от друга.
Клумба из декоративных кустарников – идеальное украшение любого участка. Когда-то подобные клумбы украшали экстерьер преимущественно коммерческих построек, но мода на них постепенно перекочевала и на частные приусадебные участки. Композиция из многочисленных стеблей и листьев самых невероятных форм существенно разнообразит внешний вид приусадебного участка, сделает его более элегантным и стильным.
Небольшой сад, дизайн которого имитирует композицию леса – настоящий подарок для маленьких дачников. До определенного возраста детям строго запрещается отправляться в лес без сопровождения взрослых, зато на примере такого сада они самостоятельно начнут делать первые шаги в изучении того, как организована эта часть биосферы и какие деревья и растения произрастают в ней.
Еще один незаурядный подход к организации небольшого сада предложили дизайнеры из студии Art Story, создав вместо привычного цветущего сада настоящий альпинарий – небольшой островок, имитирующий дикую природу Альпийских гор. Такое решение прекрасно подойдет для тех, кто просто не представляет себе участка без сада, при этом не является большим поклонником цветущих растений.
Если душа не лежит к экзотическим экспериментам, значит усилия стоит вложить в создание своего маленького ботанического сада. Посадка и уход за цветами требуют немало времени и специальных знаний, но все окупается с лихвой, когда из крошечных семечек получаются яркие и незаурядные цветовые комбинации. Опытные ландшафтные дизайнеры советуют заранее продумывать схемы посадки цветов на клумбе и рассаживать растения, в зависимости от их геометрических форм и цветовых сочетаний.
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