Дизайн маленького сада

Если душа не лежит к экзотическим экспериментам, значит усилия стоит вложить в создание своего маленького ботанического сада. Посадка и уход за цветами требуют немало времени и специальных знаний, но все окупается с лихвой, когда из крошечных семечек получаются яркие и незаурядные цветовые комбинации. Опытные ландшафтные дизайнеры советуют заранее продумывать схемы посадки цветов на клумбе и рассаживать растения, в зависимости от их геометрических форм и цветовых сочетаний.

Продолжить ознакомление с темой креативных идеи оформления сада вы сможете в этой статье.