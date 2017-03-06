11 идей декора одной стены, способных полностью изменить ваш дом!

Галерея фотографий, сделанных прошлым летом или шкаф, декорированный под старину у стены – это большое искусство в оформлении интерьера дома. Наряду с этим применяется свет от настольной лампы, способный усугубить простору и скромность данной обстановки. Классические варианты, доступные для нас в качестве самого простого способа отделки стен уже исчерпали себя, и стали не интересными, не так ли?
Но как насчет стены, которую можно отделать уникальным способом, позволяющим наполнить вашу комнату индивидуальностью? Стена в доме может стать чем-то особенным, нежели просто стена. Но многим кажется, что создать что-то оригинальное в своем доме довольно сложно. Хотя в этом случае не хватает всего-навсего парочки блестящих идей.
Мы покажем вам сегодня 11 стен, которые могут легко изменить всю обстановку в вашем доме. С помощью уникальных дизайнерских идей можно достичь большого и интересного эффекта. После того как вы увидите это, точно сделаете такую большую стену в вашем собственном доме. Так проверьте, так ли это, и обязательно посмотрите на эти уникальные примеры!
Наш первый пример расположен во входной зоне, которая является, как известно, визитной карточкой вашего дома. Так где еще вы могли видеть что-то подобное? В этом примере мы будем свидетелями того, как дерево используется не как обычный настил, а как элемент интерьера, демонстрирующий свои практические преимущества. Такой способ является наиболее подходящим в качестве декоративного элемента в оформлении стены. Коридор, задекорированный в минималистском стиле, эффектно заполняет оригинально оформленное дерево – необычно и выразительно!
Самое удивительное, что ничего сложного в монтаже такой конструкции нет, эти деревянные элементы декора крепятся к стене быстро, легко, и при необходимости могут быть так же легко демонтированы. В современном варианте оформления интерьера деревянными панелями такой способ привносит в интерьер оттенок стиля кантри.
Эта спальня имеет удивительно гармоничную цветовую палитру. Приятный песчаный оттенок, теплый свет и красивый паркет. Но все же, особенной эту спальню делает натуральный камень, которым выложена стена у окна. Она напоминает нам о средиземноморском празднике, и приглашает нас в зону, где можно бесконечно долго мечтать. Шикарно оформлено окно, обрамленное красиво уложенным камнем.
И самое интересное: в то время как камень, использованный в этом интерьере, является подлинным, натуральным, это не значит, что вы не можете применить для оформления своего интерьера современные обои с рисунком в виде камня. Это гораздо дешевле, чем реальный камень.
Цветные стены привносят больше динамизма, и наполняют жизнь в нашем доме яркими красками. В то время как современный стиль в оформлении интерьеров особенно привлекателен в холодных цветовых сочетаниях, иногда это может выглядеть, как безвкусный контраст.
Смелые цвета нужно использовать в минимальных количествах, так считают некоторые дизайнеры интерьеров. Но в этом примере мы видим, как смелое решение действительно может изменить в комнате всю обстановку в лучшую сторону. Очень эффектно использовано непрямое освещение, оно создает интересную и завораживающую игру теней.
Все чаще и чаще можно встретить в гостиной 3D-панели. Они являются одной из абсолютных современных жизненных тенденций. Изготавливаются они из экологически чистых сырьевых материалов, таких как бамбук или тростниковые панели, которые с особым энтузиазмом используются в экологическом строительстве. Кроме того, они легкие и выглядят красиво.
В дополнение к современным формам, используемым довольно широко для отделки больших пространств, их можно применять для оформления отдельных фрагментов стен. Благодаря умному освещению, примерно такому же, как в этом примере, они особенно хорошо выходят на первый план. Другими словами, это еще один сенсационный пример того, как одна стена может изменить настроение всей комнаты - в лучшую сторону, конечно!
Теперь мы посетим самую любимую комнату в доме – кухню. Здесь бьется социальное сердце нашего дома, которое поддерживает всем жизнь. За созданием современных удобств мы часто забываем о красивом и интересном декорировании этой чудесной комнаты, в которой абсолютным хитом становятся нейтральные тона. Но тот, кто хочет вдохнуть в обстановку еще больше жизни, внедряет в интерьер яркие цвета, и использует вневременной декор, который может выглядеть не только красиво, но и вкусно, примерно, как в этом варианте дизайна кухни.
Вкусная панорама улучшает настроение и улучшает аппетит!
Промышленный стиль известен как сырой, незавершенный и одновременно с этим обаятельный. Это позволяет использовать его внутри нашего дома. Как вам стена, отделанная кирпичом? Во многих домах используют этот материал, так как кирпич имеет свойство наполнять дом теплотой, и выполнять при этом роль интересного сырья для декорирования интерьера.
Использование микро цемента в отделке современного интерьера с каждым днем становится все более популярным. Он великолепно выглядит в сочетании с хорошо поставленным светом. Но и в упомянутом выше промышленном или даже минималистском стиле, серый цемент наполняет интерьер большей новизной, и многие называют такой вариант отделки современной классикой. Его гладкие, однородные поверхности в каждом конкретном случае имеют оригинальный и неповторимый вид.
Очень высокая механическая стойкость, а также возможность индивидуальной адаптации в любой комнате делает этот материал отличным сырьем для декора помещений. Не удивительно, что микро цемент используется сегодня все чаще.
Восхитительный дизайн спальни выполнен в светлых, спокойных тонах. Цветовые сочетания серых и бирюзовых оттенков является прекрасным дополнением для любого интерьера, в котором создается элегантная атмосфера, подчеркиваемая цветом и формами. Эти элементы образуют не только цветовой контраст, но дают также и пространственный эффект, который не позволяет отвести глаза от этого рисунка.
Подтверждение тому – этот пример. Индивидуальное расположение, личная цветовая схема – такой вариант оформления стены будет достойным украшением любой стены, и станет в доме абсолютным событием!
Это должны увидеть все! Вы когда-нибудь задумывались об идее создать сад в вашем собственном доме? Так называемые комнатные сады выглядят шикарно, и абсолютно положительно сказываются на нашей жизни. Часто в интерьере применяются вертикальные конструкции. Такие зеленые оазисы также могут быть использованы в качестве декора стен.
Сад как стена? Это даже звучит красиво, не говоря уже о визуальном эффекте, который производит на всех такой оригинальный способ отделки одной из стен. В каждом конкретном случае такой способ изменения дома является индивидуальным, выглядит одновременно экстравагантно и креативно.
Кстати, зеленые растения, растут они в контейнере или в виде вертикальной стены, не только красивы, но и делают воздух в помещении более чистым и свежим.
Эта стена не просто мечта для любителей потертого шика, это практически произведение искусства. Иллюзия старых рамок с большим количеством ностальгических фрагментов, навевает самые теплые и нежные воспоминания.
В качестве элемента дизайна такое оформление стены выглядит свежим и вневременным, несмотря на ностальгическое настроение. Редкое сочетание, новый способ использования творчества в дизайне стен может наделить комнату совершенно особым характером.
Детской комнате нужно уделить более тщательное внимание. В конце концов, эта комната должна меняться и обновляться через определенные промежутки времени вместе с растущим ребенком, не так ли? Хороший повод пересмотреть оформление стен детской снова. И одним из самых интересных способов не только красиво, но и с пользой оформить эту комнату является нанесение на одну из стен карты мира.
Этот классический вариант декорирования, но если он используется в большом формате – это впечатляет!
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- Дом мечты с точки зрения роскоши;