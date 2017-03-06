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11 идей декора одной стены, способных полностью изменить ваш дом!

Shunny_Star Shunny_Star
Casa Parque, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Кухня в стиле модерн
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Галерея фотографий, сделанных прошлым летом или шкаф, декорированный под старину у стены – это большое искусство в оформлении интерьера дома. Наряду с этим применяется свет от настольной лампы, способный усугубить простору и скромность данной обстановки. Классические варианты, доступные для нас в качестве самого простого способа отделки стен уже исчерпали себя, и стали не интересными, не так ли?

Но как насчет стены, которую можно отделать уникальным способом, позволяющим наполнить вашу комнату индивидуальностью? Стена в доме может стать чем-то особенным, нежели просто стена. Но многим кажется, что создать что-то оригинальное в своем доме довольно сложно. Хотя в этом случае не хватает всего-навсего парочки блестящих идей.

Мы покажем вам сегодня 11 стен, которые могут легко изменить всю обстановку в вашем доме. С помощью уникальных дизайнерских идей можно достичь большого и интересного эффекта. После того как вы увидите это, точно сделаете такую большую стену в вашем собственном доме. Так проверьте, так ли это, и обязательно посмотрите на эти уникальные примеры!

1. Деревянные панели в современном стиле кантри

Apartamento, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta Гостиная в классическом стиле
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

Наш первый пример расположен во входной зоне, которая является, как известно, визитной карточкой вашего дома. Так где еще вы могли видеть что-то подобное? В этом примере мы будем свидетелями того, как дерево используется не как обычный настил, а как элемент интерьера, демонстрирующий свои практические преимущества. Такой способ является наиболее подходящим в качестве декоративного элемента в оформлении стены. Коридор, задекорированный в минималистском стиле, эффектно заполняет оригинально оформленное дерево – необычно и выразительно!

Самое удивительное, что ничего сложного в монтаже такой конструкции нет, эти деревянные элементы декора крепятся к стене быстро, легко, и при необходимости могут быть так же легко демонтированы. В современном варианте оформления интерьера деревянными панелями такой способ привносит в интерьер оттенок стиля кантри.

2. Натуральный камень создает спальню мечты!

TotalStone, panel texturizado similar a la piedra, FORMICA Venezuela FORMICA Venezuela Спальня в стиле модерн Белый
FORMICA Venezuela

FORMICA Venezuela
FORMICA Venezuela
FORMICA Venezuela

Эта спальня имеет удивительно гармоничную цветовую палитру. Приятный песчаный оттенок, теплый свет и красивый паркет. Но все же, особенной эту спальню делает натуральный камень, которым выложена стена у окна. Она напоминает нам о средиземноморском празднике, и приглашает нас в зону, где можно бесконечно долго мечтать. Шикарно оформлено окно, обрамленное красиво уложенным камнем.

И самое интересное: в то время как камень, использованный в этом интерьере, является подлинным, натуральным, это не значит, что вы не можете применить для оформления своего интерьера современные обои с рисунком в виде камня. Это гораздо дешевле, чем реальный камень.

3. Цвет и свет приносит желаемый эффект

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials Стены и полНастенный декор Натуральное волокно Белый
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

Цветные стены привносят больше динамизма, и наполняют жизнь в нашем доме яркими красками. В то время как современный стиль в оформлении интерьеров особенно привлекателен в холодных цветовых сочетаниях, иногда это может выглядеть, как безвкусный контраст.

Смелые цвета нужно использовать в минимальных количествах, так считают некоторые дизайнеры интерьеров. Но в этом примере мы видим, как смелое решение действительно может изменить в комнате всю обстановку в лучшую сторону. Очень эффектно использовано непрямое освещение, оно создает интересную и завораживающую игру теней.

4. 3D стеновые панели: современные и простые

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials Стены и полНастенный декор Натуральное волокно Белый
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

Все чаще и чаще можно встретить в гостиной 3D-панели. Они являются одной из абсолютных современных жизненных тенденций. Изготавливаются они из экологически чистых сырьевых материалов, таких как бамбук или тростниковые панели, которые с особым энтузиазмом используются в экологическом строительстве. Кроме того, они легкие и выглядят красиво. 

В дополнение к современным формам, используемым довольно широко для отделки больших пространств, их можно применять для оформления отдельных фрагментов стен. Благодаря умному освещению, примерно такому же, как в этом примере, они особенно хорошо выходят на первый план. Другими словами, это еще один сенсационный пример того, как одна стена может изменить настроение всей комнаты - в лучшую сторону, конечно!

5. Кухня, встречающая нас вкусной панорамой

Casa Parque, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Кухня в стиле модерн
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Теперь мы посетим самую любимую комнату в доме – кухню. Здесь бьется социальное сердце нашего дома, которое поддерживает всем жизнь. За созданием современных удобств мы часто забываем о красивом и интересном декорировании этой чудесной комнаты, в которой абсолютным хитом становятся нейтральные тона. Но тот, кто хочет вдохнуть в обстановку еще больше жизни, внедряет в интерьер яркие цвета, и использует вневременной декор, который может выглядеть не только красиво, но и вкусно, примерно, как в этом варианте дизайна кухни. 

Вкусная панорама улучшает настроение и улучшает аппетит!

6. Открытая кирпичная стена для любителей промышленного дизайна

Mieszkanie studenckie, PB/STUDIO PB/STUDIO Спальня в стиле лофт
PB/STUDIO

PB/STUDIO
PB/STUDIO
PB/STUDIO

Промышленный стиль известен как сырой, незавершенный и одновременно с этим обаятельный. Это позволяет использовать его внутри нашего дома. Как вам стена, отделанная кирпичом? Во многих домах используют этот материал, так как кирпич имеет свойство наполнять дом теплотой, и выполнять при этом роль интересного сырья для декорирования интерьера.

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7. Уникальный декор стен

Roof apartment, Виталий Юров Виталий Юров Спальня в стиле лофт
Виталий Юров

Roof apartment

Виталий Юров
Виталий Юров
Виталий Юров

Использование микро цемента в отделке современного интерьера с каждым днем становится все более популярным. Он великолепно выглядит в сочетании с хорошо поставленным светом. Но и в упомянутом выше промышленном или даже минималистском стиле, серый цемент наполняет интерьер большей новизной, и многие называют такой вариант отделки современной классикой. Его гладкие, однородные поверхности в каждом конкретном случае имеют оригинальный и неповторимый вид. 

Очень высокая механическая стойкость, а также возможность индивидуальной адаптации в любой комнате делает этот материал отличным сырьем для декора помещений. Не удивительно, что микро цемент используется сегодня все чаще.

8. Популярность спокойных тонов

63m2, ADV Design ADV Design Спальня в стиле минимализм
ADV Design

ADV Design
ADV Design
ADV Design

Восхитительный дизайн спальни выполнен в светлых, спокойных тонах. Цветовые сочетания серых и бирюзовых оттенков является прекрасным дополнением для любого интерьера, в котором создается элегантная атмосфера, подчеркиваемая цветом и формами. Эти элементы образуют не только цветовой контраст, но дают также и пространственный эффект, который не позволяет отвести глаза от этого рисунка. 

Подтверждение тому – этот пример. Индивидуальное расположение, личная цветовая схема – такой вариант оформления стены будет достойным украшением любой стены, и станет в доме абсолютным событием!

9. Стена в виде вертикального сада

Wandgestaltung Green, Freund GmbH Freund GmbH Озеленение
Freund GmbH

Freund GmbH
Freund GmbH
Freund GmbH

Это должны увидеть все! Вы когда-нибудь задумывались об идее создать сад в вашем собственном доме? Так называемые комнатные сады выглядят шикарно, и абсолютно положительно сказываются на нашей жизни. Часто в интерьере применяются вертикальные конструкции. Такие зеленые оазисы также могут быть использованы в качестве декора стен.

Сад как стена? Это даже звучит красиво, не говоря уже о визуальном эффекте, который производит на всех такой оригинальный способ отделки одной из стен. В каждом конкретном случае такой способ изменения дома является индивидуальным, выглядит одновременно экстравагантно и креативно.

Кстати, зеленые растения, растут они в контейнере или в виде вертикальной стены, не только красивы, но и делают воздух в помещении более чистым и свежим.

10. Ностальгическая атмосфера

WALL PAPER PASTORELLI, Pastorelli Pastorelli Стены и полОбои
Pastorelli

Pastorelli
Pastorelli
Pastorelli

Эта стена не просто мечта для любителей потертого шика, это практически произведение искусства. Иллюзия старых рамок с большим количеством ностальгических фрагментов, навевает самые теплые и нежные воспоминания.

В качестве элемента дизайна такое оформление стены выглядит свежим и вневременным, несмотря на ностальгическое настроение. Редкое сочетание, новый способ использования творчества в дизайне стен может наделить комнату совершенно особым характером.

11. Не только классика: в детской – карта мира

wallpaper, U2 U2 Стены и полОбои
U2

U2
U2
U2

Детской комнате нужно уделить более тщательное внимание. В конце концов, эта комната должна меняться и обновляться через определенные промежутки времени вместе с растущим ребенком, не так ли? Хороший повод пересмотреть оформление стен детской снова. И одним из самых интересных способов не только красиво, но и с пользой оформить эту комнату является нанесение на одну из стен карты мира. 

Этот классический вариант декорирования, но если он используется в большом формате – это впечатляет!

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Понравились ли вам наши идеи декорирования стен? Расскажите о своих впечатлениях в комментариях к этой книге Идей!

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