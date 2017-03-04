29 шикарных идей для маленьких кухонь

У многих из нас размер дома не позволяет установить много мебели на кухне или выделить для нее много места, но так хочется сделать это помещение очень комфортным и красивым на зависть друзьям и знакомым. Выполнить эту задачу довольно просто, главное – вооружиться наиболее интересными идеями, и реализовать их в соответствии с вашими желаниями и возможностями.

Дизайнеры знают, как сделать так, чтобы недостатки вашей кухни в виде ее небольших размеров превратились в преимущества этого помещения. Поэтому они предоставляют нам возможность ознакомиться с наиболее интересными способами оборудования кухонь в соответствии с современными модными направлениями. Это современные, функциональные мини-кухни, разработанные для домов с небольшой площадью. Они могут быть изготовлены в красном, белом, синем и любом другом цвете в зависимости от ваших предпочтений. Материалы для их изготовления также могут быть самыми различными – дерево, акрил, МДФ с гранитными, мраморными и другими столешницами в зависимости от вашего вкуса и бюджета.

Познакомьтесь с представленными здесь вариантами оформления небольшой кухни. Они вас обязательно вдохновят, ведь мы предлагаем вам увидеть самые лучшие проекты!