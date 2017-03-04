29 шикарных идей для маленьких кухонь

У многих из нас размер дома не позволяет установить много мебели на кухне или выделить для нее много места, но так хочется сделать это помещение очень комфортным и красивым на зависть друзьям и знакомым. Выполнить эту задачу довольно просто, главное – вооружиться наиболее интересными идеями, и реализовать их в соответствии с вашими желаниями и возможностями.
Дизайнеры знают, как сделать так, чтобы недостатки вашей кухни в виде ее небольших размеров превратились в преимущества этого помещения. Поэтому они предоставляют нам возможность ознакомиться с наиболее интересными способами оборудования кухонь в соответствии с современными модными направлениями. Это современные, функциональные мини-кухни, разработанные для домов с небольшой площадью. Они могут быть изготовлены в красном, белом, синем и любом другом цвете в зависимости от ваших предпочтений. Материалы для их изготовления также могут быть самыми различными – дерево, акрил, МДФ с гранитными, мраморными и другими столешницами в зависимости от вашего вкуса и бюджета.
Познакомьтесь с представленными здесь вариантами оформления небольшой кухни. Они вас обязательно вдохновят, ведь мы предлагаем вам увидеть самые лучшие проекты!
Уникальный вариант установки кухонной мебели. Стенка выглядит идеально. Удачно подобрано цветовое сочетание. Красный цвет наполняет это небольшое помещение энергией, белый – уравновешивает и делает обстановку светлой и чистой.
Шикарный вариант оформления небольшой кухни. Мраморная массивная столешница восхищает своим неповторимым блеском. Мозаика на рабочей стене эффектно дополняет оформленный в черный цвет фасад кухни. Металлические элементы в отделке кухонной мебели подчеркивают строгость и сдержанность выбранного стиля в оформлении этого помещения.
Синий цвет в оформлении небольшой кухни – интересное и современное решение. Блестящая поверхность синего фасада гармонично дополняется такой же приятной блестящей плиткой серого цвета, которой отделана рабочая стенка.
Эффектно смотрится такая открытая кухня – яркий солнечный цвет, идеально продуманная планировка делают это помещение очень оптимистичным и интересным.
Минимализм в небольшой кухне – это одно из наиболее правильных и приемлемых решений – в таком варианте исполнения серая кухня выглядит очень элегантно. Это цветовое сочетание и минимальное количество предметов интерьера, кухонной техники не делает кухню менее функциональной, при этом она имеет вид просторного и комфортного помещения.
Ничего страшного нет в том, что темная мебель использована в кухне, имеющей небольшие размеры. Она удобная и комфортная, а ее темный цвет разбавлен стеклами и зеркалами.
Уютно выглядит небольшая кухня, некоторые элементы которой выделяются на общем фоне своей яркостью и теплотой.
В квартире-студии, в которой кухня отгораживается от гостиной только барной стойкой, можно создать очень уютную и оригинальную атмосферу. Этому способствуют яркие, броские и необычные цветовые сочетания – серый, синий, оранжевый, горчичный и зеленый цвет – креативно, интересно и оригинально.
Спокойная уютная и функциональная кухня с интегрированной обеденной зоной – современное решение для небольшого пространства. Здесь удобно готовить, приятно кушать и комфортно проводить время за чашечкой чая.
В этом варианте оформления маленькой кухни скомбинированы современные и классические традиции декорирования помещения. Как видите, это выглядит довольно привлекательно. Открытая полка вместо навесных шкафчиков делает все пространство легким и приятным.
Совсем крошечная кухонная зона выглядит очень уютной и домашней благодаря использованию дерева в ее интерьере. Элегантная обстановка этой части дома дополнена различными предметами декора и милыми аксессуарами.
В кухне, имеющей вытянутую и узкую форму можно создать все удобства для комфортного приготовления пищи. Этот вариант оформления позволяет также создать достаточно много места для хранения посуды, кухонной техники и инструментов.
Маленькая уютная кухня, в которой все спланировано и настолько продуманно, что хватило также места и на обеденный уголок. Яркий акцент на стульях и в тон к ним подобранным полотенцам наполняет кухоньку особой теплотой и оптимистичным настроением.
Шикарная кухня, выполненная в скандинавском стиле. Расслабляющая обстановка создана при помощи соответствующего цветового сочетания. Стильной и красивой делает ее дерево с красивым рисунком и приятным натуральным цветом.
Сочетание белого и черного цвета в отделке интерьеров никогда не утратит свою актуальность. Такая комбинация всегда выглядит стильно, интересно и привлекательно. Плитка, выполненная в таком же сочетании цветов, эффектно дополняет эту интересную обстановку и привлекает к себе внимание в первую очередь.
Популярное решение – использование небольшой площади для оборудования кухни по максимуму. П-образный вариант создания рабочей зоны выгляди не только интересно и стильно, но и позволяет максимально наполнить комнату функциональностью, сделать ее практичной и стильной.
Красиво выглядит кухня, в которой оборудована барная зона. Она не только позволяет приятно проводить время за дегустацией вкусных блюд, но и помогает оригинально разделить существующее пространство.
Здесь вы можете видеть также не менее интересную планировку кухонного помещения. От обеденной зоны кухню отделяет остров со встроенной в него плитой, на которой очень удобно готовить еду. Приятная пастельная гамма цветов в отделке интерьера создает в этой кухне очень теплую обстановку.
Сочетание серого и зеленого цвета в отделке кухни также выглядит очень эффектно. Интегрированная в мебель техника наполняет крошечную кухню максимальной практичностью и удобством.
Наполнить кухню глубиной, сделать ее теплее может правильно смонтированное освещение. К тому же оно позволяет освещать зоны, в которые практически не попадает естественный свет и общее освещение.
Простая и практичная кухня – все, что нужно для того, чтобы приготовить вкусный и сытный обед.
Очень интересный пример компактной кухни со смелым цветовым решением – красный цвет насыщает обстановку, дела ее еще более яркой и экспрессивной.
Интересный 3-D эффект производит плитка, уложенная на полу и на рабочей стене. Оригинальная полка для хранения посуды – довольно практичное решение, которое является также и интересным декоративным приемом.
Красивое оформление придумано для этой барной стойки – натуральный камень, который обогащает обстановку кухни и облагораживает ее в комбинации с деревянной отделкой потолка.
Еще один пример удачного внедрения в интерьер камня. Здесь он использован в качестве главного элемента интерьера и составляет основу кухонной мебели. Благодаря светлому цвету, камень не выглядит грубо, и создает здесь очень приятную остановку.
Чередование темных и светлых поверхностей также не менее интересно в отделке кухонных фасадов.
Веселая и освежающая тема – яркая плитка на рабочей стене, которая притягивает внимание и создает оптимистичное настроение.
Это вариант современной, элегантной кухни, отделанной деревом, Она выглядит очень элегантно в сочетании с белым глянцевым МДФ фасадом.