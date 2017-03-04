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29 шикарных идей для маленьких кухонь

Shunny_Star Shunny_Star
homify Кухня в рустикальном стиле
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У многих из нас размер дома не позволяет установить много мебели на кухне или выделить для нее много места, но так хочется сделать это помещение очень комфортным и красивым на зависть друзьям и знакомым. Выполнить эту задачу довольно просто, главное – вооружиться наиболее интересными идеями, и реализовать их в соответствии с вашими желаниями и возможностями.

Дизайнеры знают, как сделать так, чтобы недостатки вашей кухни в виде ее небольших размеров превратились в преимущества этого помещения. Поэтому они предоставляют нам возможность ознакомиться с наиболее интересными способами оборудования кухонь в соответствии с современными модными направлениями. Это современные, функциональные мини-кухни, разработанные для домов с небольшой площадью. Они могут быть изготовлены в красном, белом, синем и любом другом цвете в зависимости от ваших предпочтений. Материалы для их изготовления также могут быть самыми различными – дерево, акрил, МДФ с гранитными, мраморными и другими столешницами в зависимости от вашего вкуса и бюджета.

Познакомьтесь с представленными здесь вариантами оформления небольшой кухни. Они вас обязательно вдохновят, ведь мы предлагаем вам увидеть самые лучшие проекты!

1. Полтора метра длиной: все подходит идеально!

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Уникальный вариант установки кухонной мебели. Стенка выглядит идеально. Удачно подобрано цветовое сочетание. Красный цвет наполняет это небольшое помещение энергией, белый – уравновешивает и делает обстановку светлой и чистой.

2. Четкие линии и мозаика

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Кухня в стиле модерн
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Шикарный вариант оформления небольшой кухни. Мраморная массивная столешница восхищает своим неповторимым блеском. Мозаика на рабочей стене эффектно дополняет оформленный в черный цвет фасад кухни. Металлические элементы в отделке кухонной мебели подчеркивают строгость и сдержанность выбранного стиля в оформлении этого помещения.

3. Компактная синяя кухня

Apartamento compacto , Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design Кухня в стиле модерн Стекло Синий
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design

Синий цвет в оформлении небольшой кухни – интересное и современное решение. Блестящая поверхность синего фасада гармонично дополняется такой же приятной блестящей плиткой серого цвета, которой отделана рабочая стенка.

4. Яркие цветовые схемы в квартире-студии

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Кухня в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Эффектно смотрится такая открытая кухня – яркий солнечный цвет, идеально продуманная планировка делают это помещение очень оптимистичным и интересным.

5. Минимализм

Cobertura Moema, Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design Кухня в стиле модерн Кварц Бежевый
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design

Минимализм в небольшой кухне – это одно из наиболее правильных и приемлемых решений – в таком варианте исполнения серая кухня выглядит очень элегантно. Это цветовое сочетание и минимальное количество предметов интерьера, кухонной техники не делает кухню менее функциональной, при этом она имеет вид просторного и комфортного помещения.

6. Еще одна темная кухня

Cobertura Moema, Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design Балкон и терраса в стиле модерн МДФ Черный
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design

Ничего страшного нет в том, что темная мебель использована в кухне, имеющей небольшие размеры. Она удобная и комфортная, а ее темный цвет разбавлен стеклами и зеркалами.

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7. Яркий цвет в интерьере

Cozinha, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta Кухня в классическом стиле
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

Уютно выглядит небольшая кухня, некоторые элементы которой выделяются на общем фоне своей яркостью и теплотой.

8. Интересное цветовое сочетание

Cozinha, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta Кухня в классическом стиле
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

В квартире-студии, в которой кухня отгораживается от гостиной только барной стойкой, можно создать очень уютную и оригинальную атмосферу. Этому способствуют яркие, броские и необычные цветовые сочетания – серый, синий, оранжевый, горчичный и зеленый цвет – креативно, интересно и оригинально.

9. Интегрированная обеденная зона

Cozinha, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta Кухня в классическом стиле
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

Спокойная уютная и функциональная кухня с интегрированной обеденной зоной – современное решение для небольшого пространства. Здесь удобно готовить, приятно кушать и комфортно проводить время за чашечкой чая.

10. Сочетание традиционного с современным

homify Кухня в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

В этом варианте оформления маленькой кухни скомбинированы современные и классические традиции декорирования помещения. Как видите, это выглядит довольно привлекательно. Открытая полка вместо навесных шкафчиков делает все пространство легким и приятным.

11. Элегантное дерево

homify Кухня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Совсем крошечная кухонная зона выглядит очень уютной и домашней благодаря использованию дерева в ее интерьере. Элегантная обстановка этой части дома дополнена различными предметами декора и милыми аксессуарами.

12. Вытянутая форма помещения

casa dei colori, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli Кухни в эклектичном стиле
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

В кухне, имеющей вытянутую и узкую форму можно создать все удобства для комфортного приготовления пищи. Этот вариант оформления позволяет также создать достаточно много места для хранения посуды, кухонной техники и инструментов.

13. Обеденный уголок

Home Staging vivienda Pirineo, Noelia Villalba Interiorista Noelia Villalba Interiorista Кухня в стиле кантри
Noelia Villalba Interiorista

Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista

Маленькая уютная кухня, в которой все спланировано и настолько продуманно, что хватило также места и на обеденный уголок. Яркий акцент на стульях и в тон к ним подобранным полотенцам наполняет кухоньку особой теплотой и оптимистичным настроением.

15. Белый цвет, дерево и стекло – скандинавское сочетание!

Piso en Sarrià, dom arquitectura dom arquitectura Кухня в стиле минимализм
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

Шикарная кухня, выполненная в скандинавском стиле. Расслабляющая обстановка создана при помощи соответствующего цветового сочетания. Стильной и красивой делает ее дерево с красивым рисунком и приятным натуральным цветом.

16. Белый и черный

Reforma integral en calle Rosselló de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia Кухня в средиземноморском стиле ДПК Белый
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

Сочетание белого и черного цвета в отделке интерьеров никогда не утратит свою актуальность. Такая комбинация всегда выглядит стильно, интересно и привлекательно. Плитка, выполненная в таком же сочетании цветов, эффектно дополняет эту интересную обстановку и привлекает к себе внимание в первую очередь.

17. П-образная кухня

Apartamento DT, Amanda Carvalho - arquitetura e interiores Amanda Carvalho - arquitetura e interiores Кухня в стиле модерн
Amanda Carvalho – arquitetura e interiores

Amanda Carvalho - arquitetura e interiores
Amanda Carvalho – arquitetura e interiores
Amanda Carvalho - arquitetura e interiores

Популярное решение – использование небольшой площади для оборудования кухни по максимуму. П-образный вариант создания рабочей зоны выгляди не только интересно и стильно, но и позволяет максимально наполнить комнату функциональностью, сделать ее практичной и стильной.

18. Бар с функцией разделения пространства

VÃO DESIGN, MAJÓ Arquitetura de Interiores MAJÓ Arquitetura de Interiores Кухня в стиле модерн
MAJÓ Arquitetura de Interiores

MAJÓ Arquitetura de Interiores
MAJÓ Arquitetura de Interiores
MAJÓ Arquitetura de Interiores

Красиво выглядит кухня, в которой оборудована барная зона. Она не только позволяет приятно проводить время за дегустацией вкусных блюд, но и помогает оригинально разделить существующее пространство.

19. Небольшой остров, являющийся домом для маленькой плиты

UMA CASA COM PERSONALIDADE !!!, Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES Кухня в средиземноморском стиле
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES

Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES

Здесь вы можете видеть также не менее интересную планировку кухонного помещения. От обеденной зоны кухню отделяет остров со встроенной в него плитой, на которой очень удобно готовить еду. Приятная пастельная гамма цветов в отделке интерьера создает в этой кухне очень теплую обстановку.

20. Серый и зеленый

Equilibrio de cores , Bethina Wulff Bethina Wulff Кухня в стиле модерн
Bethina Wulff

Bethina Wulff
Bethina Wulff
Bethina Wulff

Сочетание серого и зеленого цвета в отделке кухни также выглядит очень эффектно. Интегрированная в мебель техника наполняет крошечную кухню максимальной практичностью и удобством.

21. Роль света

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd Кухня в стиле модерн Синий
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

Наполнить кухню глубиной, сделать ее теплее может правильно смонтированное освещение. К тому же оно позволяет освещать зоны, в которые практически не попадает естественный свет и общее освещение.

22. Простота и практичность

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Простая и практичная кухня – все, что нужно для того, чтобы приготовить вкусный и сытный обед.

23. Яркий красный цвет

Dentro e Fora, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura Кухня в стиле модерн
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

Очень интересный пример компактной кухни со смелым цветовым решением – красный цвет насыщает обстановку, дела ее еще более яркой и экспрессивной.

24. Открытое пространство для хранения

Depa // Studio , DOSA STUDIO DOSA STUDIO Кухня в стиле модерн Дерево Белый
DOSA STUDIO

DOSA STUDIO
DOSA STUDIO
DOSA STUDIO

Интересный 3-D эффект производит плитка, уложенная на полу и на рабочей стене. Оригинальная полка для хранения посуды – довольно практичное решение, которое является также и интересным декоративным приемом.

25. Бар, отделанный камнем

Reforma de apartamento en el Barrio Estadio, ALSE Taller de Arquitectura y Diseño ALSE Taller de Arquitectura y Diseño Кухня в стиле модерн
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño

ALSE Taller de Arquitectura y Diseño
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño

Красивое оформление придумано для этой барной стойки – натуральный камень, который обогащает обстановку кухни и облагораживает ее в комбинации с деревянной отделкой потолка.

26. Камень в интерьере

Increíbles Propuestas de Cocinas, Nomada Design Studio Nomada Design Studio Кухня в средиземноморском стиле
Nomada Design Studio

Nomada Design Studio
Nomada Design Studio
Nomada Design Studio

Еще один пример удачного внедрения в интерьер камня. Здесь он использован в качестве главного элемента интерьера и составляет основу кухонной мебели. Благодаря светлому цвету, камень не выглядит грубо, и создает здесь очень приятную остановку.

27. Снова темные поверхности

Casa Pedrregal , Visual Concept / Arquitectura y diseño Visual Concept / Arquitectura y diseño Кухня в стиле модерн
Visual Concept / Arquitectura y diseño

Visual Concept / Arquitectura y diseño
Visual Concept / Arquitectura y diseño
Visual Concept / Arquitectura y diseño

Чередование темных и светлых поверхностей также не менее интересно в отделке кухонных фасадов.

28. Красочная плитка

homify Кухня в колониальном стиле Плитка Многоцветный
homify

homify
homify
homify

Веселая и освежающая тема – яркая плитка на рабочей стене, которая притягивает внимание и создает оптимистичное настроение.

29. Современная и элегантная кухня

Rationalism in Japanese​, Yurii Hrytsenko Yurii Hrytsenko Кухня в азиатском стиле
Yurii Hrytsenko

Rationalism in Japanese​

Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko
Yurii Hrytsenko

Это вариант современной, элегантной кухни, отделанной деревом, Она выглядит очень элегантно в сочетании с белым глянцевым МДФ фасадом.

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