Дизайн маленькой кухни

Кухня – это сердце вашего дома, поэтому независимо от размера, ее интерьер должен вдохновлять на кулинарные подвиги, а атмосфера располагать к уютным посиделкам с друзьями и семьей. Многие мечтают о просторной кухне, в которой зона готовки будет расположена как можно дальше от зоны принятия пищи. Но в реальности большинство из нас проживают в типовых городских квартирах, в которых под пространство самой технически сложной и многофункциональной комнаты квартиры отведено не более полутора десятков квадратных метров.
Однако, как мы знаем из предыдущих статей, посвященных освоению малогабаритных пространств, небольшое количество квадратных метров – это вовсе не помеха для создания стильного и практичного интерьера. Какие аспекты необходимо учитывать при оформлении маленькой кухни? Давайте рассуждать вместе!
Разумеется, ни один цвет не способен увеличить пространство так хорошо, как это делает белый. Белые модульные шкафы, стол и светильники – прекрасный способ визуально расширить площадь кухни. Не забывайте, что даже если вы являетесь страстным поклонником классической мебели, витиеватость и громоздкость, присущая этому стилю, вряд ли приживется на маленькой кухне. Лучше смотрите в сторону модерна и хай-тек. Поверьте, что у современной инновационной мебели найдется немало преимуществ. С некоторыми из них вы можете ознакомиться в статье ’Прозрачные стулья или как здорово сидеть на воздухе’.
Вряд ли кто-то оспорит утверждение, что белый цвет незаменим в небольших помещениях. Черный цвет, напротив, значительно сужает пространство, и дизайнеры категорически не рекомендуют использовать его для оформления маленьких комнат. Однако бывают и исключения. Черные стены в сочетании с черной мебелью как бы
размывают границы помещения, и вам кажется, что комната намного больше, чем она есть на самом деле. Такой вариант оформления вполне подойдет любителям жить в интерьере с приглушенным освещением.
Встраиваемые духовые шкафы переживают пик популярности. Ведь с их помощью можно не только приготовить вкусный ужин для всей семьи, но и сэкономить драгоценные квадратные метры, которые в пространстве маленькой кухни – на все золота.
Дизайнеры из проектного бюро O.Diordi довольно серьезно занялись оптимизацией жилого пространства маленькой кухни и представили проект, в котором кухонный стол совмещает в себе функции плиты, мойки и небольшой барной стойки. Стильно и очень практично!
Большие люстры здесь категорически противопоказаны! Если есть такая возможность, сделайте натяжные потолки во встроенным точечным освещением, яркость которого вы сможете регулировать самостоятельно. В углах, куда практически не попадает естественное освещение, повесьте небольшие настольные лампы. В маленькой кухне обязательно должно быть несколько источников освещения, в идеале – светильники над обеденным столом, подсветка, встроенная в шкафы и несколько светодиодных лампочек, вмонтированных в потолок.