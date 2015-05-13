Дизайн маленькой кухни

Кухня – это сердце вашего дома, поэтому независимо от размера, ее интерьер должен вдохновлять на кулинарные подвиги, а атмосфера располагать к уютным посиделкам с друзьями и семьей. Многие мечтают о просторной кухне, в которой зона готовки будет расположена как можно дальше от зоны принятия пищи. Но в реальности большинство из нас проживают в типовых городских квартирах, в которых под пространство самой технически сложной и многофункциональной комнаты квартиры отведено не более полутора десятков квадратных метров.

Однако, как мы знаем из предыдущих статей, посвященных освоению малогабаритных пространств, небольшое количество квадратных метров – это вовсе не помеха для создания стильного и практичного интерьера. Какие аспекты необходимо учитывать при оформлении маленькой кухни? Давайте рассуждать вместе!