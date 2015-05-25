Английский стиль: традиционный дом для уикендов

Традиционный английский коттедж в викторианском стиле в авторском исполнении русского дизайнера. Уютный, теплый, домашний, с налетом аристократической ностальгии — таким получился этот загородный дом, который хозяева используют для уикендов и семейных праздников.
Дизайнер интерьера Меречко Людмила сделала все, чтобы воскресить классическую английскую атмосферу и создать дом, который хочется назвать родовым гнездом.
Изумительные сложные цветовые сочетания текстиля в гостиной делают ее неотличимой от оригиналов 18-ого века. Телевизор здесь находится в своеобразном трюмо, которое как будто пришло к нам сквозь столетия.
Классические придиванные столики на длинных ножках украшены массивными лампами с текстильными абажурами, а общий настрой комнаты можно определить как истинно аристократический.
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В этом загородном доме есть и традиционный для английских домов эркер, декорированный в полном соответствии с настоящим британским особняком. Здесь расположена полукруглая лавочка для сидения, а стены обиты деревом и украшены орнаментом.
Обратите внимание и на форму окон — они обязательно узкие и высокие, и чаще всего идут вместе именно по 3 окна на эркер. Такая полукруглая башенка особенно красиво смотрится в экстерьере здания.
В этой комнате также, как и в остальных этого проекта, оттенки текстиля подобраны очень тонко — сливочный на шторах сочетается с бледно-розовым и бледно-зеленым на лавочке.
Признак готики в интерьере — «острота» или «колючесть» определенных дизайнерских или архитектурных элементов. В данном случае мы видим мастерски созданную лестницу в одной из гостиных комнат дома, которая создает ощущение старинного английского особняка. Поддерживают эту атмосферу двери, паркетный пол и настенные деревянные панели, повторяющие по форме церковные витражи.
Немаловажная часть интерьера и кожаные диваны с подушками «в клеточку», и массивная деревянная мебель — все это традиционные элементы британского дома. Тяжеловесный металлический канделябр для ламп в форме свечей добавляет старинного антуража.
Такие элементы подойдут не только для загородного дома, но и для небольшой квартиры. Если вы ищите дизайн-проект в английском стиле для небольшого помещения, посмотрите другую нашу статью.
Кухонный гарнитур в этой комнате массивный, деревянный и по форме угловой. Он имеет красиво отделанную деревом вытяжку по типу старого дымохода. Еще один потрясающий декоративный элемент комнаты — витраж на маленьком окошке над одной из кухонных тумб, который выглядит, как работа настоящего средневекового мастера.
Парадная столовая группа рассчитана на 8 персон, сразу за ней — традиционный двустворчатый буфет для посуды.
Оттенок оранжевой охры делает хозяйскую комнату по-настоящему царской, насыщенной и даже аппетитной. Сразу вспоминаются времена колонизации, когда англичане только начали получать такие специи, как корица и карри из Азии и Индии.
Каждая деталь здесь просчитана до мелочей — только посмотрите на необычные металлические лампы на прикроватных тумбочках и потрясающий сундук! Небольшой балдахин играет чисто декоративную роль, а розовые подушки прекрасно дополняют интерьер в желтых оттенках.
Эта комната тоже выполнена в традиционном европейском стиле, но более буржуазном и французском. Гламурное настроение прослеживается во многих деталях, а особенно красиво выглядит здесь очаровательное текстильное изголовье с резной деревянной рамой и прикроватные лампы на тонких ножках. Что за чудесное и тонкое сочетание бледно-сливового и серого!
Часто кажется, что комната ребенка обязательно будет выбиваться из классического интерьера, но на самом деле это вовсе необязательно. Яркими оттенками, интересными вариациями цветочных орнаментов и общей, более рациональной, планировкой можно решить эту проблему.
Нежная ванильная цветовая палитра очень красиво подчеркивается черными элементами — мозаикой на полу, маленьким столиком и настенными светильниками. Обратите внимание на очень широкую классическую раковину, а также белую текстильную занавеску с узорами.
Такая ванная выглядит как часть будуара европейского поместья, а вовсе не как санузел. В оформлении была использована квадратная керамическая плитка, отделка которой не доходит до потолка. Еще в этой комнате интересно зеркало — оно составлено из нескольких частей и выглядит по-французски.