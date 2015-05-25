Английский стиль: традиционный дом для уикендов

Традиционный английский коттедж в викторианском стиле в авторском исполнении русского дизайнера. Уютный, теплый, домашний, с налетом аристократической ностальгии — таким получился этот загородный дом, который хозяева используют для уикендов и семейных праздников.

Дизайнер интерьера Меречко Людмила сделала все, чтобы воскресить классическую английскую атмосферу и создать дом, который хочется назвать родовым гнездом.