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С любовью к искусству: коттедж в Екатеринбурге

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Коттедж в п. Шувакиш, Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог" Архитектурно-дизайнерская студия 'Арт Диалог' Гостиная в классическом стиле
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Современный загородный дом, стены которого украшены потрясающей живописью — настоящий пример для подражания и просто вдохновляющие интерьеры!

Автор проекта — архитектурно-дизайнерская студия «Арт диалог».

Великолепная гостиная

Коттедж в п. Шувакиш, Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог" Архитектурно-дизайнерская студия 'Арт Диалог' Гостиная в классическом стиле
Архитектурно-дизайнерская студия <q>Арт Диалог</q>

Коттедж в п. Шувакиш

Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог"
Архитектурно-дизайнерская студия <q>Арт Диалог</q>
Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог"

Центром комнаты, его сердцем и душой является изразцовый камин, как из волшебной сказки, сделанный по мотивам старинных печей. Стоит он на самом видном месте и украшен темной рельефной плиткой с орнаментом и лепным панно над топкой. В похожем стиле выполнены и две низкие полки слева и справа от него, одна из которых предназначается для телевизора.

Необычной формы арочные окна и колонны в греческом стиле делают большую комнату с высокими потолками очень уютной и торжественной. С лестничного холла второго этажа, который декорирован коваными перилами, открывается вид на гостиную.

Барская кухня

Коттедж в п. Шувакиш, Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог" Архитектурно-дизайнерская студия 'Арт Диалог' Кухня в классическом стиле
Архитектурно-дизайнерская студия <q>Арт Диалог</q>

Коттедж в п. Шувакиш

Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог"
Архитектурно-дизайнерская студия <q>Арт Диалог</q>
Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог"

Кухонные фасады в этом проекте выглядят очень презентабельно и даже роскошно. Зона встроенной бытовой техники — духовки и плиты — оформлена в стиле старой печи с полноценным дымоходом.

Кухонный остров имеет разноуровневую столешницу — со стороны гарнитура она имеет меньшую высоту, удобную для занятий кулинарией, а барная стойка расположена выше. Также здесь присутствует традиционная столовая группа на 4-х человек.

Обратите внимание на то, как дизайнер развесил светильники — традиционная центровая люстра дополнена четырьмя изысканными лампами.

Традиционный кабинет

Коттедж в п. Шувакиш, Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог" Архитектурно-дизайнерская студия 'Арт Диалог' Рабочий кабинет в классическом стиле
Архитектурно-дизайнерская студия <q>Арт Диалог</q>

Коттедж в п. Шувакиш

Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог"
Архитектурно-дизайнерская студия <q>Арт Диалог</q>
Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог"

Кабинет в особняке также является полноценной библиотекой. Встроенные книжные шкафы со стеклянными створками — ее истинное украшение. Дополнительным цветовым акцентом к оттенку натурального дерева здесь выступил бледно-синий цвет, хорошо подходящий для серьезной интеллектуальной обстановки.

Подробнее о встроенных книжных шкафах, которые идеально подходят для традиционного интерьера можно почитать в другой нашей статье.

Лестничный холл

Коттедж в п. Шувакиш, Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог" Архитектурно-дизайнерская студия 'Арт Диалог' Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Архитектурно-дизайнерская студия <q>Арт Диалог</q>

Коттедж в п. Шувакиш

Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог"
Архитектурно-дизайнерская студия <q>Арт Диалог</q>
Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог"

На втором этаже мы можем видеть, как красиво украшен живописью, лепниной и ковкой парадный лестничный холл. В интерьере использованы исключительно теплые оттенки — кремовые, ванильные и коричневые, а белая люстра и цвет стен придают им особое «воздушное» очарование.

Винтовая лестница ведет на третий уровень здания, а арочный проход к ней украшен умиротворяющим пейзажем. Эта картина рисовалась вручную, в единственном экземпляре. Несколько канделябров, украшенных хрусталем, располагаются по лестничному холлу и напоминают об очаровании эпохи Ренессанса.

Больше парадных холлов и лестничных пролетов вы можете найти в нашей фото-галерее.

Хозяйская спальня

Коттедж в п. Шувакиш, Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог" Архитектурно-дизайнерская студия 'Арт Диалог' Спальня в классическом стиле
Архитектурно-дизайнерская студия <q>Арт Диалог</q>

Коттедж в п. Шувакиш

Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог"
Архитектурно-дизайнерская студия <q>Арт Диалог</q>
Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог"

В этой комнате явно прослеживаются европейские классические мотивы — вся мебель на тонких изогнуты ножках, красивейшая лепнина и греческие колонны, а также узорный паркет. Спальное место находится в своеобразном эркере, который имеет два больших окна. Зона отдыха с двумя креслами находится в другой части комнаты, в углу. А возле входа в ванную слева мы видим будуарный столик в красивой нише.

Вся комната выполнена в теплых кремово-шоколадных тонах, обильно украшена текстилем и орнаментами. Мебель использована традиционно деревянная, белых и натуральных тонов.

Ванная комната

Коттедж в п. Шувакиш, Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог" Архитектурно-дизайнерская студия 'Арт Диалог' Ванная в классическом стиле
Архитектурно-дизайнерская студия <q>Арт Диалог</q>

Коттедж в п. Шувакиш

Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог"
Архитектурно-дизайнерская студия <q>Арт Диалог</q>
Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог"

Эта комната имеет солидную площадь в ~12 квадратных метров и классическую для европейского особняка расстановку мебели. По одной из длинных стен располагаются унитаз с биде, напротив — раковина со шкафчиками, а по центру комнаты у окна стоит сама ванная чаша.

Кстати, ее европейский вариант (на ножках) смотрится в этой комнате более, чем уместно. У унитаза и биде сливы вмонтированы в стену, а образовавшийся выступ использован для создания декоративной полочки и стеллажей с зеркальными створками.

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