С любовью к искусству: коттедж в Екатеринбурге

Современный загородный дом, стены которого украшены потрясающей живописью — настоящий пример для подражания и просто вдохновляющие интерьеры!
Автор проекта — архитектурно-дизайнерская студия «Арт диалог».
Центром комнаты, его сердцем и душой является изразцовый камин, как из волшебной сказки, сделанный по мотивам старинных печей. Стоит он на самом видном месте и украшен темной рельефной плиткой с орнаментом и лепным панно над топкой. В похожем стиле выполнены и две низкие полки слева и справа от него, одна из которых предназначается для телевизора.
Необычной формы арочные окна и колонны в греческом стиле делают большую комнату с высокими потолками очень уютной и торжественной. С лестничного холла второго этажа, который декорирован коваными перилами, открывается вид на гостиную.
Кухонные фасады в этом проекте выглядят очень презентабельно и даже роскошно. Зона встроенной бытовой техники — духовки и плиты — оформлена в стиле старой печи с полноценным дымоходом.
Кухонный остров имеет разноуровневую столешницу — со стороны гарнитура она имеет меньшую высоту, удобную для занятий кулинарией, а барная стойка расположена выше. Также здесь присутствует традиционная столовая группа на 4-х человек.
Обратите внимание на то, как дизайнер развесил светильники — традиционная центровая люстра дополнена четырьмя изысканными лампами.
Кабинет в особняке также является полноценной библиотекой. Встроенные книжные шкафы со стеклянными створками — ее истинное украшение. Дополнительным цветовым акцентом к оттенку натурального дерева здесь выступил бледно-синий цвет, хорошо подходящий для серьезной интеллектуальной обстановки.
Подробнее о встроенных книжных шкафах, которые идеально подходят для традиционного интерьера можно почитать в другой нашей статье.
На втором этаже мы можем видеть, как красиво украшен живописью, лепниной и ковкой парадный лестничный холл. В интерьере использованы исключительно теплые оттенки — кремовые, ванильные и коричневые, а белая люстра и цвет стен придают им особое «воздушное» очарование.
Винтовая лестница ведет на третий уровень здания, а арочный проход к ней украшен умиротворяющим пейзажем. Эта картина рисовалась вручную, в единственном экземпляре. Несколько канделябров, украшенных хрусталем, располагаются по лестничному холлу и напоминают об очаровании эпохи Ренессанса.
Больше парадных холлов и лестничных пролетов вы можете найти в нашей фото-галерее.
В этой комнате явно прослеживаются европейские классические мотивы — вся мебель на тонких изогнуты ножках, красивейшая лепнина и греческие колонны, а также узорный паркет. Спальное место находится в своеобразном эркере, который имеет два больших окна. Зона отдыха с двумя креслами находится в другой части комнаты, в углу. А возле входа в ванную слева мы видим будуарный столик в красивой нише.
Вся комната выполнена в теплых кремово-шоколадных тонах, обильно украшена текстилем и орнаментами. Мебель использована традиционно деревянная, белых и натуральных тонов.
Эта комната имеет солидную площадь в ~12 квадратных метров и классическую для европейского особняка расстановку мебели. По одной из длинных стен располагаются унитаз с биде, напротив — раковина со шкафчиками, а по центру комнаты у окна стоит сама ванная чаша.
Кстати, ее европейский вариант (на ножках) смотрится в этой комнате более, чем уместно. У унитаза и биде сливы вмонтированы в стену, а образовавшийся выступ использован для создания декоративной полочки и стеллажей с зеркальными створками.