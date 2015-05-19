С любовью к искусству: коттедж в Екатеринбурге

Центром комнаты, его сердцем и душой является изразцовый камин, как из волшебной сказки, сделанный по мотивам старинных печей. Стоит он на самом видном месте и украшен темной рельефной плиткой с орнаментом и лепным панно над топкой. В похожем стиле выполнены и две низкие полки слева и справа от него, одна из которых предназначается для телевизора.

Необычной формы арочные окна и колонны в греческом стиле делают большую комнату с высокими потолками очень уютной и торжественной. С лестничного холла второго этажа, который декорирован коваными перилами, открывается вид на гостиную.