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Поп-арт в городской квартире

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира в стиле поп-арт, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в стиле модерн
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Как выглядит идеальная квартира для вечеринок и принятия многочисленных гостей? Творческая, яркая и достаточно интересная, чтобы каждый день был, как праздник?

Этот проект воплощает все мечты хозяев об идеальной гостиной, которая могла бы стать центром объединения друзей! Также здесь есть небольшая и уютная спальня и очаровательная ванная всех оттенков моря, которая, тем не менее, тоже декорирована в стиле поп-арт.

Проект был создан студией Маши Марченко, где подошли к дизайну интерьера не только идейно, но и с особым вниманием к мелким аксессуарам и предметам декора.

Светлый фон для яркой жизни

Гостиная в стиле поп-арт Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в стиле модерн
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Гостиная в стиле поп-арт

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

В общественной зоне кухни-гостиной мы видим сразу несколько интересных дизайнерских ходов, на которые обязательно стоит обратить внимание. За основу в квартире была взята кирпичная стена, окрашенная в белый, и светлые деревянные полы, что не помешало сделать максимально спонтанный интерьер. Такой вариант отделки подойдет для тех, кто собирается часто менять декорации квартиры и мебель под свое настроение.

Две стены в гостиной были покрашены в броские цвета. Одна из них — с британским флагом и логотипом The Rolling Stones, другая — кирпичная ярко-алая. Кстати, именно в гостиной дизайнер дополнил люстру и лампы нитками красного стекляруса, которые добавляют гламурного, но при этом эпатажного настроения всему интерьеру.

Зонирование

Квартира в стиле поп-арт, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гостиная в стиле модерн
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в стиле поп-арт

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Зонирование в главной комнате было проведено просто. У кухни расположилась столовая группа, а возле входа в спальню было организовано место для хранения. Здесь большой ярко-желтый комод соотносится с дверью такого же цвета и небольшим голубым стеллажом. Хозяева хранят здесь книги, личные вещи, фотографии и даже хозяйственные мелочи, а еще он является мини-баром.

Отдельная зона в комнате отдана под гостиную и является проходной. Здесь обустроен изысканный белый фальш-камин, который, как и другие традиционные европейские предметы мебели, смотрится здесь очень свежо.

Хранение в маленькой квартире

Красный коридор: вызов и яркий акцент Студия дизайна интерьера Маши Марченко Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Красный коридор: вызов и яркий акцент

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Практически идеальный вариант для хранения в маленькой квартире — отдать под нее достаточно много места в прихожей, не побоявшись отнять немного квадратных метров у спальни. Получается, что шкафы, расположенные ближе к входной двери, заполнены верхней одеждой и обувью, а те, что ближе к гостиной — остальными вещами.

Посмотрите и на картину, стоящую на полу в коридоре — она любому гостю сразу дает понять, что здесь живут яркие творческие личности, а внутри их ждет сплошной креатив и веселье. Три модных светильника био-форм поддерживают созданное настроение, а ярко-алые стены создают драматический эффект перед тем, как гостям откроется вид на гостиную.

Спальня

Спальня в стиле поп-арт Студия дизайна интерьера Маши Марченко Спальня в стиле модерн
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Спальня в стиле поп-арт

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Более классическая спальня имеет в своем распоряжении большую кровать с традиционным европейским текстильным изголовьем, роскошное кресло и торшеры. Ее небольшой размер был удачно обыгран разноцветными стенами — белой и синей, которые создали эффект специально созданной галереи и привлекают внимания к картинам. Над изголовьем — репродукции культовых художников в стиле поп-арт Уорхола и Лихтенштейна, что, несомненно, добавляет интерьеру нужной атмосферы.

Если вам нравится поп-арт в интерьере, то обратите внимание и на два других модных молодежных стиля — лофт и скандинавский.

Ванная комната цвета моря

Ванная в стиле поп-арт Студия дизайна интерьера Маши Марченко Ванная комната в стиле модерн
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Ванная в стиле поп-арт

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Стены здесь облицованы красивейшей мозаикой, в которой сочетается несколько оттенков синего и аквамарина. Над ванной чашей художники воспроизвели знаменитую картину «Женщина в ванной» легендарного Роя Лихтенштейна, которую он написал в 1963 году.

Вместо классического «пенала» для ванной здесь стоит очень яркий желтый стеллаж, который идеально вписывается в настроение комнаты. Обратите внимание, что плитка на полу является совсем отличной от той, что на стенах, и составлена в форме узора «шахматка» из плиток черного и белого цвета.

Мне нужно больше Питерских квартир!

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