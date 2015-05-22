Поп-арт в городской квартире

Как выглядит идеальная квартира для вечеринок и принятия многочисленных гостей? Творческая, яркая и достаточно интересная, чтобы каждый день был, как праздник?

Этот проект воплощает все мечты хозяев об идеальной гостиной, которая могла бы стать центром объединения друзей! Также здесь есть небольшая и уютная спальня и очаровательная ванная всех оттенков моря, которая, тем не менее, тоже декорирована в стиле поп-арт.

Проект был создан студией Маши Марченко, где подошли к дизайну интерьера не только идейно, но и с особым вниманием к мелким аксессуарам и предметам декора.