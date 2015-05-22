Поп-арт в городской квартире

Как выглядит идеальная квартира для вечеринок и принятия многочисленных гостей? Творческая, яркая и достаточно интересная, чтобы каждый день был, как праздник?
Этот проект воплощает все мечты хозяев об идеальной гостиной, которая могла бы стать центром объединения друзей! Также здесь есть небольшая и уютная спальня и очаровательная ванная всех оттенков моря, которая, тем не менее, тоже декорирована в стиле поп-арт.
Проект был создан студией Маши Марченко, где подошли к дизайну интерьера не только идейно, но и с особым вниманием к мелким аксессуарам и предметам декора.
В общественной зоне кухни-гостиной мы видим сразу несколько интересных дизайнерских ходов, на которые обязательно стоит обратить внимание. За основу в квартире была взята кирпичная стена, окрашенная в белый, и светлые деревянные полы, что не помешало сделать максимально спонтанный интерьер. Такой вариант отделки подойдет для тех, кто собирается часто менять декорации квартиры и мебель под свое настроение.
Две стены в гостиной были покрашены в броские цвета. Одна из них — с британским флагом и логотипом The Rolling Stones, другая — кирпичная ярко-алая. Кстати, именно в гостиной дизайнер дополнил люстру и лампы нитками красного стекляруса, которые добавляют гламурного, но при этом эпатажного настроения всему интерьеру.
Зонирование в главной комнате было проведено просто. У кухни расположилась столовая группа, а возле входа в спальню было организовано место для хранения. Здесь большой ярко-желтый комод соотносится с дверью такого же цвета и небольшим голубым стеллажом. Хозяева хранят здесь книги, личные вещи, фотографии и даже хозяйственные мелочи, а еще он является мини-баром.
Отдельная зона в комнате отдана под гостиную и является проходной. Здесь обустроен изысканный белый фальш-камин, который, как и другие традиционные европейские предметы мебели, смотрится здесь очень свежо.
Практически идеальный вариант для хранения в маленькой квартире — отдать под нее достаточно много места в прихожей, не побоявшись отнять немного квадратных метров у спальни. Получается, что шкафы, расположенные ближе к входной двери, заполнены верхней одеждой и обувью, а те, что ближе к гостиной — остальными вещами.
Посмотрите и на картину, стоящую на полу в коридоре — она любому гостю сразу дает понять, что здесь живут яркие творческие личности, а внутри их ждет сплошной креатив и веселье. Три модных светильника био-форм поддерживают созданное настроение, а ярко-алые стены создают драматический эффект перед тем, как гостям откроется вид на гостиную.
Более классическая спальня имеет в своем распоряжении большую кровать с традиционным европейским текстильным изголовьем, роскошное кресло и торшеры. Ее небольшой размер был удачно обыгран разноцветными стенами — белой и синей, которые создали эффект специально созданной галереи и привлекают внимания к картинам. Над изголовьем — репродукции культовых художников в стиле поп-арт Уорхола и Лихтенштейна, что, несомненно, добавляет интерьеру нужной атмосферы.
Если вам нравится поп-арт в интерьере, то обратите внимание и на два других модных молодежных стиля — лофт и скандинавский.
Стены здесь облицованы красивейшей мозаикой, в которой сочетается несколько оттенков синего и аквамарина. Над ванной чашей художники воспроизвели знаменитую картину «Женщина в ванной» легендарного Роя Лихтенштейна, которую он написал в 1963 году.
Вместо классического «пенала» для ванной здесь стоит очень яркий желтый стеллаж, который идеально вписывается в настроение комнаты. Обратите внимание, что плитка на полу является совсем отличной от той, что на стенах, и составлена в форме узора «шахматка» из плиток черного и белого цвета.