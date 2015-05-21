Эклектичный коттедж «Завтрак на траве»

Разнообразие стилей, которые смиксованы в одной комнате — это всегда впечатляет! Так и этот изумрудный диван, сочетающийся с желтой люстрой и даже детским домиком на заднем дворике — все в этом интерьере взаимосвязано и гармонично.

Посмотрите и на остальные элементы гостиной — привлекательные кресла цвета слоновой кости, придиванные столики из натурального дерева и этнический ковер, который отлично сочетается с подушками в восточном стиле.

Стены же такой необычной гостиной выкрашены в землистый оттенок зеленого, который идеально подходит для того, чтобы связать все элементы воедино.

Любите яркие диваны и стиль эклектика? Обязательно посмотрите другой опубликованный нами проект с элементами барокко. А больше эклектичных гостиных ждут вас также и в нашей фото-галерее.