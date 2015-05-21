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Эклектичный коттедж «Завтрак на траве»

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Дизайн-проект загородного дома для семьи с детьми, который учитывает потребности обоих поколений? Легко! Этот удивительный, интересный и просто красивый коттедж «Завтрак на траве» обязательно даст вам пару идей, которые вы могли бы использовать.

Проект создан дизайн-студией CONZEPT, которая создает уникальные, ни на что не похожие интерьеры под каждого конкретного клиента.

Эклектика в моде

Гостиная-столовая Irina Yakushina Гостиные в эклектичном стиле Гостиная,Яркая гостиная,Гостиная в экостиле
Irina Yakushina

Гостиная-столовая

Irina Yakushina
Irina Yakushina
Irina Yakushina

Разнообразие стилей, которые смиксованы в одной комнате — это всегда впечатляет! Так и этот изумрудный диван, сочетающийся с желтой люстрой и даже детским домиком на заднем дворике — все в этом интерьере взаимосвязано и гармонично.

Посмотрите и на остальные элементы гостиной — привлекательные кресла цвета слоновой кости, придиванные столики из натурального дерева и этнический ковер, который отлично сочетается с подушками в восточном стиле.

Стены же такой необычной гостиной выкрашены в землистый оттенок зеленого, который идеально подходит для того, чтобы связать все элементы воедино.

Любите яркие диваны и стиль эклектика? Обязательно посмотрите другой опубликованный нами проект с элементами барокко. А больше эклектичных гостиных ждут вас также и в нашей фото-галерее.

Нежные краски прованса

Кухня Irina Yakushina Кухня в средиземноморском стиле Дерево Бирюзовый
Irina Yakushina

Кухня

Irina Yakushina
Irina Yakushina
Irina Yakushina

Хозяевами дома является женатая пара с двумя детьми, которые очень хотели, благодаря своему новому коттеджу в Московской области, обрести свою личную, семейную идиллию. Именно поэтому была выбрана мягкая, естественная цветовая палитра для кухни и стиль прованс.

Толстые столешницы и качественная мебель позволяют сделать готовку любимым занятием, которое сближает семью и привносит в каждую совместную трапезу атмосферу радости и благополучия.

На кухне, как и во многих других комнатах в доме, на подоконнике стоят растения в минималистичных горшках природных оттенков. Символизм их формы подходит к любому помещению, а интерьер коттеджа делает более целостным в общем.

Живой дом

Завтрак на траве homify Кухня,Кухня в средиземномо
homify

Завтрак на траве

homify
homify
homify

Что делает дом уютным, живым, настоящим? Может быть, натуральное дерево, которое отдает свое тепло, когда к нему прикасаешься? Или деревенский шарм, позволяющий ощутить себя частью природы? А может — любовь к самой жизни и всем ее проявлениям?

В этом доме есть все вышеперечисленное! Дерево является основой интерьера, деревенский антураж в кухне поднимает настроение. А любовь к жизни выражается в позитивной и даже идиллической цветовой гамме и… в аквариуме для рыбок в стене! Чем не показатель индивидуального подхода?

На кухне для отделки стен была использована штукатурка в нежном бежевом цвете. Потолочные балки — декоративный фальш-элемент, позволяющий полностью погрузиться во французскую деревенскую сказку.

На кухне расположена не только стандартная столовая группа, но и кухонный остров, который по совместительству является барной стойкой.

Английский брутализм

Гостиная Irina Yakushina Гостиная в классическом стиле Бар,Зона отдыха
Irina Yakushina

Гостиная

Irina Yakushina
Irina Yakushina
Irina Yakushina

Традиционный английский интерьер — на самом деле довольно темный, томно-коричневый. В кабинете этого дома дизайнер идеально передал настроение британского дома и даже больше — создал на основе европейского стиля что-то совсем новое, более близкое нам и знакомое.

Посмотрите на прекрасное сочетание цвета дивана, придиванных столиков и шоколадных жалюзи. Это выглядит и уютно, и театрально одновременно. Драма развивается на фоне бледно-оливковых стен в совсем небольшой по квадратуре комнате. Тем не менее выглядит она и солидно, и очень по-домашнему.

Встречают по одежке

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

В коридоре, который первым предстает на суд всем входящим, есть несколько креативных элементов, оживляющих этот порой стандартный интерьер. Вешалка для одежды оригинальной формы и интересная скульптура бегемота мягко дополняют все тот же светлый и добрый интерьер, основанный на дереве и солнечном свете.

Цвет стен в коридоре — небесно-голубой — идеален для маленьких пространств. Он зрительно расширяет помещение, делает его более стильным и даже изысканным.

Элегантные предметы декора
А вы как считаете, должен ли дизайн коридора удивлять гостей?

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