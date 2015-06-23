homify 360°: коттедж в стиле современного поместья

Несмотря на то, что этот дом максимально современен и имеет огромные панорамные окна на втором этаже и практически такие же большие на первом, он создан на вдохновении альпийским стилем «шале», который распространен в горных селениях и раньше был чрезвычайно аутентичен.

Характерными для такого стиля здесь являются отделка камнем, уклон крыши, наличие специфического балкона на втором этаже и колоритные дымоходы. Такой коттедж идеально смотрелся бы на фоне горного пейзажа Швейцарии или Франции.

Ландшафтный дизайн здесь был выполнен в природном стиле. Изогнутые дорожки из плиток различных форм и натуральное озеленение, когда растения сажаются не в «линеечку», а в форме «дикого сада», придают участку особый шарм.

Обратите внимание и на большую веранду под открытым небом. Здесь летом идеально завтракать или обедать всей семьей, после чего детишки смогут поиграть на заднем дворике, а родители просто порадоваться своему счастью.

А что же ждет нас внутри?