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homify 360°: коттедж в стиле современного поместья

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Проект дома "Классический модерн", Технологии дизайна Технологии дизайна Спальня в классическом стиле
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«Мой дом — моя крепость». Это про вас? Тогда вам точно понравится этот коттедж, сделанный с любовью к уюту и традиционному стилю.

В его основу лег европейский стиль, полный искренней заботы о домашних и их благополучии. Именно с таким подходом новый дом становится вашим любимым семейным гнездышком, а не просто приобретенной или построенной недвижимостью.

Строительство и дизайн интерьера были выполнены компанией «Технологии дизайна».

Альпийский экстерьер

Загородный дом в Пестово Технологии дизайна Дома в классическом стиле
Технологии дизайна

Загородный дом в Пестово

Технологии дизайна
Технологии дизайна
Технологии дизайна

Несмотря на то, что этот дом максимально современен и имеет огромные панорамные окна на втором этаже и практически такие же большие на первом, он создан на вдохновении альпийским стилем «шале», который распространен в горных селениях и раньше был чрезвычайно аутентичен.

Характерными для такого стиля здесь являются отделка камнем, уклон крыши, наличие специфического балкона на втором этаже и колоритные дымоходы. Такой коттедж идеально смотрелся бы на фоне горного пейзажа Швейцарии или Франции.

Ландшафтный дизайн здесь был выполнен в природном стиле. Изогнутые дорожки из плиток различных форм и натуральное озеленение, когда растения сажаются не в «линеечку», а в форме «дикого сада», придают участку особый шарм.

Обратите внимание и на большую веранду под открытым небом. Здесь летом идеально завтракать или обедать всей семьей, после чего детишки смогут поиграть на заднем дворике, а родители просто порадоваться своему счастью.

А что же ждет нас внутри?

Английская гостиная

Гостиная. Панорамный вид. Технологии дизайна Гостиная в классическом стиле Бежевый
Технологии дизайна

Гостиная. Панорамный вид.

Технологии дизайна
Технологии дизайна
Технологии дизайна

Идеальное сочетание классических дизайнерских приемов в современном коттедже встречается достаточно редко. В этом же интерьере приглушенная цветовая гамма прекрасно сочетается с навесными потолками и даже обыгрывается темной породой дерева на полу.

Еще один традиционный интерьер, на этот раз в английском стиле, вы можете посмотреть в другой нашей статье.

В этой же комнате обратите внимание на зону каминной, которая удачно вписана в комнату. Расположение окон по трем из четырех стен гостиной тоже впечатляет и делает ее особенно прекрасной летом, когда солнечные лучи полностью прогревают ее своим теплом.

Минималистичная кухня

Барная стойка Технологии дизайна Столовая комната в классическом стиле
Технологии дизайна

Барная стойка

Технологии дизайна
Технологии дизайна
Технологии дизайна

Она очень тактично вписывается в классический интерьер, а коричневые фасады кухни стараются подстроится под парадную гостиную. И все же здесь правит бал простой минимализм, хотя и высшего класса. Рабочим поверхностям уделено максимальное внимание, а маленькое количество верхних кухонных шкафов позволяет сделать в комнате два окна и наполнить ее светом.

Элегантные стулья у барной стойки являются связующим звеном в дизайне между кухней и гостиной. А вот стеклянные раздвижные двери не просто заметить с первого взгляда, но именно они делают помещение максимально функциональным, когда в доме гости, а хозяйке хочется уединиться для приготовления вкусного сюрприза!

Роскошный лестничный холл

Лестница Технологии дизайна Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Технологии дизайна

Лестница

Технологии дизайна
Технологии дизайна
Технологии дизайна

Это помещение — первое, которое видит ваш гость, входя в дом. Уникальная лестница, сделанная на заказ, сразу вызывает восхищение. А модные современные светильники позволяют понять — здесь живет человек с любовью к искусству и эстетике.

Лестница сконструирована в форме буквы «П», что является самым практичным и удобным для повседневного использования вариантом. Такой подход позволяет сделать ступени с меньшей высотой для гораздо более легкого и приятного восхождения по ним.

Больше красивых классических интерьеров — в нашей любимой фото-галерее. В ней вы можете найти варианты для дизайна собственного дома абсолютно на все случаи жизни!

Хозяйская спальня

Спальня Технологии дизайна Спальня в классическом стиле
Технологии дизайна

Спальня

Технологии дизайна
Технологии дизайна
Технологии дизайна

Уютная комната в теплых коричневых тонах и белой элегантной мебелью — что еще нужно семейной паре? Разве, что высокие окна в пол с роскошными шторами и паркетный пол цвета карамели.

Несмотря на небольшой набор мебели, эта комната уже кажется жилой, живой и даже доброй. Такой эффект достигается частным подходом к выбору каждой детали, а также качественными материалами в отделке.

Уютная ванная

Ванная комната. Технологии дизайна Ванная в классическом стиле
Технологии дизайна

Ванная комната.

Технологии дизайна
Технологии дизайна
Технологии дизайна

Каким должна быть идеальная ванная комната, встречающая вас хмурого по утрам? Веселой, максимально светлой и хорошо освещенной!

А какой должна быть идеальная ванная комната, встречающего вас усталого после работы? С потрясающей ванной чашей под высокими сводами потолка и панорамными окнами, в которые видно звезды!

До и После: Как из старого гаража получился красивый дом
А вам понравился этот коттедж, полный как классики, так и современности?

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