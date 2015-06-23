homify 360°: коттедж в стиле современного поместья

«Мой дом — моя крепость». Это про вас? Тогда вам точно понравится этот коттедж, сделанный с любовью к уюту и традиционному стилю.
В его основу лег европейский стиль, полный искренней заботы о домашних и их благополучии. Именно с таким подходом новый дом становится вашим любимым семейным гнездышком, а не просто приобретенной или построенной недвижимостью.
Строительство и дизайн интерьера были выполнены компанией «Технологии дизайна».
Несмотря на то, что этот дом максимально современен и имеет огромные панорамные окна на втором этаже и практически такие же большие на первом, он создан на вдохновении альпийским стилем «шале», который распространен в горных селениях и раньше был чрезвычайно аутентичен.
Характерными для такого стиля здесь являются отделка камнем, уклон крыши, наличие специфического балкона на втором этаже и колоритные дымоходы. Такой коттедж идеально смотрелся бы на фоне горного пейзажа Швейцарии или Франции.
Ландшафтный дизайн здесь был выполнен в природном стиле. Изогнутые дорожки из плиток различных форм и натуральное озеленение, когда растения сажаются не в «линеечку», а в форме «дикого сада», придают участку особый шарм.
Обратите внимание и на большую веранду под открытым небом. Здесь летом идеально завтракать или обедать всей семьей, после чего детишки смогут поиграть на заднем дворике, а родители просто порадоваться своему счастью.
А что же ждет нас внутри?
Идеальное сочетание классических дизайнерских приемов в современном коттедже встречается достаточно редко. В этом же интерьере приглушенная цветовая гамма прекрасно сочетается с навесными потолками и даже обыгрывается темной породой дерева на полу.
Еще один традиционный интерьер, на этот раз в английском стиле, вы можете посмотреть в другой нашей статье.
В этой же комнате обратите внимание на зону каминной, которая удачно вписана в комнату. Расположение окон по трем из четырех стен гостиной тоже впечатляет и делает ее особенно прекрасной летом, когда солнечные лучи полностью прогревают ее своим теплом.
Она очень тактично вписывается в классический интерьер, а коричневые фасады кухни стараются подстроится под парадную гостиную. И все же здесь правит бал простой минимализм, хотя и высшего класса. Рабочим поверхностям уделено максимальное внимание, а маленькое количество верхних кухонных шкафов позволяет сделать в комнате два окна и наполнить ее светом.
Элегантные стулья у барной стойки являются связующим звеном в дизайне между кухней и гостиной. А вот стеклянные раздвижные двери не просто заметить с первого взгляда, но именно они делают помещение максимально функциональным, когда в доме гости, а хозяйке хочется уединиться для приготовления вкусного сюрприза!
Это помещение — первое, которое видит ваш гость, входя в дом. Уникальная лестница, сделанная на заказ, сразу вызывает восхищение. А модные современные светильники позволяют понять — здесь живет человек с любовью к искусству и эстетике.
Лестница сконструирована в форме буквы «П», что является самым практичным и удобным для повседневного использования вариантом. Такой подход позволяет сделать ступени с меньшей высотой для гораздо более легкого и приятного восхождения по ним.
Больше красивых классических интерьеров — в нашей любимой фото-галерее. В ней вы можете найти варианты для дизайна собственного дома абсолютно на все случаи жизни!
Уютная комната в теплых коричневых тонах и белой элегантной мебелью — что еще нужно семейной паре? Разве, что высокие окна в пол с роскошными шторами и паркетный пол цвета карамели.
Несмотря на небольшой набор мебели, эта комната уже кажется жилой, живой и даже доброй. Такой эффект достигается частным подходом к выбору каждой детали, а также качественными материалами в отделке.
Каким должна быть идеальная ванная комната, встречающая вас хмурого по утрам? Веселой, максимально светлой и хорошо освещенной!
А какой должна быть идеальная ванная комната, встречающего вас усталого после работы? С потрясающей ванной чашей под высокими сводами потолка и панорамными окнами, в которые видно звезды!