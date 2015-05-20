homify 360°: разноуровневый Colun House

Модный, просторный, современный, светлый — вот какие слова приходят на ум при первом взгляде на Colun House. Кажется, что здесь поместится абсолютно все, что вам хочется — все ваши мечты и ожидания и, конечно же, вся ваша мебель.

Панорамные окна от пола до потолка на первом этаже делают дом идеальным с точки зрения близости к природе. Из них открывается прекрасный вид на собственное патио и задний дворик.

На втором этаже окна тоже необычны. Каждый угол имеет непрерывное остекление, что добавляет интерьеру в этих комнатах простора и легкости.