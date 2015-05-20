homify 360°: разноуровневый Colun House

Сегодня вашему вниманию мы представляем абсолютно эксклюзивный проект загородного дома в стиле модернизм. При всем своем ультра-современном виде он идеально вписан в ландшафт и представляет собой очень колоритное и уютное место для жизни.
Архитектура и дизайн интерьеров были выполнены компанией Dumitru Didencul Architect, которая любезно предоставила нам возможность написать об их проекте.
Модный, просторный, современный, светлый — вот какие слова приходят на ум при первом взгляде на Colun House. Кажется, что здесь поместится абсолютно все, что вам хочется — все ваши мечты и ожидания и, конечно же, вся ваша мебель.
Панорамные окна от пола до потолка на первом этаже делают дом идеальным с точки зрения близости к природе. Из них открывается прекрасный вид на собственное патио и задний дворик.
На втором этаже окна тоже необычны. Каждый угол имеет непрерывное остекление, что добавляет интерьеру в этих комнатах простора и легкости.
Как вы видите на фотографии, уклон участка делает проект Colun House еще более оригинальным. Когда вы выходите из своей машины и приближаетесь ко входной двери… вам нужно будет опуститься на пол-уровня, а не подняться по ступеням! Утопленное крыльцо и парадный вход отлично видно на фотографии ниже.
Итак, спустившись на пол-уровня, вы попадете в холл, который по совместительству является зимним садом и благодаря наличию растений практически сливается с пейзажем. Только представьте, что вы каждое утро, выходя из дома на работу, будете проходить через этот холл… Просто сказка!
Согласны? Тогда ловите больше интерьеров в современном стиле — в нашей тематической фото-галерее.
Классическая, на первый взгляд, гостиная, имеет креативный дизайнерский ход в стиле эко! Посмотрите внимательно — в этой комнате был озеленен… стеллаж! Кстати, это выглядит гораздо менее странно, если учесть, что над стеллажом находятся и окна для освещения этих растений (на фотографии они задернуты шоколадного цвета шторами).
Кухня в этом доме — еще более интересная комната, чем все остальные. Ее планировка позволяет прямо из-за стола смотреть в огромные панорамные окна, наслаждаясь вечерними огнями или летним утром.
Современные фасады кухонного гарнитура изящно балансируются элегантной мебелью в столовой, которая прекрасно выглядит на его фоне — особенно, при наблюдении с патио.
Сейчас уже никого не удивишь дорогой мебелью или встроенными потолочными светильниками. А вот огромные панорамные окна в спальне, которые ведут на еще более большую веранду — это и есть роскошь сегодняшнего дня. В нашем мире тотального урбанизма просторный коттедж в зеленом пригороде — это мечта очень многих людей, ценящих простор и ощущение свободы.
Уникальную душевую со стеклянной дверцей мы можем наблюдать в ванной комнате. В такой вам никогда не будет тесно, и вы сможете полностью насладиться спа-процедурами.
В отражении стекла заметны не менее широкие и просторные шкафчики, позволяющие не думать про такую вещь, как «организация хранения в ванной комнате», о которой действительно трудно забыть любой городской хозяйке.
Если вам нравится этот проект, посмотрите еще и другой пример современного коттеджа в стиле модернизм.
В целом проект Dumitru Didencul Architect — элегантный и просторный современный дом. Даже ночная подсветка в доме указывает на несомненный эстетичный вкус дизайнера, который создал настоящую современную сказку из стекла и бетона.