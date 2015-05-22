Как обновить спальню за выходные: полезные советы

Суккуленты — это такие растения, слегка похожие на кактусы, но очень миловидные и даже с радостью цветущие в комнатных условиях. Они родом из пустынного климата и поэтому не требуют абсолютно никакого ухода (полив раз в неделю же не считается?) Есть еще очитки, которые тоже выглядят очень стильно и красиво, даже символично, а стоят очень дешево.

У ваших знакомых на даче или в деревне наверняка есть такие — их можно просто «взять» (в прямом смысле слова!) из земли и посадить в кружку или горшок. Не верите? Проверьте!

Больше маленьких идей для декорирования спальни вы можете найти в портфолио прекрасного фотографа Анны Киселевой, которая кстати, сделала и эту фотографию.