Как обновить спальню за выходные: полезные советы

В мечтах ремонт всегда прост, элегантен и приносит с собой лишь сбывшиеся надежды. На деле он трудоемок, слишком медлителен и зачастую все же не оправдывает ожидания. Но есть способ сделать все гораздо проще! Наши простые и полезные советы для декора спальни — в этой статье!
Живые цветы — лучший бальзам для сердца, но что чаще всего нас останавливает от их покупки? «Некуда ставить»! Купите вазу — дорогую, идеальную, но простую, чтобы любой тип цветов под нее подошел. И тогда вы сможете менять настроение комнаты за секунду в следующие годы, купив букет цветов, который идеально отражает ваши чувства.
Если же вы ищите модный, стильный и интересный вариант, зеркало типа Starburst — ваш выбор. Название произошло из-за его интересной формы в виде солнечных лучей, а подойдет оно практически под любой стиль интерьера!
Если ваш бюджет превышает несколько тысяч рублей — купите яркий предмет мебели! Яркое кресло, комод, тумба под телевизор или прикроватная тумбочка мгновенно оживят комнату своим цветом!
Может быть даже не новый, а просто наконец-то купленный. Сейчас есть огромное количество стильных, интересных идей, воплотить которые можно не только, купив в магазине, но и сделав своими руками! Подумайте над тумбочкой из… кукольного домика, деревянной бочки, покрашенных деревянных ящиков. А почему бы и нет?
Наверняка вы видели такие креативные наволочки в магазине, но, может быть, не решались купить? Самое время обратиться к этому варианту — ведь одной покупкой вы решаете проблему уже полностью знакомого интерьера.
Суккуленты — это такие растения, слегка похожие на кактусы, но очень миловидные и даже с радостью цветущие в комнатных условиях. Они родом из пустынного климата и поэтому не требуют абсолютно никакого ухода (полив раз в неделю же не считается?) Есть еще очитки, которые тоже выглядят очень стильно и красиво, даже символично, а стоят очень дешево.
У ваших знакомых на даче или в деревне наверняка есть такие — их можно просто «взять» (в прямом смысле слова!) из земли и посадить в кружку или горшок. Не верите? Проверьте!
Больше маленьких идей для декорирования спальни вы можете найти в портфолио прекрасного фотографа Анны Киселевой, которая кстати, сделала и эту фотографию.
Немного солнца в стакане водыквартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина)
Если вы — одна из тех счастливиц, что любит и умеет (может быть даже самую чуточку) шить, то стоит обязательно вспомнить про свой талант во время обновления интерьера спальни. Посмотрите на эту подушку и, возможно, вы вновь ощутите прилив вдохновения. Ведь даже самым простым узором можно сделать очень и очень многое.
Немного солнца в стакане водыквартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина)
Еще одна идея для рукодельниц — модный стиль пэчворк для одеяла. Суть состоит в том, чтобы из остатков разных тканей сделать один полноценный предмет текстиля. И это не обязательно должно быть одеяло или покрывало. Может и наволочка, но на больших полотнах это смотрится эффектнее.
Может быть вы давно мечтаете о таком заветном месте, как на этой фотографии? Со стеллажом для всяких мелочей, декоративных прелестей и материала для поделок? А ведь вам нужен всего лишь стол со стулом и несколько полочек. Дерзайте!
Идеальный вариант для тех, кто любит классические английские интерьеры — скопировать идею лавочки у окна из британских традиций! Посмотрите внимательно на фотографии — для радиатора здесь оставлены щели вентиляции, как сбоку, так и сверху (без этого — никак, или придется отодвигать лавочку от окна).
Ну, а если даже этот вариант вам не подходит и вы не нашли идею, которую бы вдохновились реализовать — посмотрите нашу коллекцию спален в скандинавском стиле, в которых очень часто есть интересные и легко реализуемые идеи.
Иногда даже одного символичного предмета хватает, чтобы сделать вид спальни более прекрасным! И мы сейчас говорим, не о странном прикроватном столике, и не о подушке с зайцем, и даже не о лавочке у окна, а о кошке!
Еще парочка красивых спален, которые имеют минималистичный вид и украшены с помощью цветовых акцентов, вы можете найти в нашей прошлой статье о квартире в морском стиле.