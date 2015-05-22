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Как обновить спальню за выходные: полезные советы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
cabinet, Your royal design Your royal design Рабочий кабинет в классическом стиле
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В мечтах ремонт всегда прост, элегантен и приносит с собой лишь сбывшиеся надежды. На деле он трудоемок, слишком медлителен и зачастую все же не оправдывает ожидания. Но есть способ сделать все гораздо проще! Наши простые и полезные советы для декора спальни — в этой статье!

Ароматы лета

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Спальня в эклектичном стиле
Фотограф Анна Киселева

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

Живые цветы — лучший бальзам для сердца, но что чаще всего нас останавливает от их покупки? «Некуда ставить»! Купите вазу — дорогую, идеальную, но простую, чтобы любой тип цветов под нее подошел. И тогда вы сможете менять настроение комнаты за секунду в следующие годы, купив букет цветов, который идеально отражает ваши чувства.

Зеркало Starburst

Спальня tatarintsevadesign Спальня в классическом стиле
tatarintsevadesign

Спальня

tatarintsevadesign
tatarintsevadesign
tatarintsevadesign

Если же вы ищите модный, стильный и интересный вариант, зеркало типа Starburst — ваш выбор. Название произошло из-за его интересной формы в виде солнечных лучей, а подойдет оно практически под любой стиль интерьера!

Яркая мебель

Спальня tatarintsevadesign Спальня в стиле лофт
tatarintsevadesign

Спальня

tatarintsevadesign
tatarintsevadesign
tatarintsevadesign

Если ваш бюджет превышает несколько тысяч рублей — купите яркий предмет мебели! Яркое кресло, комод, тумба под телевизор или прикроватная тумбочка мгновенно оживят комнату своим цветом!

Новый прикроватный столик

Дом в Сагаро, Испания. Спальная комната. IND Archdesign. IND Archdesign Спальня в средиземноморском стиле
IND Archdesign

Дом в Сагаро, Испания. Спальная комната. IND Archdesign.

IND Archdesign
IND Archdesign
IND Archdesign

Может быть даже не новый, а просто наконец-то купленный. Сейчас есть огромное количество стильных, интересных идей, воплотить которые можно не только, купив в магазине, но и сделав своими руками! Подумайте над тумбочкой из… кукольного домика, деревянной бочки, покрашенных деревянных ящиков. А почему бы и нет?

Интересная подушка

Дом в Голицыно (дизайнеры - Наталия Прохорова-Азбукина и Елена Синицына), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Спальня в классическом стиле
Фотограф Анна Киселева

Дом в Голицыно (дизайнеры – Наталия Прохорова-Азбукина и Елена Синицына)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

Наверняка вы видели такие креативные наволочки в магазине, но, может быть, не решались купить? Самое время обратиться к этому варианту — ведь одной покупкой вы решаете проблему уже полностью знакомого интерьера.

Мини-сад

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Спальня в эклектичном стиле
Фотограф Анна Киселева

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

Суккуленты — это такие растения, слегка похожие на кактусы, но очень миловидные и даже с радостью цветущие в комнатных условиях. Они родом из пустынного климата и поэтому не требуют абсолютно никакого ухода (полив раз в неделю же не считается?) Есть еще очитки, которые тоже выглядят очень стильно и красиво, даже символично, а стоят очень дешево.

У ваших знакомых на даче или в деревне наверняка есть такие — их можно просто «взять» (в прямом смысле слова!) из земли и посадить в кружку или горшок. Не верите? Проверьте!

Больше маленьких идей для декорирования спальни вы можете найти в портфолио прекрасного фотографа Анны Киселевой, которая кстати, сделала и эту фотографию.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Своими руками

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Спальня в эклектичном стиле
Фотограф Анна Киселева

Немного солнца в стакане воды квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

Если вы — одна из тех счастливиц, что любит и умеет (может быть даже самую чуточку) шить, то стоит обязательно вспомнить про свой талант во время обновления интерьера спальни. Посмотрите на эту подушку и, возможно, вы вновь ощутите прилив вдохновения. Ведь даже самым простым узором можно сделать очень и очень многое.

Одеяло пэчворк

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Спальня в эклектичном стиле
Фотограф Анна Киселева

Немного солнца в стакане воды квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

Еще одна идея для рукодельниц — модный стиль пэчворк для одеяла. Суть состоит в том, чтобы из остатков разных тканей сделать один полноценный предмет текстиля. И это не обязательно должно быть одеяло или покрывало. Может и наволочка, но на больших полотнах это смотрится эффектнее.

Место для творчества

cabinet, Your royal design Your royal design Рабочий кабинет в классическом стиле
Your royal design

cabinet

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Может быть вы давно мечтаете о таком заветном месте, как на этой фотографии? Со стеллажом для всяких мелочей, декоративных прелестей и материала для поделок? А ведь вам нужен всего лишь стол со стулом и несколько полочек. Дерзайте!

Читальный уголок у окошка

Olive tree, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Спальня в эклектичном стиле
Marina Sarkisyan

Olive tree

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

Идеальный вариант для тех, кто любит классические английские интерьеры — скопировать идею лавочки у окна из британских традиций! Посмотрите внимательно на фотографии — для радиатора здесь оставлены щели вентиляции, как сбоку, так и сверху (без этого — никак, или придется отодвигать лавочку от окна).

Ну, а если даже этот вариант вам не подходит и вы не нашли идею, которую бы вдохновились реализовать — посмотрите нашу коллекцию спален в скандинавском стиле, в которых очень часто есть интересные и легко реализуемые идеи.

Минимализм в работе

Дом в КП Онегин Парк, projectorstudio projectorstudio Спальня в скандинавском стиле
projectorstudio

Дом в КП Онегин Парк

projectorstudio
projectorstudio
projectorstudio

Иногда даже одного символичного предмета хватает, чтобы сделать вид спальни более прекрасным! И мы сейчас говорим, не о странном прикроватном столике, и не о подушке с зайцем, и даже не о лавочке у окна, а о кошке!

Еще парочка красивых спален, которые имеют минималистичный вид и украшены с помощью цветовых акцентов, вы можете найти в нашей прошлой статье о квартире в морском стиле.

Стеклянные лестницы
А какие варианты быстрого обновления спален есть у вас на примете?

Нужна помощь с проектом дома?
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