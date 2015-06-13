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Как обустроить кухню-гостиную: лучшие примеры

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиная в стиле лофт
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Мечтаете из двух маленьких комнат сделать одну идеальную? Тогда смотрите лучшие примеры наших дизайнеров, которым это удалось!

Когда места — много

Гостиная студия homify Гостиная в стиле лофт
homify

Гостиная студия

homify
homify
homify

Для начала рассмотрим хороший вариант, когда ваша гостиная и кухня вместе получают более 35 квадратных метров площади. При таком раскладе вы можете себе позволить самый комфортный из возможных вариантов расстановки — кухня получается «в нише» своей комнаты, далее идет полноценная столовая на 2—6 персон, и только потом начинается гостиная.

Диван вы можете поставить спинкой к столовой группе, но это не обязательно. Вам может быть некомфортно сидеть спиной к «пустому» пространству. Тогда вы можете поставить его у той стены, что с окном, или у противоположной. А еще его можно поставить у стены, противоположной кухни — тогда телевизор будет стоять по центру комнаты.

Когда комната — длинная

Квартира-студия в Симферополе homify Гостиная в стиле модерн
homify

Квартира-студия в Симферополе

homify
homify
homify

Если при объединении двух пространств вы получили длинную, но узкую комнату, идеальным вариантом будет вынесение столовой группы ближе к окну, как показано на фотографии слева.

При этом модный кухонный остров будет смотреться очень стильно между гарнитуром и диваном. Или же диван можно поставить «лицом» к кухне, а прямо перед кухонным островом поставить телевизор.

Когда хочется креатива

Интерьер/Волгоград/пр.Жукова,5/71м2, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Гостиная в стиле минимализм
Дизайнстудия I M E N N O

Интерьер/Волгоград/пр.Жукова,5/71м2

Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O

Этот интересный вариант может быть реализован при желании даже в обычной по площади квартире. Заключается он в том, чтобы кроме столовой группы в зоне кухни создать еще одно «рабочее» место — за диваном, поставленным спиной к окну. Таким образом вы можете разместить барную стойку или второй стол.

Такой вариант идеально подойдет… мамам дошкольников! Так во время готовки они могут следить за чадом, которое рисует картинки и смотрит мультики. В данном варианте, правда, нет очень модного сейчас кухонного острова.

О кухонных островах, которые легко могут помочь вам в деле разделения кухни и гостиной вы можете прочитать в другой нашей статье.

Когда места — мало

MinimaL-Loft, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Кухня в стиле лофт
Dmitriy Khanin

MinimaL-Loft

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Если в вашем распоряжении после объединения — всего лишь одно окно, или ваша квартира имеет нестандартную планировку, или вы хотите из большой кухни сделать кухню-гостиную… ваш вариант — «тоннельная планировка».

Что это значит? При входе в комнату вы попадаете в «туннель». Здесь с обеих сторон расположена рабочая мебель кухни, встроенная и, скорее всего, сделанная на заказ под ваши размеры. Лучше всего выбрать вариант в стиле минимализм.

Продвигаясь ближе к окну, вы можете найти слева — зону столовой, а справа — зону гостиной. При этом, например, диван может стоять у правой стены «лицом» к центру комнаты, а телевизор — висеть над обеденным столом. Или у гостиной будет своя небольшая ниша, как сделано в проекте на фотографии выше.

Когда хочется прованса

Проект совмещенного помещения столовая,кухня гостиная. Частная квартира Екатеринбург , Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Гостиная в средиземноморском стиле
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Проект совмещенного помещения столовая,кухня гостиная. Частная квартира Екатеринбург

Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Если вы — поклонник деревенских стилей, и вам хочется современную планировку кухни-гостиной приспособить под свои предпочтения, вам обязательно следует прислушаться к парочке наших советов.

Во-первых, не обязательно отказываться от барной стойки, правда, стоит выбрать именно деревянный вариант. Во-вторых, поставьте буфет, который сделает помещение интересным и аутентичным одновременно!

В-третьих, не забудьте связать два пространства каким-нибудь веселым и приятным цветом: голубым, розовым, персиковым. Обязательно посмотрите на два главных оттенка комнаты — цвет кухонного гарнитура и дивана. Они просто обязаны сочетаться между собой или вовсе быть одинакового цвета.

Когда места очень мало

Тишинка 28.8, Мария Дадиани Мария Дадиани Гостиная в классическом стиле
Мария Дадиани

Тишинка 28.8

Мария Дадиани
Мария Дадиани
Мария Дадиани

Если в процессе объединения двух комнат вам досталось пространство меньше 25 квадратных метров — выход есть только один. Отказывайтесь от столовой группы и заменяйте ее на барную стойку, поставленную к спинке дивана. Таким образом с обоих мест можно будет смотреть телевизор, а комната останется максимально комфортной.

Конечно, вы можете и оставить столовую группу, но тогда придется пожертвовать… диваном! Может быть, вас устроит одно кресло где-нибудь в углу? Если да, то смело решайтесь! И вы получите рабочую кухню у одного окна, а столовую — у второго. Между окнами на стене будет висеть телевизор, а кресло — в углу бывшей «гостиной».

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Когда места просто нет

дизайн квартиры 60м2 г. Санкт-Петербург, sreda sreda Кухня в классическом стиле
sreda

дизайн квартиры 60м2 г. Санкт-Петербург

sreda
sreda
sreda

Гостиная, кухня и столовая на 12-ти квадратах? Легко! Посмотрите, как в одной узкой, проходной и темной комнате уместилось все, как по мановению волшебной палочки. Здесь дизайнер тоже воспользовался приемом «туннеля» и не прогадал.

Кстати, в любом случае для объединения кухни и гостиной идеально подходит стиль минимализм. Проверите?

Когда хочется минимализма

Этот проект кухни-гостиной в минималистичном деревянном доме в Московской области был выполнен архитектурным бюро Lofting, в портфолио которого вы можете рассмотреть комнату поближе.

Когда у вас загородный дом

Интерьер/Волгоград/уч.хоз.Горная поляна/51м2, Дизайнстудия I M E N N O Дизайнстудия I M E N N O Гостиная в стиле кантри
Дизайнстудия I M E N N O

Интерьер/Волгоград/уч.хоз.Горная поляна/51м2

Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O
Дизайнстудия I M E N N O

Если в вашем распоряжении много места, и вы хотите сделать все идеально да еще и с любовью к своему домику на природе — обязательно посмотрите на вариант на верхней фотографии. Здесь есть и много рабочих поверхностей, и барная стойка, и столовая группа с буфетами, и диван.

Если вы ищите, как обустроить кухню-гостиную на даче или в деревенском доме — посмотрите проект деревянного дома, который мы публиковали ранее.

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А вы «за» или «против» объединения кухни с гостиной?

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