Как обустроить кухню-гостиную: лучшие примеры

Мечтаете из двух маленьких комнат сделать одну идеальную? Тогда смотрите лучшие примеры наших дизайнеров, которым это удалось!
Для начала рассмотрим хороший вариант, когда ваша гостиная и кухня вместе получают более 35 квадратных метров площади. При таком раскладе вы можете себе позволить самый комфортный из возможных вариантов расстановки — кухня получается «в нише» своей комнаты, далее идет полноценная столовая на 2—6 персон, и только потом начинается гостиная.
Диван вы можете поставить спинкой к столовой группе, но это не обязательно. Вам может быть некомфортно сидеть спиной к «пустому» пространству. Тогда вы можете поставить его у той стены, что с окном, или у противоположной. А еще его можно поставить у стены, противоположной кухни — тогда телевизор будет стоять по центру комнаты.
Если при объединении двух пространств вы получили длинную, но узкую комнату, идеальным вариантом будет вынесение столовой группы ближе к окну, как показано на фотографии слева.
При этом модный кухонный остров будет смотреться очень стильно между гарнитуром и диваном. Или же диван можно поставить «лицом» к кухне, а прямо перед кухонным островом поставить телевизор.
Этот интересный вариант может быть реализован при желании даже в обычной по площади квартире. Заключается он в том, чтобы кроме столовой группы в зоне кухни создать еще одно «рабочее» место — за диваном, поставленным спиной к окну. Таким образом вы можете разместить барную стойку или второй стол.
Такой вариант идеально подойдет… мамам дошкольников! Так во время готовки они могут следить за чадом, которое рисует картинки и смотрит мультики. В данном варианте, правда, нет очень модного сейчас кухонного острова.
О кухонных островах, которые легко могут помочь вам в деле разделения кухни и гостиной вы можете прочитать в другой нашей статье.
Если в вашем распоряжении после объединения — всего лишь одно окно, или ваша квартира имеет нестандартную планировку, или вы хотите из большой кухни сделать кухню-гостиную… ваш вариант — «тоннельная планировка».
Что это значит? При входе в комнату вы попадаете в «туннель». Здесь с обеих сторон расположена рабочая мебель кухни, встроенная и, скорее всего, сделанная на заказ под ваши размеры. Лучше всего выбрать вариант в стиле минимализм.
Продвигаясь ближе к окну, вы можете найти слева — зону столовой, а справа — зону гостиной. При этом, например, диван может стоять у правой стены «лицом» к центру комнаты, а телевизор — висеть над обеденным столом. Или у гостиной будет своя небольшая ниша, как сделано в проекте на фотографии выше.
Если вы — поклонник деревенских стилей, и вам хочется современную планировку кухни-гостиной приспособить под свои предпочтения, вам обязательно следует прислушаться к парочке наших советов.
Во-первых, не обязательно отказываться от барной стойки, правда, стоит выбрать именно деревянный вариант. Во-вторых, поставьте буфет, который сделает помещение интересным и аутентичным одновременно!
В-третьих, не забудьте связать два пространства каким-нибудь веселым и приятным цветом: голубым, розовым, персиковым. Обязательно посмотрите на два главных оттенка комнаты — цвет кухонного гарнитура и дивана. Они просто обязаны сочетаться между собой или вовсе быть одинакового цвета.
Если в процессе объединения двух комнат вам досталось пространство меньше 25 квадратных метров — выход есть только один. Отказывайтесь от столовой группы и заменяйте ее на барную стойку, поставленную к спинке дивана. Таким образом с обоих мест можно будет смотреть телевизор, а комната останется максимально комфортной.
Конечно, вы можете и оставить столовую группу, но тогда придется пожертвовать… диваном! Может быть, вас устроит одно кресло где-нибудь в углу? Если да, то смело решайтесь! И вы получите рабочую кухню у одного окна, а столовую — у второго. Между окнами на стене будет висеть телевизор, а кресло — в углу бывшей «гостиной».
Гостиная, кухня и столовая на 12-ти квадратах? Легко! Посмотрите, как в одной узкой, проходной и темной комнате уместилось все, как по мановению волшебной палочки. Здесь дизайнер тоже воспользовался приемом «туннеля» и не прогадал.
Кстати, в любом случае для объединения кухни и гостиной идеально подходит стиль минимализм. Проверите?
Этот проект кухни-гостиной в минималистичном деревянном доме в Московской области был выполнен архитектурным бюро Lofting, в портфолио которого вы можете рассмотреть комнату поближе.
Если в вашем распоряжении много места, и вы хотите сделать все идеально да еще и с любовью к своему домику на природе — обязательно посмотрите на вариант на верхней фотографии. Здесь есть и много рабочих поверхностей, и барная стойка, и столовая группа с буфетами, и диван.
Если вы ищите, как обустроить кухню-гостиную на даче или в деревенском доме — посмотрите проект деревянного дома, который мы публиковали ранее.