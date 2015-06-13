Как обустроить кухню-гостиную: лучшие примеры

Для начала рассмотрим хороший вариант, когда ваша гостиная и кухня вместе получают более 35 квадратных метров площади. При таком раскладе вы можете себе позволить самый комфортный из возможных вариантов расстановки — кухня получается «в нише» своей комнаты, далее идет полноценная столовая на 2—6 персон, и только потом начинается гостиная.

Диван вы можете поставить спинкой к столовой группе, но это не обязательно. Вам может быть некомфортно сидеть спиной к «пустому» пространству. Тогда вы можете поставить его у той стены, что с окном, или у противоположной. А еще его можно поставить у стены, противоположной кухни — тогда телевизор будет стоять по центру комнаты.