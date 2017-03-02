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10 шикарных ванных комнат

Shunny_Star Shunny_Star
緞鋼, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 Ванная комната в эклектичном стиле
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Ванная – это одна из самых функциональных комнат в каждом доме. Она должна быть достаточно комфортной и удобной, поэтому ее оформление требует особого внимания. Здесь на виду каждая деталь, соответственно, во время создания интерьера этой комнаты нужно иметь хорошую гибкость в принятии дизайнерских решений, иметь отличное чутье и видение будущего результата.

Сегодня мы предлагаем вам несколько различных вариантов оформления ванных комнат, которые были созданы профессионалами. Это восхитительные примеры воплощения интересных идей, способных превратить это помещение в оазис комфорта, уюта и релакса. Пребывание в таких шикарно оформленных помещениях позволяет не только выполнять ежедневные процедуры с максимальными удобствами, но и получать эстетическое удовольствие от ежедневного пребывания в одной из таких комнат.

1. Нестандартный подход

Luxus Raum, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG Ванная комната в стиле модерн
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

Эта ванная комната разделена на две части невысокой перегородкой, на которой смонтированы две необычной формы раковины – не совсем обычное решение, так как мы привыкли, что раковины обычно ютятся у глухих стен. Особого внимания здесь заслуживает ванна, освещаемая не только напольной подсветкой, но и естественным светом. 

Это позволяет принимать ванну, любуясь прекрасным видом, открывающимся из окна. Ванна посажена довольно низко, что делает ее очень удобной в использовании. Светлые тона, в которых оформлена комната, наполняют ее светом и чистотой.

2. Стеклянные перегородки

Dom na Różanym Potoku , Neostudio Architekci Neostudio Architekci Ванная комната в стиле модерн
Neostudio Architekci

Neostudio Architekci
Neostudio Architekci
Neostudio Architekci

Стеклянные перегородки – отличное решение для ванных комнат, кстрадающих от недостатка места, и в которых нужно разделить помещение, чтобы создать отдельные зоны. Стекло – идеальный вариант, который не только разделяет комнату, но и не сужает пространство. Вместо стекла можно поставить зеркальную перегородку, которая к тому же, будет визуально расширять пространство и отражать большее количество света.

Светлая керамическая плитка с выпуклым рисунком делает комнату визуально мягкой и приятной. Контраст цветов пола и стен наполняет ее элегантностью и особой привлекательностью. Уникальная современная сантехника наделяет ванную особенным комфортом и красотой.

3. Мраморные стены

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Мрамор на стенах и полу делает обстановку в ванной комнате шикарной. Особый блеск, богатство рисунка и изысканная фактура этого материала подчеркивается освещением в ванной – естественным или искусственным.

Для тех, кто действительно в восторге от мрамора, но ввиду дороговизны этого материала не может себе его позволить для отделки ванной комнаты, можно для декорирования стен и пола приобрести керамическую плитку с рисунком под мрамор. При этом удается сэкономить огромное количество денег. Стильным и роскошным дополнением к такому шикарному интерьеру будет использование дерева в корпусной мебели. Восхитительная комбинация этих материалов позволяет сделать интерьер очень эффектным в сочетании с оригинальной сантехникой.

4. Роль света

Timeless 慢行, 水相設計 Waterfrom Design 水相設計 Waterfrom Design Ванная комната в стиле минимализм
水相設計 Waterfrom Design

水相設計 Waterfrom Design
水相設計 Waterfrom Design
水相設計 Waterfrom Design

В этом варианте оформления ванной комнаты также использован мрамор, который эффектно подсвечивается потолочными LED светильниками. Направленный на плитку свет акцентирует внимание на ней и позволяет более четко выделить ее рисунок. Темные поверхности, стекло и керамика идеально сочетаются между собой, создавая в комнате особенную атмосферу.

5. Камень

Casa Manacás, NOMA ESTUDIO NOMA ESTUDIO Ванная комната в стиле модерн
NOMA ESTUDIO

NOMA ESTUDIO
NOMA ESTUDIO
NOMA ESTUDIO

Для любителей природных материалов в интерьере, предпочитающих камень в декорировании помещений, такая ванная комната будет одним из наиболее приемлемых вариантов. Можно использовать камень для украшения только одной из стен. Это позволит не перенасытить этим материалом пространство ванной комнаты, и позволит наполнить ее эстетической привлекательностью. Текстура камня может быть гладкой, но можно использовать также и камень с фактурной поверхностью.

С камнем отлично сочетаются другие природные материалы и аксессуары, такие например, как декоративные растения. Грубая поверхность камня также может быть эффектно разбавлена гладкой и светлой мебелью.

6. Зеркала

人形町の家, 藤村デザインスタジオ / FUJIMURA DESIGIN STUDIO 藤村デザインスタジオ / FUJIMURA DESIGIN STUDIO Ванная комната в стиле модерн Камень Серый
藤村デザインスタジオ / FUJIMURA DESIGIN STUDIO

藤村デザインスタジオ / FUJIMURA DESIGIN STUDIO
藤村デザインスタジオ / FUJIMURA DESIGIN STUDIO
藤村デザインスタジオ / FUJIMURA DESIGIN STUDIO

Зеркала в ванной комнате – это скорее необходимость, чем предмет декора помещения. Но при этом нужно умело их использовать с эстетической точки зрения. Отличное решение внедрено в этой ванной комнате – дверь в душевую кабину и фасад навесного шкафчика сделан из зеркального стекла. В зеркалах отражаются различные поверхности, помещение кажется более просторным и глубоким.

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7. Мозаика

Mieszkanie dla młodej kobiety, ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz Ванная комната в стиле модерн Бежевый
ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz

ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz
ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz
ZAWICKA-ID Projektowanie wnętrz

Мозаика в виде украшения стен и предметов интерьера в ванной комнате является также довольно распространенным приемом декорирования таких помещений. Можно использовать мозаику в виде отдельных фрагментов, которыми выделяются определенные зоны. В этом примере мозаика применена в душевой кабине, в отделке зеркала и на подставке для раковины. 

Темный насыщенный цвет выбранной мозаики прекрасно сочетается с основным цветом плитки, которым отделана эта ванная комната. Не обязательно повторять в точности такой вариант декорирования. Фрагменты, выложенные мозаикой, могут быть использованы где угодно – вокруг, туалета, ванной или джакузи. Не исключается также и вариант с полным оформлением одной из стен плиткой из мозаики.

8. Кирпич

微莊園, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 Ванная комната в стиле кантри
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

В этом примере отделки ванной комнаты использовано покрытие, максимально похожее на кирпич. Такой материал может быть применен в самых различных цветовых сочетаниях. 

Здесь же очень удачно интегрирован в интерьер классический вариант имитации кирпичной кладки – белоснежная, как крахмал, блестящая керамическая плитка. Такой способ декорирования ванной комнаты позволил наделить ее особой теплотой и уютом. Кирпичная поверхность стен прекрасно сочетается с другими предметами интерьера и материалами, из которых они изготовлены.

9. Магия простора

緞鋼, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 Ванная комната в эклектичном стиле
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

Если у вас нет соседей со стороны ванной комнаты или вы можете обеспечить другим способом ее защиту от посторонних взглядов – сделайте свою ванную комнату открытой и доступной для света и солнца. Предоставьте себе уникальную возможность наслаждаться прекрасными видами, открывающимися из окна этого помещения. Зачем ограничивать себя стенами, если рядом есть чем любоваться? Магия природы, прекрасных видов действует завораживающе, и позволяет получить максимальное расслабление во время пребывания в ванной или в душе. Природа, существующая за пределами этого шикарного помещения, не заслуживает того, чтобы ее скрывали от созерцания, особенно когда вы отдыхаете и любите при этом медитировать, чтобы обрести психическое спокойствие.

Можно использовать жалюзи на стеклянных окнах и дверях для создания более интимной обстановки и максимального уединения.

10. Максимальное расслабление

Casa in Keelung, 鄭士傑室內設計 鄭士傑室內設計 Ванная комната в стиле модерн
鄭士傑室內設計

鄭士傑室內設計
鄭士傑室內設計
鄭士傑室內設計

Было бы совершенным преступлением скрыть за глухими стенами такой прекрасный вид, открывающийся из этой ванной комнаты. Здесь стены сделаны из стекла и оснащены жалюзи, которые при необходимости могут быть плотно закрыты, обеспечив при этом наибольшее уединение и конфиденциальность. Часть потолка также выполнена в стекле, поэтому солнце обогревает и наполняет комнату максимальным количеством света и тепла. Лежа в ванной можно любоваться не только роскошным зеленым оазисом, но и наблюдать за тучами, проплывающими по небу, полностью расслабившись и отключившись от внешнего мира и его бурной жизни.

Такой вариант оформления ванной комнаты впечатляет полной свободой, желанием максимально соединиться с природой, окружающей, дом и при этом с особым комфортом провести время в этой восхитительной обстановке.

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