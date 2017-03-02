10 шикарных ванных комнат

Ванная – это одна из самых функциональных комнат в каждом доме. Она должна быть достаточно комфортной и удобной, поэтому ее оформление требует особого внимания. Здесь на виду каждая деталь, соответственно, во время создания интерьера этой комнаты нужно иметь хорошую гибкость в принятии дизайнерских решений, иметь отличное чутье и видение будущего результата.
Сегодня мы предлагаем вам несколько различных вариантов оформления ванных комнат, которые были созданы профессионалами. Это восхитительные примеры воплощения интересных идей, способных превратить это помещение в оазис комфорта, уюта и релакса. Пребывание в таких шикарно оформленных помещениях позволяет не только выполнять ежедневные процедуры с максимальными удобствами, но и получать эстетическое удовольствие от ежедневного пребывания в одной из таких комнат.
Эта ванная комната разделена на две части невысокой перегородкой, на которой смонтированы две необычной формы раковины – не совсем обычное решение, так как мы привыкли, что раковины обычно ютятся у глухих стен. Особого внимания здесь заслуживает ванна, освещаемая не только напольной подсветкой, но и естественным светом.
Это позволяет принимать ванну, любуясь прекрасным видом, открывающимся из окна. Ванна посажена довольно низко, что делает ее очень удобной в использовании. Светлые тона, в которых оформлена комната, наполняют ее светом и чистотой.
Стеклянные перегородки – отличное решение для ванных комнат, кстрадающих от недостатка места, и в которых нужно разделить помещение, чтобы создать отдельные зоны. Стекло – идеальный вариант, который не только разделяет комнату, но и не сужает пространство. Вместо стекла можно поставить зеркальную перегородку, которая к тому же, будет визуально расширять пространство и отражать большее количество света.
Светлая керамическая плитка с выпуклым рисунком делает комнату визуально мягкой и приятной. Контраст цветов пола и стен наполняет ее элегантностью и особой привлекательностью. Уникальная современная сантехника наделяет ванную особенным комфортом и красотой.
Мрамор на стенах и полу делает обстановку в ванной комнате шикарной. Особый блеск, богатство рисунка и изысканная фактура этого материала подчеркивается освещением в ванной – естественным или искусственным.
Для тех, кто действительно в восторге от мрамора, но ввиду дороговизны этого материала не может себе его позволить для отделки ванной комнаты, можно для декорирования стен и пола приобрести керамическую плитку с рисунком под мрамор. При этом удается сэкономить огромное количество денег. Стильным и роскошным дополнением к такому шикарному интерьеру будет использование дерева в корпусной мебели. Восхитительная комбинация этих материалов позволяет сделать интерьер очень эффектным в сочетании с оригинальной сантехникой.
В этом варианте оформления ванной комнаты также использован мрамор, который эффектно подсвечивается потолочными LED светильниками. Направленный на плитку свет акцентирует внимание на ней и позволяет более четко выделить ее рисунок. Темные поверхности, стекло и керамика идеально сочетаются между собой, создавая в комнате особенную атмосферу.
Для любителей природных материалов в интерьере, предпочитающих камень в декорировании помещений, такая ванная комната будет одним из наиболее приемлемых вариантов. Можно использовать камень для украшения только одной из стен. Это позволит не перенасытить этим материалом пространство ванной комнаты, и позволит наполнить ее эстетической привлекательностью. Текстура камня может быть гладкой, но можно использовать также и камень с фактурной поверхностью.
С камнем отлично сочетаются другие природные материалы и аксессуары, такие например, как декоративные растения. Грубая поверхность камня также может быть эффектно разбавлена гладкой и светлой мебелью.
Зеркала в ванной комнате – это скорее необходимость, чем предмет декора помещения. Но при этом нужно умело их использовать с эстетической точки зрения. Отличное решение внедрено в этой ванной комнате – дверь в душевую кабину и фасад навесного шкафчика сделан из зеркального стекла. В зеркалах отражаются различные поверхности, помещение кажется более просторным и глубоким.
Мозаика в виде украшения стен и предметов интерьера в ванной комнате является также довольно распространенным приемом декорирования таких помещений. Можно использовать мозаику в виде отдельных фрагментов, которыми выделяются определенные зоны. В этом примере мозаика применена в душевой кабине, в отделке зеркала и на подставке для раковины.
Темный насыщенный цвет выбранной мозаики прекрасно сочетается с основным цветом плитки, которым отделана эта ванная комната. Не обязательно повторять в точности такой вариант декорирования. Фрагменты, выложенные мозаикой, могут быть использованы где угодно – вокруг, туалета, ванной или джакузи. Не исключается также и вариант с полным оформлением одной из стен плиткой из мозаики.
В этом примере отделки ванной комнаты использовано покрытие, максимально похожее на кирпич. Такой материал может быть применен в самых различных цветовых сочетаниях.
Здесь же очень удачно интегрирован в интерьер классический вариант имитации кирпичной кладки – белоснежная, как крахмал, блестящая керамическая плитка. Такой способ декорирования ванной комнаты позволил наделить ее особой теплотой и уютом. Кирпичная поверхность стен прекрасно сочетается с другими предметами интерьера и материалами, из которых они изготовлены.
Если у вас нет соседей со стороны ванной комнаты или вы можете обеспечить другим способом ее защиту от посторонних взглядов – сделайте свою ванную комнату открытой и доступной для света и солнца. Предоставьте себе уникальную возможность наслаждаться прекрасными видами, открывающимися из окна этого помещения. Зачем ограничивать себя стенами, если рядом есть чем любоваться? Магия природы, прекрасных видов действует завораживающе, и позволяет получить максимальное расслабление во время пребывания в ванной или в душе. Природа, существующая за пределами этого шикарного помещения, не заслуживает того, чтобы ее скрывали от созерцания, особенно когда вы отдыхаете и любите при этом медитировать, чтобы обрести психическое спокойствие.
Можно использовать жалюзи на стеклянных окнах и дверях для создания более интимной обстановки и максимального уединения.
Было бы совершенным преступлением скрыть за глухими стенами такой прекрасный вид, открывающийся из этой ванной комнаты. Здесь стены сделаны из стекла и оснащены жалюзи, которые при необходимости могут быть плотно закрыты, обеспечив при этом наибольшее уединение и конфиденциальность. Часть потолка также выполнена в стекле, поэтому солнце обогревает и наполняет комнату максимальным количеством света и тепла. Лежа в ванной можно любоваться не только роскошным зеленым оазисом, но и наблюдать за тучами, проплывающими по небу, полностью расслабившись и отключившись от внешнего мира и его бурной жизни.
Такой вариант оформления ванной комнаты впечатляет полной свободой, желанием максимально соединиться с природой, окружающей, дом и при этом с особым комфортом провести время в этой восхитительной обстановке.
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