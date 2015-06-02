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Рай площадью 28,8 м²? Это возможно!

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Тишинка 28.8, Мария Дадиани Мария Дадиани Гостиная в классическом стиле
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Тема эргономики пространства нынче актуальна как никогда. Если поколение наших родителей могли только мечтать о квартирах другой планировки, то нам посчастливилось иметь возможность легко воплощать мечты о более просторных апартаментах в реальность. Причем для этого совершенно не нужно брать кредит или менять работу. Достаточно лишь пригласить опытного дизайнера интерьера, и он, как по мановению волшебной палочки, превратит даже крошечную однушку общей площадью 28, 8 м² в райский уголок.

Стильно и просторно!

Тишинка 28.8, Мария Дадиани Мария Дадиани Гостиная в классическом стиле
Мария Дадиани

Тишинка 28.8

Мария Дадиани
Мария Дадиани
Мария Дадиани

Московскому дизайнеру Марии Дадиани достался непростой, но очень интересный проект – сделать дизайн интерьера малогабаритной однокомнатной квартиры на Тишинке. Преобразование пространства было начато с перепланировки, в результате которой пространство гостиной, кухни и спальной комнаты были объединены. 

Несмотря на то, что процесс получения разрешения на снесение не несущих стен потребует немало времени и терпения, результат будет стоить вложенных усилий. Всего за несколько месяцев ваша квартира изменится до неузнаваемости, и вместо привычной тесноты, вы наконец ощутите долгожданную свободу передвижения!

Эргономичная мебель

Тишинка 28.8, Мария Дадиани Мария Дадиани Гостиная в классическом стиле
Мария Дадиани

Тишинка 28.8

Мария Дадиани
Мария Дадиани
Мария Дадиани

Подбор правильной мебели для малогабаритной квартиры может занять едва ли не больше времени, чем ее перепланировка. Предметы мебели для помещений с ограниченной площадью должны быть многофункциональными, иметь небольшой размер и, разумеется, подходить по цвету и стилю к интерьеру квартиры. Вместо широкого обеденного стола – компактная барная стойка, громоздкие шкафы и тумбочки под телевизор заменяем на настенные полки, а большую люстру – на много несколько маленьких светильников.

Кухонная и диванная зоны

Тишинка 28.8, Мария Дадиани Мария Дадиани Кухня в классическом стиле
Мария Дадиани

Тишинка 28.8

Мария Дадиани
Мария Дадиани
Мария Дадиани

Основа цветовой композиции комнаты – сочетание черного и цвета слоновой кости. В этих цветах подобрана практически вся мебель в квартире. Чтобы зрительно отделить зону гостиной от зоны кухни, были использованы разные напольные покрытия. Роль условного разделителя пространства досталась барному столику.

Сдержанная эклектика

Тишинка 28.8, Мария Дадиани Мария Дадиани Гостиная в классическом стиле
Мария Дадиани

Тишинка 28.8

Мария Дадиани
Мария Дадиани
Мария Дадиани

Если говорить о стиле оформления этой квартиры, то он достаточно эклектичен. Здесь можно встретить элементы американского ар-деко, прованса, модерна и многих других направлений. Несмотря на то, что эклектика, как правило, ассоциируется с игрой контрастов и буйством красок, представленный интерьер легко опровергает все заблуждения, связанные с эклектичным стилем. Талантливый и опытный дизайнер знает, как добиться органичного соединения совершенно разных по стилистике вещей.

Ванная комната

Тишинка 28.8, Мария Дадиани Мария Дадиани Ванная в классическом стиле
Мария Дадиани

Тишинка 28.8

Мария Дадиани
Мария Дадиани
Мария Дадиани

Последовательность в деталях невероятно важна при оформлении маленьких квартир. Современная душевая кабина с раздвижными дверцами и керамическая плитка, имитирующая кирпичную кладку прекрасно сочетаются с предметами сантехники классической формы. Если в данный момент времени перед вами стоит задача оформления небольшой ванной комнаты, обратите внимание на интересные примеры, приведенные в статье ’Как визуально увеличить узкую ванную комнату?’

Прихожая

Тишинка 28.8, Мария Дадиани Мария Дадиани Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Мария Дадиани

Тишинка 28.8

Мария Дадиани
Мария Дадиани
Мария Дадиани

Прихожая – это визитная карточка дома, ведь именно с этого помещения начинается знакомство с интерьером квартиры. В пространстве малогабаритных апартаментов этой комнате требуется особое внимание, ведь жильцы так и норовят превратить маленькую прихожую в склад нужных и ненужных вещей. Чтобы максимально освободить пространство прихожей, дизайнер спроектировала подсобное помещение, в котором была организована небольшая система хранения,  благодаря чему в коридоре появилась возможность разместить шкаф для верхней одежды.

Маленький участок — большой дом!
Давайте вместе оценим этот проект! Мы ждем ваших комментариев! 

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