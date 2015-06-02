Рай площадью 28,8 м²? Это возможно!

Тема эргономики пространства нынче актуальна как никогда. Если поколение наших родителей могли только мечтать о квартирах другой планировки, то нам посчастливилось иметь возможность легко воплощать мечты о более просторных апартаментах в реальность. Причем для этого совершенно не нужно брать кредит или менять работу. Достаточно лишь пригласить опытного дизайнера интерьера, и он, как по мановению волшебной палочки, превратит даже крошечную
однушку общей площадью 28, 8 м² в райский уголок.
Московскому дизайнеру Марии Дадиани достался непростой, но очень интересный проект – сделать дизайн интерьера малогабаритной однокомнатной квартиры на Тишинке. Преобразование пространства было начато с перепланировки, в результате которой пространство гостиной, кухни и спальной комнаты были объединены.
Несмотря на то, что процесс получения разрешения на снесение не несущих стен потребует немало времени и терпения, результат будет стоить вложенных усилий. Всего за несколько месяцев ваша квартира изменится до неузнаваемости, и вместо привычной тесноты, вы наконец ощутите долгожданную свободу передвижения!
Подбор правильной мебели для малогабаритной квартиры может занять едва ли не больше времени, чем ее перепланировка. Предметы мебели для помещений с ограниченной площадью должны быть многофункциональными, иметь небольшой размер и, разумеется, подходить по цвету и стилю к интерьеру квартиры. Вместо широкого обеденного стола – компактная барная стойка, громоздкие шкафы и тумбочки под телевизор заменяем на настенные полки, а большую люстру – на много несколько маленьких светильников.
Основа цветовой композиции комнаты – сочетание черного и цвета слоновой кости. В этих цветах подобрана практически вся мебель в квартире. Чтобы зрительно отделить зону гостиной от зоны кухни, были использованы разные напольные покрытия. Роль
условного разделителя пространства досталась барному столику.
Если говорить о стиле оформления этой квартиры, то он достаточно эклектичен. Здесь можно встретить элементы американского ар-деко, прованса, модерна и многих других направлений. Несмотря на то, что эклектика, как правило, ассоциируется с игрой контрастов и буйством красок, представленный интерьер легко опровергает все заблуждения, связанные с эклектичным стилем. Талантливый и опытный дизайнер знает, как добиться органичного соединения совершенно разных по стилистике вещей.
Последовательность в деталях невероятно важна при оформлении маленьких квартир. Современная душевая кабина с раздвижными дверцами и керамическая плитка, имитирующая кирпичную кладку прекрасно сочетаются с предметами сантехники классической формы. Если в данный момент времени перед вами стоит задача оформления небольшой ванной комнаты, обратите внимание на интересные примеры, приведенные в статье ’Как визуально увеличить узкую ванную комнату?’
Прихожая – это визитная карточка дома, ведь именно с этого помещения начинается знакомство с интерьером квартиры. В пространстве малогабаритных апартаментов этой комнате требуется особое внимание, ведь жильцы так и норовят превратить маленькую прихожую в склад нужных и ненужных вещей. Чтобы максимально освободить пространство прихожей, дизайнер спроектировала подсобное помещение, в котором была организована небольшая система хранения, благодаря чему в коридоре появилась возможность разместить шкаф для верхней одежды.