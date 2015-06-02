Рай площадью 28,8 м²? Это возможно!

Московскому дизайнеру Марии Дадиани достался непростой, но очень интересный проект – сделать дизайн интерьера малогабаритной однокомнатной квартиры на Тишинке. Преобразование пространства было начато с перепланировки, в результате которой пространство гостиной, кухни и спальной комнаты были объединены.

Несмотря на то, что процесс получения разрешения на снесение не несущих стен потребует немало времени и терпения, результат будет стоить вложенных усилий. Всего за несколько месяцев ваша квартира изменится до неузнаваемости, и вместо привычной тесноты, вы наконец ощутите долгожданную свободу передвижения!