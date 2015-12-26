Как выбрать карниз для штор

Карнизы играют двоякую роль в дизайне: с одно стороны они являются связующим звеном для удерживания штор и вместе с тем подчеркивает и заканчивает дизайн интерьера помещения. Таким образом карниз должен быть и надежным по своим функциональным характеристикам и обладать эстетически привлекательными данными.
Современный рынок предлагает нам настолько широкий выбор карнизов для штор, что мы теряемся и зачастую выбираем не тот, что нужен и который подошел бы именно к нашему интерьеру. И это отражается на нашем интерьере, Вы начать менять обои, люстру или мебель, а оказывается всё было на поверхности – необходимо было изменить только одну деталь для преображения всей комнаты – ваш карниз! В этой книге идей мы поделимся с Вами практическими рекомендациями, как правильно выбирать и устанавливать карнизы.
Белый и чёрный, античная латунь, матовый никель – вот, пожалуй, самые универсальные цвета для всех интерьеров. Белый карниз нередко устанавливается в детских и гостиных комнатах.
Античная латунь, матовый никель сочетаются со всеми фактурами и цветами стен или мебели. Стальной будет хорошо смотреться на фоне самого простого и современного интерьера, в котором присутствуют элементы из стекла, гранита, тёмного дерева.
Наиболее распространенным выбором наших соотечественников являются круглые карнизы со штангой в качестве основы. Они изготавливаются из металла, дерева или полимеров. Диаметр основной трубы ( для штор) может варьироваться от 10 до 40 мм, а дополнительной (для тюли)– от 2 до 3мм.
На смену традиционному способу крепежа штор, когда на основной трубе висят плотные шторы, а на дополнительной – тюль, приходит довольно необычное решение – поверх однотонного текстиля размещают прозрачную органзу с рисунком. В качестве крепежа для третьего ряда ткани иногда используется струна. Естественно, чем тяжелее шторы, тем толще должны подбираться трубки карниза. Также необходимо принимать во внимание длину текстиля. Короткую штору вполне способна выдержать и тонкая штанга.
Возможности декорирования комнаты существенно расширяет применение потолочных карнизов. Именно такие карнизы способны визуально увеличить пространства. Потолочные карнизы редко массивны. Они могут сочетаться как с потолком, так и с цветом мебели. По типу конструкции потолочные карнизы бывают штанговыми (на кронштейны крепят круглую штангу), струнными или рельсовыми.
В струнных карнизах роль несущей конструкции выполняет тонкий трос. Они бывают одно-, двух- или трехъярусными. Из положительных качеств струнного карниза можно выделить небольшой вес конструкции и возможность их установки к стене или к потолку.
Ввиду своего тонкого строения струнные карнизы имеют свой недостаток – подобные карнизы не способны выдержать тяжелые шторы . Однако если Вы сторонник применения легких тюлей – этот вариант отлично украсит интерьер Вашей комнаты. Струнные карнизы – универсальны. Они подходят к большинству стилей интерьера.
Особенность багетных карнизов – в наличии планки, которая закрывает собой систему для крепежа штор. Декоративная планка может быть любой расцветки: под золото, бронзу, серебро, мрамор или повторять структуру древесины мебели либо паркета, пустотелой или цельной.
Для широких окон и светлых спален нередко выбираются, как массивные шторы. В этом случае диаметр карниза не может быть меньше 30 мм. Диаметр для легких гардин будет равен 12 или 16 мм. Золотая середина для стандартных окон и штор 20-25 мм. Также, диаметр карнизной трубы выбирается в соответствии с его длиной
Декоративные наконечники для карниза дополнительно его расширяют и украшают. Их выбор очень многообразен, но важно руководствоваться дизайном комнаты, где установлен карниз. Овальные или круглые, ажурные наконечники ассоциируются с богатством и подходят для уютных помещений в классическом стиле барокко или модерн.
Квадратные, округлые наконечники без лишних украшений сочетаются с убранством современной минималистки, подростковой комнаты, где интерьер полон света, энергии и динамизма. Наконечники, украшенные кристаллами, очень элегантно подчеркнут современное помещение. Шары, герои сказок предназначены для детских комнат. Листья и цветы рекомендуются в любом стиле оформления.