Как выбрать карниз для штор

Карнизы играют двоякую роль в дизайне: с одно стороны они являются связующим звеном для удерживания штор и вместе с тем подчеркивает и заканчивает дизайн интерьера помещения. Таким образом карниз должен быть и надежным по своим функциональным характеристикам и обладать эстетически привлекательными данными.

Современный рынок предлагает нам настолько широкий выбор карнизов для штор, что мы теряемся и зачастую выбираем не тот, что нужен и который подошел бы именно к нашему интерьеру. И это отражается на нашем интерьере, Вы начать менять обои, люстру или мебель, а оказывается всё было на поверхности – необходимо было изменить только одну деталь для преображения всей комнаты – ваш карниз! В этой книге идей мы поделимся с Вами практическими рекомендациями, как правильно выбирать и устанавливать карнизы.