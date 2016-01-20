Планировка прихожей

Прихожая, встречающая входящих в дом людей, создает первое и очень важное впечатление о помещении и его владельцах. Красивый коридор вызывает уважение гостей и желание вернуться сюда вновь.

Ремонт коридора в квартире потребует утонченного и продуманного подхода в связи с тем, что площадь прихожих как правило не велика, а разместить приходиться порой много мебели и вещей.