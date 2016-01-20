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Планировка прихожей

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Нюансы белого, CO:interior CO:interior Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
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Прихожая, встречающая входящих в дом людей, создает первое и очень важное впечатление о помещении и его владельцах. Красивый коридор вызывает уважение гостей и желание вернуться сюда вновь.

Ремонт коридора в квартире потребует утонченного и продуманного подхода в связи с тем, что площадь прихожих как правило не велика, а разместить приходиться порой много мебели и вещей.

Столик

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Сделайте в прихожей своеобразный «информационный центр». Установите небольшой стол с выдвижными ящиками, в которых можно хранить квитанции, ключи, визитки служб такси, телефонную книгу, брошюры различных служб доставки и другие необходимые мелочи. 

Зеркало

Нюансы белого, CO:interior CO:interior Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
CO:interior

Нюансы белого

CO:interior
CO:interior
CO:interior

Основное правило при выборе зеркала – оно не должно быть маленьким. Ведь его вешают для того, чтобы бросить последний взгляд на себя перед выходом, оценить общую картину своего образа. И маленькие зеркала, не вмещающие всего отражения, будут просто бесполезны. Они больше подойдут для будуара,спальни или ванной комнаты.

Как и любой другой предмет обстановки, зеркало не просто выполняет функцию показывать вам ваше отражение, но и дает возможность создавать в прихожей условия, наиболее удобные для людей, живущих в доме. Для этого оно часто укомплектовывается различной мебелью.

Сидения

inwool-jersey, archbcstudio archbcstudio Прихожая, коридор и лестницыМягкая мебель
archbcstudio

archbcstudio
archbcstudio
archbcstudio

К сожалению не во всех прихожих есть возможность оборудовать ее пуфами, кушетками или диванчиками для максимального удобства. Однако, если площадь Вашей прихожей позволяет, не стоит пренебрегать данным предметом интерьера. Согласитесь, что переобуваться на комфортном диванчике намного удобнее!

Хранение обуви

Split - flexibles Regalsystem für jede Lebenslage, Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires Прихожая, коридор и лестницыПолки и комоды
Neuvonfrisch – Möbel und Accessoires

Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires
Neuvonfrisch – Möbel und Accessoires
Neuvonfrisch - Möbel und Accessoires

Обувница – необходимый предмет мебели для прихожей. Во-первых, упорядочив хранение обуви, она позволяет несколько разгрузить пространство – даже в небольшой семье обуви получается немало. Особенно, если учесть, что одна часть обуви активно используется, а вторая – находится на хранении в ожидании сезона. А во-вторых, обувница создает приемлемые условия для хранения, что позволяет продлить срок эксплуатации обуви.

Сама простая модель обувницы – это обыкновенный шкаф-стеллаж, у которого к боковым стенкам закреплены полочки-перекладины. Для загородного дома можно воспользоваться простыми деревянными ящиками – раскрасить их в яркие цвета и составить их друг на друга (можно даже не закреплять). Еще один оригинальный  «загородный» вариант обувницы – обыкновенный поддон. Его защищают, красят (лакируют) и вертикально закрепляют на стене. Обувь размещают в прорезях. А для летней обуви (тапочек, балеток, полукед и т.д.) можно изготовить органайзер в виде кармашков, который можно просто повесить на стене, забив пару гвоздей.

Книги

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eidée arquitectes S.L.P.

eidée arquitectes S.L.P.
eidée arquitectes S.L.P.
eidée arquitectes S.L.P.

В прихожей можно поставить несколько стеллажей для хранения книг – они гарантируют, что в ваш дом будут приходить только книголюбы. Но в этом случае не удивляйтесь, если дальше прихожей они не пойдут – здесь и останутся. Если остальная площадь квартиры позволяет не загружать прихожую лишними предметами, можно использовать ее как небольшой коридор, по которому просто приятно пройтись.

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